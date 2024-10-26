Belediyelerin dil özensizliği

Bazı belediyeleri dışarıda tutarak söylüyorum, ülkemizdeki yerel yönetimlerin en zayıf yanlarından biri, kültür ve sanat alanındaki yetersizlikleridir! Bu konuya önem veren belediye sayısı parmakla gösterilecek denli azdır. Zaten belediyelerin kültür müdürleri genellikle başka mesleklerden insanlardır. Onlar, kültür-sanat etkinliği olarak daha çok piyasa şarkıcılarına konser verdirmeyi bilirler! Bir pazar yerinin çatısını kapatırken bile konser düzenlemek, belediyelerin rutini olmuştur artık! Demek ki halkla buluşmanın başka bir yolunu bilmiyorlar. Ne yazık ki sosyal demokrat belediyeler de bu yanlış eğilimin dışında kalamıyor…

Türkçe konusu da belediyelerin zayıf karnıdır! Bilgili eleman çalıştırmıyorlar çünkü. Bu yüzden sokak ve cadde adlarının yanı sıra belediyelerin çeşitli hizmet birimlerindeki tabelalar dil yanlışlarıyla doludur.

İzmirli Türkçe dostu arkadaşımız Recai Şeyhoğlu, kentteki kimi sokak adlarında gördüğü yazım yanlışlarını düzelttirmek için yıllardır uğraş veriyor. Ama kurumlar sorun çözmekte çok yavaş davranıyor. Nitekim Ayvalık’taki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Barbaros Caddesi’nin adlarında ”Maraşal” ve “Barboros” diye yazılan sözcükleri tüm uyarılarına karşın değiştirememiş. Medya Ayvalık gazetesinde kaleme aldığı konuyla ilgili yazısında şöyle diyor:

“Fevzi Çakmak, Kurtuluş Savaşı’nın önemli bir komutanı. Atatürk’ün yakın arkadaşı. Tarihimize mal olmuş bir kahraman. Adı Maraşal Çakmak değil, Mareşal Fevzi Çakmak’tır. Tarihçiler ve Türkçeciler böyle bilir. ‘Barboros’ adı da yanlıştır. Doğrusu ‘Barbaros’ iken hâlâ bazı ara sokaklarda ve caddelerde ‘Barboros Caddesi’ tabelaları yerinde duruyor. Belediyenin ilgili birimleri bu yanlışlar için neden harekete geçmez? Lütfen biraz duyarlı olalım.”

“ANFİ” DEĞİL AMFİ!

Benzer bir örneği de ben Ankara’dan vereyim:

Mamak Belediyesi’nin Saimekadın Amfi Tiyatrosu’nu gösteren Cebeci’deki bir tanıtım levhasında “anfi tiyatro” yazıyor. “Amfi”, Yunanca>Fransızca “amfiteatr” sözcüğünün kısaltılmış biçimidir; “anfi” diye yazılması yanlıştır.

Biz kamu kurumlarının tabelalarında böyle yanlışlar görünce çok rahatsız oluyoruz. Ama bu yanlış bugüne değin Mamak Belediyesi’nden kimsenin dikkatini çekmemiş anlaşılan. Umarız kısa sürede düzeltilir.

HAFTANIN NOTU

Trabzon’da Yazarlara Gerici Provokasyon

Trabzon, sanayisi olmayan bir kentimizdir. Buna karşılık, tarihsel olarak köklü bir kültür ve sanat kenti olarak bilinir. Basın tarihi çok zengindir. Edebiyat, tiyatro, resim, fotoğraf, karikatür alanında Trabzon’dan çıkmış büyük sanatçıların adını saymaya kalksam sayfalar doldurmam gerekir. Ancak AKP iktidarında çoğu ilimiz gibi Trabzon’un da doğası, çevresi, tarihsel dokusu hızla bozulmuş, dört bin yıllık kentimiz tanınmaz duruma gelmiştir!

Son yerel seçimlerde, Trabzon’un merkez ilçesi Ortahisar’ın AKP karanlığından kurtarılması, kentte büyük sevinç ve umut yarattı. Ama bu arada belediyedeki hortumları kesilip rant kapıları kapanan asalaklar, Ahmet Kaya başkanlığındaki yeni belediye yönetimine karşı saldırıya geçtiler. Bugünlerde Trabzon’da düzenlenen “Ortahisar Yazar Buluşmaları” etkinliği dolayısıyla saldırıların yoğunlaştığı ve kentte bir provokasyon ortamı yaratılmaya çalışıldığı gözleniyor…

Yandaş bir gazete, Trabzonlu sosyalist yazar ve ozan Hasan İzzettin Dinamo anısına düzenlenen bu etkinliğe katılacak bazı yazarların siyasal eğilimlerini bahane ederek günlerdir kışkırtıcı yayınlar yapıyor. Yıllardır haksız yere cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş’ın kitaplarını onun adına imzalamak ve Meclis’te temsil edilen yasal DEM Parti’yi desteklemek “terör suçu” sayılmış! Bu çevreler, özellikle Şükrü Erbaş, İnci Aral ve Hikmet Hükümenoğlu’nun adları üzerinden karalama kampanyası yürütüyor. Trabzon’daki sağcı partiler de hemen bu koroya katılmışlar. Adı geçen arkadaşlar, bu koşullarda kentte olumsuz bir olaya meydan vermemek için etkinliğe katılmayacaklarını açıklamak zorunda kalmışlar…

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise tüm engelleme çabalarına karşın geri adım atmayacaklarını, Trabzon’u yeniden aydınlığa çıkararak “bir cumhuriyet kenti yapacaklarını” söylüyor.

Öte yandan “Ortahisar Yazar Buluşmaları” dün başladı. Hasan İzzettin Dinamo’yu, Trabzonlu ozan ve yazar Ahmet Özer anlatırken Çiğdem Sezer de bir şiir dinletisi sundu. Etkinlik üç gün sürecek ve çok sayıda yazar, Trabzonlu okurlarıyla buluşacak…