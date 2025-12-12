Belediye’den Ölüdeniz’de önemli proje

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye - Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve düzenleme çalışmaları mahallelerde büyük dönüşüm yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımlar hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

Tamamlanan 1. Etap Patlangıç-Ovacık ve 3. Etap Hisarönü-Ölüdeniz’in ardından 2. Etap Ovacık-Şehir içi güzergâhı ile 4. Etap Ölüdeniz-Kayaköy yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli İnşaat Mühendisi Hasan Kırtaş, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Fethiye-Ölüdeniz yolunda gerçekleştirdiğimiz 328 milyon TL değerindeki yatırımın çalışmalarına devam ediyoruz” dedi Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Fethiye-Ölüdeniz hattında sürdürdüğümüz yol ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgemizin hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de turizm potansiyelini güçlendiriyoruz. Amacımız; mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızla karşılamak, Fethiye ve Ölüdeniz’de yaşam kalitesini yükseltmek ve bölgenin değerine değer katmaktır” dedi.