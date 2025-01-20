Belki

Belki doğalgaz bir yalan değil.

Belki otoyollar yapım maliyetinin çok üstünde ticari kalkınma getiriyor.

Belki beşli çete, yarın CHP gelse onlarla da iş yapacak tecrübeli inşaat firmaları.

Belki yarın CHP gelse beşli çete daha fazla sakal verecek.

Belki CHP’nin içinde de beşli çeteyle ortak olanlar var.

Belki aradaki fark sadece rakı içmek veya içmemek.

Belki Suriye’de laik demokratik bir sistem kurulacak ve Suriye’nin yeniden inşasıyla Türkiye ekonomisi zirve yapacak.

Belki şu drone’lar denildiği gibi dünya kalitesinde.

Belki elektrikli otomobil üretimine girmek iyi oldu.

Belki CHP, Türkiye’yi yönetebileceğine kendi bile ikna değil.

Belki muhaliflerin söyleyecek sözü kalmadı.

Belki Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekten yolsuzluk oldu.

Belki şu anki kötü durum, alternatiflerin sunduğu olası başka durumlardan daha az kötü.

Belki yenildik.

∗∗∗

Belki Türkiye Suudi Arabistan olacak derken, Suudi Arabistan Türkiye olacak.

Belki Almanlar Muğla’yı, Ruslar Antalya’yı, Araplar İstanbul’u gerçekten de kıskanıyordur.

Belki dönence.

Belki muhalefet iktidarı dengeliyor ve bu durum iktidarın sürekli olmasını sağlıyor.

Belki güce sahip olan herkes gücü oranında Erdoğan.

Belki biz mutlu insanları aslında mutlu olmadıklarına ikna etmeye çalışıyoruz.

Belki masal gerçekten iyidir.

Belki insanlar mutsuz ama bizim onları mutlu edeceğimize inanmıyorlar.

Belki bu nedenle bizi kimse sallamıyor.

Belki biz yanlışız, cami avlusundaki dayılar doğru.

Belki keramet belki dememekte.

Belki her şey olması gerektiği gibi.

Belki dünya tarihinin en rahat çağını yaşıyoruz.

Belki enerji dağıtım, ulaşım, tedarik, sağlık, gıda, iletişim gibi sektörlerdeki milyonlarca buluş ve yenilik sayesinde kimse gerçek anlamda yoksunluk yaşamıyor veya bu oran gitgide azalıyor.

Belki Batı tipi demokrasi dünyanın kaynakların tüketip, patent hakları, silah ve hileyle kendini koruyan bir palavra.

Belki Dostoyevski haklı: İnsanlar özgürlük değil, mutluluk ister.

Belki Marilyn Manson haklı: Köleler özgür olmak istemez, kral olmak ister.

Belki eğri bayırda doğru çayır bitmez.

Belki bunu okuyan herkes bu cümlelerin bir kısmını, tamamını veya fazlasını içinden geçiriyor ama söylemek istemiyor.

∗∗∗

Belki öncelikle beynimizin beslenme kanallarını sorgulamalıyız.

Belki tüm bu sözleri tartmadan, tartışmadan, düşünmeden ve emek harcamadan çevremizi saran yeni tür hegemonya ile mücadele etmemiz çok zor.

Bu yazıdan fazlasıyla rahatsız oldunuz değil mi? Ben de yazarken rahatsız oldum. Belki her zaman rahatı aramak en büyük yanılgımız.