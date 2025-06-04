Belediyeler ve iktidarlar

Doktora tezimi yazdığım 1990’lı yılların sonlarında değişik kentlerin eski-yeni belediye başkanlarıyla ilgili okumalar yapmıştım. Özellikle 1980 öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir il-ilçe-belde belediye başkanlarının deneyimlerini anlamak üzere başkanların bir kısmıyla söyleşi yapma imkânım da olmuştu. 2000’li yıllara sarkan bu araştırmalar, Türkiye’de belediyecilik öyküsünün ilgi çekici niteliklerine işaret ediyordu. Bunların başında da belediye başkanlarının merkezi iktidarlarla yaşadıkları ve kimi zaman hizmet üretmelerini zorlayan gerilimler geliyordu. Yine de bu gerilimlerin bir sınırı vardı ve bir tür ‘düşmanlık’ aşamasına genellikle varmamıştı.

İstanbul’un Yakacık Belediyesi Başkanı Bayram Demirkol CHP’liydi, sınırının diğer yanında bulunan Gülsuyu Mahallesi’nde sosyalist gençlerin gecekondu girişimlerine maddi-manevi pek çok destek sağlamıştı. Ama dönemin en sağ partisi MHP Başkanı Alpaslan Türkeş’in ‘yazlık evi’ Yakacık’taydı ve bu bir sorun olmamıştı. Maltepe Belediye Başkanı Yalçın Kızılay’ın ‘gecekonduları yıkmakla görevli’ ekibi de dâhil, bürokratlarının büyük kısmı, yasal olmayan gecekonduların sahibiydi ama bu durum Başkanı görevden almak için gerekçe olmamıştı. Kâğıthane Belediye Başkanı Celal Altınay, ellerindeki kamu arazisini hükümetin türlü engellerine rağmen, konut yapmak üzere çoğu göçmen gruplardan ihtiyaç sahibi Kâğıthanelilere düşük ücretlerle satmıştı. Elbette eleştirildiği, suçlandığı olmuştu ama mesela görevine son vermek için bir tür bahane yapılmamıştı.

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Muhalif belediye başkanlarının merkezi hükümetlerle türlü dertleri vardı ve genelde münakaşa halinde oluyorlardı. Hatta bazıları doğrudan merkezi hükümetin en radikal muhalifleriydi. Vedat Dalokay’dan Fikri Sönmez’e kadar geniş bir yelpaze oluşturan bu başkanlar dönemin literatüründe Halkçı Başkanlar olarak yer almıştı. Bazen bu başkanların muhalefeti bazen çok sert olabiliyordu. Mesela Vedat Dalokay, darbe ile iktidara gelip kıyım yapan generalleri protesto etmek için, Türkiye hükümetini de sıkıntıya sokmayı göze alacak şekilde Şili Büyükelçiliği’nin suyunu kesmiş, yine de görevden alınması söz konusu olmamıştı. Muhalif başkanların hapishane ile tanışması ise daha istisnai bir durumdu ve 1980 askeri darbesiyle mümkün olmuştu. O dönem herkesin hapishaneyi tanıma ihtimali vardı, başkanlar da bundan muaf değildi.

Sonraki yıllarda bu geleneğe uygun başka belediyecilik uygulamaları ortaya çıkmış ve yine merkezi hükümetlerle türlü gerilimler yine yaşanmıştı. Refah Partili Kâğıthane Belediyesi bunun bir örneğiydi. CHP’li Başkan Mahmut Özdemir hayatını kaybedince, 1992’de yeni seçim yapılmış ve belediye yönetimi Refah Partili Arif Calban’a geçmişti. İBB Başkanı, bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı Refah Partili değildi. Dolayısıyla belediye merkezi yönetimle çeşitli sorunlar yaşamıştı. Buna karşılık parti kamuoyu ve Kâğıthaneli muhafazakâr aileler belediyenin başarısı için adeta seferber olmuşlardı. Böyle olunca Kâğıthane Belediyesi hızla başarılı belediyelerden biri olmuş ve o rüzgâr ile 1994 yerel seçimlerinde sadece Kâğıthane’de değil, İstanbul’da da partinin belediye seçimlerini kazanmasını sağlamıştı. Arif Calban, AKP iktidarının ilk örneğinin 1992-1994 yılları arasında Kâğıthane’de kurulduğunu söylemişti.

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Ne var ki bu gelenek 2019 yılı yerel seçimlerinde büyük ölçüde kırıldı. Gerçi muhalif belediyelerin merkezi hükümetin engellerine takılacağı en baştan belliydi ki “topal ördek” benzetmesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılmıştı. Bu yüzden zor bir belediyecilik süreci onları bekliyordu. Bununla birlikte her biri son derece yaratıcı kamusal hizmet araçları üreterek özellikle pandemi koşullarında ülkenin nefes alma araçları olmayı başardılar. Aralarındaki dayanışma araçları ile imkân ve kapasitelerini en üst seviyeye çıkardılar. Üstelik merkezi iktidarla polemik bile yapmadan ilerlediler. Ne var ki Türkiye’nin de daha önce hiç tecrübe etmediği kadar sert şekilde merkezi hükümet engelleriyle karşılaştılar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok Belediye Başkanının maruz kaldığı adeta düşmanca muamele, 12 Eylül 1980 askeri darbe dönemi hariç, gerçekten ilk kez yaşanıyor.