Belediyelere operasyon Erdoğan’a başkanlık, yandaşa rant

AKP-MHP ortaklığı yerel seçimlerde sarsılan iktidarını korumak tüm tuşlara birden basıyor. Ankara’da sahnelenen siyasi manevralar bir tarafa, yerelde de muhalefete kaptırılan belediyeler üzerinde büyük bir oyun sergilenme hazırlığı var.

Merkezi iktidarın yolunun, yerel yönetimlerde varlık gösterilerek açıldığını 2002’de deneyimleyen AKP, 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı hezimetin işaret ettiği sonu tersine çevirecek arayışlarını sürdürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde halkın genel hoşnutsuzluğunu gören Cumhur İttifakı, bunda bir önceki dönemde göreve gelen belediye başkanlarının hizmetlerinin etkili olduğunu da tespit etti. Bir önceki dönemdeki kayyum uygulamalarının oy kaybı olarak sonuçlandığı tespiti ve seçim öncesi sınırlı da olsa kayyum atamama sözü ile sağlanan işbirlikleri dolayısıyla bir süre frene basan iktidar bilindiği gibi kısa süre önce kayyım kartını yeniden açtı. DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti’ye ardından da CHP’li Ahmet Özer’in yönettiği Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı.

HESAPLAR DİDİK DİDİK

Kayyum kabusunun geri dönmesi ile “Halk iradesine darbe” olarak nitelendirilen bu uygulamanın sürüp sürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bu arada İçişleri Bakanlığı’nda CHP’li İstanbul ve Ankara belediyelerinin de aralarında bulunduğu CHP’li belediyelerin tamamının tüm hesaplarının didik didik incelendiği duyuldu. DEM Partili 40’a yakın belediyeye kayyum atanabileceği sızdırıldı(!) Belediyelerden de bakanlık müfettişlerinin tam mesai yaparak bizzat yerinde inceleme yaptıkları haberleri geldi.

ÜZERİNE GİDECEKLER

Bunların nasıl sonuçlanacağı ise Erdoğan’ın Kırgızistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada görüldü:

“CHP’nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır. Bu süreci en hayırlı şekilde yargı işletiyor. Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz. Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. CHP’li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz. CHP’de her zaman olduğu gibi bugün de siyasi sorumluluk ve mali disiplin konusunda ciddi bir eksiklik söz konusu.”

“Üzerine üzerine gidileceği” tehdidi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ihbar gerekçesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerle ilgili inceleme başlatması ile hayata geçirildi.

Hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Başkanlar soruşturmaya konu olan iddiaların yersizliği, haksızlığı ile ilgili birbiri ardına açıklama yaparken bu kez savcılık, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen konserler ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin düğmeye bastı.

KAYYUM HAZIRLIĞI

Savcılık soruşturmaları ile başkanlar dolayısıyla da CHP’li belediyeler yolsuzluk suçlamasının muhatabı haline getirilip itibarsızlaştırılmaya çalışılırken iktidar adli soruşturmalara konu edemediği belediyelerin elini kolunu bağlayacak bazı adımlar atmaya da hazırlanıyor. Yeni yılla birlikte belediyelerde personel istihdamının yakından izleneceği konuşuluyor. Belediyelerdeki işe alımların Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın kuracağı merkezi kamu personeli sistemi içine alınması planlanıyor. Belediyelerin sözleşmeli personel istihdamını zorlaştıracak düzenlemelerin de hayata geçirilmesi ile başkanların en yakın çalışma arkadaşlarını bile belirlemesinin engellenmesi gündemde.

Bir başka önemli yaptırımı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Işıkhan, 150 milyar liraya ulaşan borçların tahsili için haciz dahil her türlü yönteme başvuracaklarını da açıkladı. Bakan Işıkhan’ın “Eşit davranacağız” sözlerine karşın haciz memurlarının öncelikle ve daha çok muhalefet partili başkanların yönettiği belediyelerin kapısını çalacağını söylemek müneccimlik olmasa gerek. Üstelik en borçlu belediyelerin AKP’li belediyeler olduğu da biliniyor.

SANDIKSIZ BAŞARI ARAYIŞI

İktidarını koruma konusunda mevzuat ya da yerleşik kuralları hiçe sayma konusundaki sabıkası malum AKP-MHP ortaklığı bu kez de sandıktan çıkartamadığı yerel iktidarı 2015’ten bu yana yapılan tüm seçimlerde sergilenen hukuk dışı uygulamalarla ele geçirme peşinde.

Bu döneme özgü bir başka neden de Erdoğan’a yeniden başkanlık yolunu açacak siyasi sonuçları elde etme arayışı. Yerel seçimlerde birinci parti konumuna yükselen ve ilk seçimde Erdoğan’ın yerine oturacak yeni başkanı bünyesinden çıkartması olası CHP’yi yıpratmak. Özelde de kamuoyu araştırmalarında Erdoğan’ın önünde destek aldığı ortaya çıkan iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu itibarsızlaştırarak yarış dışı bırakmak.

RANTI ELE GEÇİRMEK

Sadece bunlar değil elbette, AKP ve ortağı MHP, belediyeleri kaybederek iktidarını tahkim etmesini sağlayan rant paylaşımından mahrum kaldı. İktidara yakın isimler, örgütler, gerici yapılanmalara belediyelerden kaynak aktarılamaz oldu.

AKP’nin ve son yıllarda ortaklaştığı MHP’nin attığı her adımın arkasındaki temel motivasyon belediyelerle ilgili sahnelenen yeni oyunda da aynı: Her yolu meşru sayarak siyasi fayda sağlamak, seçmen iradesini yok saymak, rakipleri hukuk dışı yöntemlerle bertaraf etmek ve rantı paylaşmak…

SARAY’DAKİ BULUŞMA

Her buluşmalarından tehlikeli manevraların çıktığı Erdoğan ile Bahçeli, dün bir kez daha bir araya geldi. 1 Ekim’de Bahçeli tarafından başlatılan yeni sürecin ikinci döneminin masaya yatırılması beklenilen bu buluşmadan sonra belediyelere yönelik operasyonların hızlandırılması da bekleniyor.

Tüm bunlar kısa sürede yaşanarak görülecek. Ancak kesin olan bir şey var, iktidarı korumak için elinde seçmen desteği kalmadığına göre, önümüzde iktidarın devam olanağı yaratabilmek için daha tehlikeli oyunların oynandığı günler olacaktır…