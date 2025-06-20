BELGEM’den İtalya Tıp Fakültesi’ne

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (BELGEM) eğitim alan 12’nci sınıf öğrencisi Doğa Naz Şarkoğlu, İtalya'nın en saygın üniversitelerinden biri olan Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus)’ta tıp fakültesi kazandı. Küçük yaşlardan itibaren doktor olma hayali kuran Doğa, bu başarısını BELGEM’e ve öğretmenlerine borçlu olduğunu ifade etti.

Doğa Naz Şarkoğlu ile bir araya gelerek kendisini tebrik eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitime yapılan her yatırımın toplumsal eşitliğe katkı sunduğunu vurgulayarak, “Doğa'nın başarısı hepimizi gururlandırdı.

BELGEM, bizler için sadece bir eğitim merkezi değil; Bornova’da hiçbir çocuğun imkânsızlıklar nedeniyle geri kalmaması için oluşturduğumuz adil bir gelecek vizyonunun en önemli yapı taşlarından biri. Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarılı öğrenciler dünya çapında eğitim almak üzere Avrupa’daki okullara yollanmış; dönüşlerinde Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesinin de üzerine çıkartmak ülküsüne katkı koymuşlardı. Gidişleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlara ‘Sizi bir kıvılcım olarak yolluyoruz, Cumhuriyet Ateşi olarak geri döneceksiniz’ demişti. Biz de Doğa Naz’ı da bir kıvılcım olarak İtalya’ya yolluyor, Cumhuriyet Ateşi olarak geri dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.