Belirsizliğe feda edilen umut

Ayşen Uysal

2025 zor bir yıldı. Umutla umutsuzluğun harmanlandığı ve umutsuzluğun giderek hâkim hale geldiği karmaşık bir yıl. Özellikle 2015 yılından beri ülke kaç gün yüzü gördü? 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde gördüğünü sandı belki ancak onun da bedeli ağır oldu. 2025’in son günleri itibariyle sanırım yerel seçimlerin bile iyi anılarından çok, kötü günlerini hatırlıyoruz.

2025, iktidarın tahakküm politikaları “önüne geleni gözaltına al, tutukla, en azından -belirsiz-bir süre yatır ve bırak” stratejisi etrafında şekillendi. Öğrencilerden gazetecilere, protestoculardan particilere, sanatçılardan spor dünyasına her an herkesin “inine” girerim mesajını tüm topluma verdi ve vermeye devam ediyor. 2016-2018 yılları arasında uygulanan olağanüstü hâl dönemine benzer bir biçimde, AKP iktidarı korku salarak tahakkümünü yeniden inşa etmeye çalışıyor. Uluslararası alanda bir dönem epeyce sarsılmış olan gücünü, Ortadoğu’daki dengeler sayesinde yeniden kazandı. En azından şu aralar, Batı’nın Türkiye’deki demokrasinin durumuyla pek de ilgilenmediği bir zeminde hareket ediyor. Buna karşılık içeride geniş bir meşruiyeti yeniden kazanması çok zor. En başta ekonominin durumu nedeniyle. Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok sayıda kentte belediyeleri kazanmasıyla kırılgan hale gelen AKP iktidarının tüm gözaltı ve kayyumlara rağmen güçlenmesi şimdilik çok da mümkün görünmüyor. Eğitimden sağlığa sistem çökmüş durumda. Hekimler akın akın üniversite ve devlet hastanelerinden kaçıyor. Üniversite diye bir şey kalmamış. Gündelik yaşamda mutsuzluk, gerginlik ve en önemlisi de bir toplumu toplum yapan kuralların hiçe sayıldığı bir kuralsızlık durumu hâkim. Bu da umudu ve ülkede yaşama isteğini azaltıyor. Önemli bir nüfus yurtdışına gitti, daha fazlası da gitmek istiyor. Kalmak istememenin tek nedeni ekonomik değil, özgürlük ve huzur içinde yaşama isteği de bir o kadar etkili…

Böyle bir ortamda siyasal muhalefetin 2025 bilançosu nedir? Eksiği ile gediği ile CHP’nin tüm toparlayıcı yaklaşımına ve gücüne rağmen, parçalanmış bir siyasal muhalefet söz konusu. Bir yanda, başta Kürt meselesi olmak üzere, bazı temel konulardaki ezberlerinden çıkamayan ve çıkmak da istemeyen bir radikal sağ var. İyi Parti ve Zafer Partisini kastediyorum. Diğer tarafta, Gezi’den ama en çok da 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri kabaca, “Türkiye’deki sistemden bize ne, biz kendi meselelerimize bakalım” diyen grupla, “Kürt meselesinin çözümünü Türkiye’nin demokratikleşmesi ile ilişkilendiren” grubun arasındaki ayrışmaya sıkışmış olan DEM Parti. İlk grubun asıl derdi Ortadoğu ve Suriye olduğundan, bu kesim 7 Haziran seçimlerinde “seni Başkan yaptırmayacağız” sloganı etrafında şekillenen kampanyalara karşı bir duruş sergilemişti. Gelinen süreçte, Hareket içinde bu ekip güçlendi. Sonuç ortada, Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde bizzat yer alanların çoğu yaklaşık on yıldır hapiste. “Bananeciler” ise, iktidarla müzakerede…

Ana muhalefete gelince, CHP bu yıl çok yoğun bir kuşatma altında zor bir sınav verdi. Çoğu durumu da tüm zorluklara rağmen iyi yönetti. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali kararı üzerine, mücadelede ilk kıvılcımı CHP çakmamış olsa da yaptığı mücadele çağrısı ve sokakta muhalefete soyunması çok önemli adımlardı. Şüphesiz ki böyle bir süreci yönetmek insan üstü çabayı ve çok iyi bir ekip çalışmasını gerektiriyor. Özgür Özel’in olağanüstü çabaları ve Ankara-Silivri hattında şekillenen mücadele stratejileri sayesinde bugüne kadar nefesleri tükenmeden mücadeleyi sürdürebildiler. Bununla birlikte, bazı zorlukların ve eksikliklerin altını da çizmek lazım. Sokakta siyaset doğası gereği bazı zorlukları ve açmazları içinde barındırıyor. Böyle bir repertuvarı kullanmak, çok fazla enerji ve zaman vakfetmeyi, riskler almayı ve bedeller ödemeyi gerektiriyor. Bu nedenle de sürekliliğini sağlamak zor. 19 Mart sonrasında başlayan protesto eylemlerinin başlaması, yükselişe geçmesi ve sonra da düşüş eğilimi göstermesi beklenirdi. CHP bu eylemleri çerçeveleyerek yani kendi denetimindeki mitinglere dönüştürerek bir istikrar ve süreklilik kazandırdı. Bu meselenin olumlu yönüydü. Ancak, protesto gösterilerini kendi kontrolüne alarak aynı zamanda eylemleri ehlileştirdi ve katılımcıları açısından büyük ölçüde de homojenleştirdi. Böylece, amaçladığı bu olmasa bile, muhalefetin birlikte hareket edebilme ihtimalini o da kendi cephesinden azaltmış oldu. Rutinleştirdiği ve çerçevesini kesin bir biçimde çizdiği mitinglerle eylemlerin siyaseti dönüştürebilme kapasitesini de oldukça azalttı.

Sözün kısası, 2025 sonu itibariyle, iktidarın çok arzu ettiği bir biçimde, birlikte hareket etme kapasitesi son derece sınırlı, parçalı bir siyasal muhalefetle karşı karşıyayız. Bu yapısı nedeniyle, dağınık haldeki toplumsal muhalefetin koordinasyonunu sağlama konusunda da etkili olamıyor. Böylesine parçalı bir yapıda da iktidar istediği atı koşturabiliyor. Değişim umudu da belirsizliğin içine gömülüyor. İktidar da muhalefet de kendi belirsizlik rejimini inşa etmiş umudu kemiriyor.