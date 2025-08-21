Belirsizlikler diplomasisi ve Avrupa’nın etkisizliği

Avrupalılar, Alaska’daki ikili zirveden üç gün sonra gerçekleştirilen çoklu “Beyaz Saray Zirvesi’nden” sonra genel olarak olumlu değerlendirmelerde bulundular. Örneğin Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’dan devlet ve hükümet başkanlarının, AB ve NATO’nun en üst düzey temsilcilerinin katıldığı zirveyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Beklediğimden daha iyi oldu” dedi.

Tıpkı Alaska zirvesinden sonra olduğu gibi, Washington’daki toplantıyla ilgili medyada yayınlanan analiz ve yorumlar, liderlerin ilk olumlu değerlendirmelerinin aslında içi boş iyi niyet açıklamaları olduğunu gösteriyor. Yani onlar açısından “daha iyi” olan bir şey yok...

Birincisi, barış görüşmelerine başlayabilmek için önce ateşkesin sağlanması gerektiği yolundaki talepleri Trump tarafından kabul edilmedi. Daha önce kendisi de Putin’e acil ateşkes çağrıları yapan ve hatta bunun için tehditlerde bulunan Trump, Alaska’da bunun çok da gerekli olmadığı konusunda ikna olmuş gibi. Bir an önce kalıcı ve uzun ömürlü bir barış için anlaşmaya varılmasının daha iyi olduğunu savunuyor artık. Tabii bunun asıl nedeni Rus tarafının ateşkes önerisine kesin olarak karşı olması.

İkincisi, olası barış anlaşmasının içeriğini değiştiremediler. Tabii bu konuda henüz kesin bir şey yok ortada. Trump’ın barışın Ukrayna aleyhine sınır değişikliği çözümüne olumlu baktığı zaten önceden de biliniyordu. Alaska ve Beyaz Saray zirvelerinden sonra sosyal medyada yaptığı açıklamalar da bu konuda bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Trump’ın Zelenski’yle baş başa kalıp, bu çerçevede ödün vermeye ikna etmesine ya da zorlamasına engel olmak için Washington’a giden, bu arada belki onun da görüşünü değiştirebileceğini uman “Gönüllüler Koalisyonu” liderlerinin bu konuda bir ilerleme sağlayamadıkları ortada.

TRUMP’A RÜŞVET

Üçüncüsü, olası barıştan sonra Ukrayna’nın güvenliği konusunda da belirsizlikler sürüyor. Avrupalılar bunun için içinde ABD’nin de yer aldığı bir garantör ittifak oluşturmayı hedefliyorlardı. Somut olarak ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’den askeri birliklerinin (kimi kaynaklarda bunlar arısında Türkiye de sayılıyor) Ukrayna’da konuşlandırılmasını, Kiev’e NATO anlaşmasının üyelerine sağladığına benzer bir güvenlik garantisi verilmesini istiyorlardı. Zirveden sonra Trump’ın Ukrayna’ya barış garantisi verilmesinden yana olduğu açıklandı. Ancak daha sonraki haberlerde ABD’nin böyle bir “barış gücü”ne asker vermeyeceği yer aldı. Öte yandan Ukrayna’nın NATO üyeliğine kesinlikle karşı olan ve Trump’ı da bu konuda yanına almış olan Putin’in bu garanti çözümünü zaten kabul etmeyeceği biliniyor. Bu arada Avrupalıların Trump’ı ikna etmek için ABD’den hemen 100 milyar dolarlık silah alıp, bunları Ukrayna’ya teslim etme gibi planları da olduğu ortaya çıktı. Putin’in bu koşulda da barışa yanaşmayacağı biliniyor. Trump’ın bu rüşveti kabul edip, barışı tehlikeye atıp atmayacağı konusunda bir öngörü yapmak ise mümkün değil.

Sonuç itibarıyla Washington’daki zirvenin ardından yayınlanan aile fotoğrafında hallerinden memnun görünen Avrupalıların aslında krizin çözümüne bir katkıda ve etkide bulunmadıkları görülüyor. Onlar apar topar Washington’a gidip, boy gösterisinde bulunmasalardı da durumda bir değişiklik olmayacaktı.

Kimi yorumcular geçen şubat ayındaki Beyaz Saray ziyaretinde Trump ve yardımcısı tarafından dünyanın önünde azarlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski benzer bir rezaletle karşılaşmamasını Avrupalıların bu toplu desteğine bağlıyorlar. En azından böyle bir “başarı”nın söz konusu olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak bu da abartılı bir değerlendirme. Aslında onlar bizzat Zelenski’nin yanında oturmasalardı da böyle bir şey olmayacaktı büyük olasılıkla. Onu bir an önce onu Putin’le aynı masada buluşturarak, Nobel Barış Ödülü hedefine bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Trump’ın zaten aynı şeyi tekrarlamayacağı ve misafirine bu kez dostça davranacağı ortadaydı.

Bu arada Zelenski de zaten tedbirini almıştı. Geçen sefer kılık kıyafeti nedeniyle hem Trump’tan ve adamlarından fırça yiyen, hem de yandaş gazetecilerden eleştiri alan Zelenski, yeni takım elbisesiyle ev sahibinden tam not almayı başardı. Basın toplantısında da gazetecilerin komplimanlarına hedef olurken, aynı zamanda artık kazanamayacağı bir savaşın askeri değil, soruna diplomasi yoluyla çözüm aramaya kararlı bir devlet adamı olma yolunda ilerlediğini göstermiş oldu.

SAVAŞ BİTİYOR

Zirveden sonra yapılan açıklamalarda Trump’ın iki hafta içinde yeniden Putin’le bir araya geleceği, ondan sonra da Zelenski’nin katıldığı üçlü barış görüşmelerinin gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Putin bunun için Moskova’yı adres göstermişti, ancak Trump’ın onun ayağına gitmeyeceği anlaşıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir sonraki buluşmanın İsviçre’de olabileceğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanı da buna açık olduklarını, böyle bir buluşma için ülkesinin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı bulunan Putin’e “dokunulmazlık” sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Ama bir sorun daha var...

Putin, prensip olarak Zelenski’yle bir araya gelmeyi kabul etmiş durumda. Bu Zelenski’nin hanesine yazılacak bir kazanım. Ancak Rus tarafı onun bu süreç sonunda varılacak anlaşmayı imzalayacak kişi olmamasına karşı. Resmi görev süresi bittiği için meşru bir cumhurbaşkanı olmadığını ve ileride bu göreve gelecek bir başka cumhurbaşkanının bu durumu gerekçe göstererek, imzalanan anlaşmayı geçersiz ilan edebileceğini savunuyorlar.

Tüm belirsizliklere rağmen savaşın bitmesi için diplomasinin devreye girmiş olması olumlu bir gelişme. Tabii üç yıl önce İstanbul’daki (imzalanmayan) barış anlaşmasına arkalarına dönemin ABD Başkanı’nı da alarak engel olan Avrupa, halen Rusya’nın savaş meydanında pes olmayacağını kabullenmekte zorlanıyor.

Ancak, hiçbir tarafın haklı olmadığı bu savaş onlara rağmen sonuna yaklaşıyor gibi.