Belgelerle MHP Tarihi’nin yazarı Özay Göztepe: Geçmişi anlamak, geleceğe dönük fikir verir

Barış İnce

Son günlerde yeni çözüm süreciyle de birlikte tekrar gündeme gelen hatta ülkeyi demokratikleştirme iddialarının havalarda uçuştuğu Milliyetçi Hareket Partisi’ne dair bir kitap çıktı.

Kitap, Türkiye’de faşizmin gelişimi hakkında ipuçları sunuyor. Almanya ve İtalya’daki gibi seçimler yoluyla ve geniş halk kitlelerin desteğiyle aşağıdan yukarı değil, devlet tarafından yukarıdan aşağıya örgütlenerek geliştirilen faşizmle mücadele için de önemli bir kaynak. Kitabı hazırlayan Özay Göztepe, “Demokrasinin araçlarını dahi ortadan kaldırmaya yönelen bu ittifakın topyekûn saldırına karşı topyekûn direnilmeli” diyor.

MHP ve son dönemdeki çıkışları sıkça tartışılırken sizi geçmişi taramaya iten neden nedir?

Birisi tarihsel diğeri kuramsal iki nedeni var bunun. Tarihsel neden, içinden geçtiğimiz döneme dair bir kırılmadan kaynaklanıyor. Türkiye siyaseti sağcılaştıkça, toplumsal değerlerine yabancılaştığı gibi tarihine de yabancılaşıyor. Yakın dönemde, sağcılaşma paradigması, “sosyal demokrat” cenahın bunu yeniden üretmesi ve meşrulaştırmasıyla güçlü bir zemin yakaladı. Türkiye’nin bugününden doğrudan sorumlu olan Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş gibi sağcı aktörler temiz, dürüst, demokrat siyasi figürler olarak sunuldular. Bunun en trajik örneklerinden biri, 12 Eylül öncesi birçok cinayete ve kitle katliamına –üstelik de azmettiren ve yöneten düzeyde– adı karışmış olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde, merkezi ve yerel düzeydeki “sosyal demokrat” yöneticilerin anma sırasına girmeleridir. “Yeter ki Erdoğan gitsin” zihniyetiyle davrandıkları için insanlığa karşı suçlar işlemiş kişileri aziz ilan ettiler. Böylece, sadece bu kişilere iade-i itibar değil, politik arenanın sağcılaşmasının yeniden üretilmesini de sağladılar. Ben de bir toplumsal karşı-hafıza çabasıyla bu kırılmaya soldan müdahale etmek istedim.

Bunun bir başka boyutu da tarihin kara lekelerini aklarken, eşzamanlı olarak halkı koruyan, başka bir dünyayı kurmaya çalışan ve bu uğurda canını veren kişilerin unutturulmaya çalışılmasıdır. Tek bir örnek vereyim: Sadece Alevi olduğu için birkaç günde yüzlerce kişi vahşi şekillerde katledildi Maraş’ta. Eğer devrimciler olmasaydı Malatya, Sivas, Çorum ve daha nice kent de Maraş’a çevrilecekti. Bunun önüne geçmek için binlerce insan can verdi 12 Eylül’den önce. Bu insanların unutulmaması lazım.

Kuramsal neden ise faşizm tartışmalarıyla ilgili. Bu konudaki çalışmalar, genelde faşizmin klasik örnekleri olan İtalya ve Almanya üzerine odaklanmaktadır ve ilgili literatürün çoğunluğu da faşizmi kapitalizmin bunalımı ve sınıflar mücadelesinin gelişim seyri dışında hemen her şeyle bağlantılı ele alma eğilimindedir. Bir başka ifadeyle, sosyal yapı ile siyasi organizasyon arasındaki ilişki ihmal edilmektedir. Bundan uzak duran Marksist kuram taraftarları ise bazen analizlerinin temeline “yürütme gücünün özerkleşmesi”ni koyarak bazen de faşizmi “sermayenin terörist saldırısı”na indirgeyerek başka ihmallere neden olmaktadır.

