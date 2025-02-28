Belediye personelinden imeceyle dayanışma

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi’nin devlet okullarına süt, simit, meyve ve kuruyemiş dağıtımına büro personeli, müdürler ve amirler de destek verdi. Kasım ayında başlatılan projeden 2 binden fazla öğrenci faydalanıyor. Çocuklar, ders zili çalmadan belediye personelinin okul girişlerinde dağıttığı süt ve simitlerle sabah kahvaltısını yapıp öyle derse giriyor.

Projenin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Proje çok iyi gidiyor. Çocuklarımız ders öncesi karınlarını doyurup öyle derslerine giriyorlar, bu da bizi mutlu ediyor. Bugün farklı olarak belediye ana binamızdaki arkadaşlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz de bu imeceye katılarak destek verdi ve dağıtıma çıktılar. Vatandaşlar memnun, çocuklar memnun bu da bizim için büyük mutluluk. Okullarımız kapanana kadar bu hizmeti sürdüreceğiz. Atölye ekibimizin yeni yaptığı simit arabalarıyla daha sağlıklı ve düzenli dağıtım gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.