En önemli ihmallerden biri de faşizmin gelişmiş kapitalist ülkelere özgü, geniş bir kitle temeline dayanan, devleti aşağıdan yukarı seçimler yoluyla ele geçiren bir olgu şeklinde ele alınmasıdır. Bu açıdan sözü edilen literatür, Türkiye gibi ülkelere dair bir perspektif sunmamaktadır. Bunun tek istisnası, Dimitrov’un dile getirdiği “devletin silahlı kuvvetlerine dayanarak” iktidar olma durumudur. Bu tespit doğru olmakla birlikte, bizim gibi ülkelerdeki faşizmin “sivil” ayağını analize dahil etmediği içi eksiktir. Türkiye’de bu eksiği gideren ilk bakış, Mahir Çayan tarafından dile getirilen “sömürge tipi faşizm” kuramıdır. Bu çalışma, emperyalist-kapitalist sistemin Soğuk Savaş Konseptiyle uygulamaya koyduğu örgütlenmelerden biri olan MHP’nin tarihini inceleyerek, “sömürge tipi faşizm” kuramı ekseninde literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Belli bir tarihsel kesiti ele alan kitapta hangi bölümler ve önemli belgeler var?

Alparslan Türkeş’in de yargılananlardan biri olduğu 1944’teki Irkçılık/Turancılık Davası’ndan başlayıp 1997’deki ölümüne kadar geçen dönemi inceleyen bu kitap, toplam beş bölümden oluşuyor.

“Arayış, Kuruluş ve Hazırlık (1944-1974)” başlıklı birinci bölüm, üç altbaşlığa ayrılıyor. 1944-1963 dönemini kapsayan İçeriden Denemeler isimli birinci altbaşlıkta, Türk ırkçıları ile Nazilerin yakın dostluğu, savaş sırasında Türkiye’de devletin ırkçılara gösterdiği hoşgörü, Nazilerin yenilgisiyle ırkçılara yönelik tavrın değişmesi, Soğuk Savaş Konsepti gereği Alparslan Türkeş’in NATO subayı olarak yetiştirilmesi, Türkeş’in ilk askerî darbedeki rolü ve sürgünden döndükten sonra yeni darbe arayışları mercek altına alınıyor. 1963-1969 dönemini kapsayan Arayış ve Kurumsallaşma isimli ikinci altbaşlıkta, Türkeş’in “sivil” siyasete girişi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ni (CKMP) ele geçirişi, devletin NATO ve ikili antlaşmalar (Soğuk Savaş Konsepti) çerçevesinde antikomünist karakterinin olgunlaşması, CKMP’nin “toplumcu-milliyetçi” (yani nasyonal sosyalist) eksende faşistleştirilmesi değerlendiriliyor. 1969-1974 dönemini kapsayan Paramiliter Hazırlık ve Zorunlu Bir Ara isimli üçüncü altbaşlıkta ise CKMP/MHP’nin kurduğu komando kampları, yükselen sosyalist sola karşı İslamcıların başarısız olmasıyla askerî eğitimden geçirilen ülkücülerin inisiyatif alışı, ülkücülerin de başarısız olmasıyla sola karşı gerçekleştirilen askerî darbe üzerinde duruluyor.

“Faşist İşgal ve ‘Kontrollü’ Terör (1974-1977)” başlıklı ikinci bölüm, 12 Mart 1971 askerî müdahalesinin ardından yeniden “sivil” siyasete geçilen 1974’ten başlayarak, uzun yıllardan sonra CHP’nin yeniden iktidar oluşu, ülkücülerin işgali altındaki üniversitelerin “öğrenim özgürlüğü-can güvenliği” şiarıyla devrimci gençler tarafından tekrar ele geçirilişi, tarihin en baskıcı dönemlerinden olan Milliyetçi Cephe (MC) hükümetlerinin kuruluşu ve MC’nin himayesinde ülkücülerin gerçekleştirdiği öğrenci ve aydın cinayetleri, kontrgerillanın organizasyonuyla gerçekleştirilen ilk kitle katliamı (1 Mayıs 1977) ve ülkücü hareketin MHP’nin doğrudan uzantısı biçiminde Almanya’daki örgütlenmesi inceleniyor.

“İç Savaş Stratejisi ve Topyekûn Taarruz (1978)” başlıklı üçüncü bölüm, sadece tek bir yıla odaklanıyor ve Bülent Ecevit liderliğindeki CHP’nin yeniden iktidar olmasıyla MHP’nin iç savaş stratejisini uygulamaya koyduğu süreci inceliyor. 16 Mart 1978’de gerçekleştirilen Beyazıt Katliamı’ndan başlayarak, öğrenci ve aydın cinayetlerinin yanında yargı ve emniyet görevlilerini de yeni hedef olarak seçen suikastlar, kahve taramaları şeklinde gerçekleştirilen kitle katliamları, Malatya ve Sivas’ta denenip başarılı olamayan ancak Maraş’ta gerçekleştirilen kent ölçeğindeki korkunç kıyımlar, saldırıların ulaştığı boyutlardan dolayı geri adım atıp kontrgerilla ile uzlaşma yoluna giden Ecevit iktidarının niteliği analiz ediliyor.

“Tıkanma ve Bunalım (1979-1980)” başlıklı dördüncü bölüm, devam eden cinayetler ve kitle katliamları ile birlikte CHP’ye dönük saldırılardaki artışı ve halkın umudunu boşa çıkaran CHP’nin çözülüşünü, 24 Ocak Kararları ile birlikte sermayenin yeni yönelimini ve askerlerin darbe yapmak için ülkücülerin gerçekleştirdiği katliamları izleyişini, Çorum ve Fatsa’da ortaya konan iki ayrı dünyanın mücadelesini, tıkanmaya bağlı olarak ülkücüler tarafından korkunç işkencelerle işlenen cinayetlerin sıradanlaşmasını ve ülkücülerin Almanya’daki Türk Federasyonu örgütlenmesini değerlendiriyor.

“Darbe, Cezaevi ve Diaspora (1980-1997)” başlıklı beşinci bölüm, koşulların olgunlaşmasını bekleyen ordunun 12 Eylül 1980’de gerçekleştirdiği askerî darbeden, Türkeş’in öldüğü 1997’ye kadar geçen dönemi kapsıyor ve bu dönemde ABD destekli darbenin icraatı, MHP’nin korunarak –geçici– tasfiyesi, darbecilerin çifte standardı, MHP Ana Davası’nın detayları, dışarıda kalan ülkücülerin yeni parti arayışları, Türkeş’in tahliye edildikten sonra yeniden partinin başına geçişi, 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen kanlı olaylar, bertaraf edilen “komünizm tehlikesi”nin yerini “bölücülük tehlikesi”nin alışı ve yurtdışındaki ülkücülerin silah ve uyuşturucu trafikleri gözler önüne seriliyor.

Tarihsel belgelere dayanan bu kitabın bugün açısından önemi nedir?

Aslında kitap, iki ciltten oluşuyor. Birinci cilt, taarruz başlığını taşıyor ve ilk üç bölümü kapsıyor. İkinci cilt ise ricat başlığını taşıyor ve son iki bölümü içeriyor. İki ciltten oluşan ve büyük boy formatında 600 sayfayı bulan bu kitabın en önemli özelliği, bir tarihsel belge niteliği taşıması. O yüzden ismi “Belgelerle MHP Tarihi”. Çünkü ilgili dönemler, sadece gazeteler ve dergiler değil, mahkeme süreçleri gibi resmî evrak üzerinden de incelendi. Yani yoruma açık, öznel bir değerlendirmeyi değil; nesnel gerçekleri ifade etmektedir. Bu nesnelliğin ortaya koyduğu gerçeklerden biri, ülkücü hareketin bugün de dilinden düşürmediği “yerli ve milli” olmanın bir propagandadan ibaret olduğudur. İsmi de dahil her şeyi ithal olan bu partinin kuruluşu bile, dönemin emperyalist politikaları gereği olmuş; doğrudan NATO’nun programı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu yüzden de Türkiye’de faşizmin gelişimi, Almanya ve İtalya’daki gibi seçimler yoluyla ve geniş halk kitlelerin desteğiyle aşağıdan yukarı değil, devlet tarafından yukarıdan aşağıya örgütlenerek geliştirilmiştir. Bu yönüyle 2002’den beri iktidarda olan gerici bir parti (AKP) ile 2016’dan beri bu iktidarı destekleyen faşist bir partinin (MHP) kurduğu ittifaka karşı mücadele hem devlet yapısına karşı mücadeleden hem de ulusal egemenliğe dayalı bir bağımsızlık mücadelesinden ayrı düşünülemez. Biçimsel varlığına bile tahammül edemeyen ve bu yüzden burjuva demokrasinin araçlarını dahi ortadan kaldırmaya yönelen bu ittifakın topyekûn saldırına karşı topyekûn direnilmeli, mümkün olan en geniş mücadele cephesiyle bu gerici-faşist ittifak dağıtılmalıdır. Bu yönüyle kitap, geçmişte bu mücadelenin nasıl yürütüldüğünü ve başarıldığını göstererek, geleceğe dönük bir fikir de vermektedir. Sanırım en önemli kısmı da budur.