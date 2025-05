Beni beğenirseniz sevinirim

İyi eğitimli olduğu giyim stilinden belli, yakışıklı (ama asla maço değil) uzun boylu (ama fasulye sırığı değil) bir delikanlı elinde iki kağıt kahve bardağı ile zincir kahve dükkanlarından birinden çıkıyor. Avrupa’da bir meydandayız, hava güneşli (ama çok da sıcak değil, bahar havası), meydan temiz ve yeşilliklerle dolu. Delikanlı birini arar gibi çevresine bakıyor ve karşıda bir açık hava mekanında bira içen, şişman, uzun saçlı sakallı (ve muhtemelen gay) orta yaşlı bir adama bakar gibi yapıyor. Şişman adam bu yakışıklı delikanlının kendisine bakmasına hem şaşırıyor, hem de bu durum hoşuna gidiyor. Delikanlıya “masama buyur” der gibi bir bakış atıyor. Meğer delikanlı şişman adamın hemen arkasında bir bankta bekleyen sevgilisi genç kadına bakıyormuş. Genç kadın da güzel (ama bir puanlama yapmak gerekirse, kadın on üzerinden yedi, delikanlı on üzerinden sekiz), sevgilisine el sallıyor. İkisi de gülümsüyorlar. Şişman biracı ofsayta düştüğünü anlayıp, hafif bir utançla bira bardağına odaklanırken, iki genç sevgili buluşuyorlar. Bu sırada fondaki tanıdık melodi, küçük bir değişiklik içeren vokalin girmesiyle yükseliyor “take the sunshine in”. (Bu şarkının orijinali Fifth Dimension grubundan “let the sunshine in”; “bırak güneş içeri girsin” demek ve şarkı 68 öğrenci hareketleri ve cinsel devrimin marşlarından biri olarak kabul edilir. Take the sunshine in ise “güneşin tadını çıkar” diye çevrilebilir) Genç çift buzlu kahvelerini içerken ekranda kahve bardakları ve bir yazı çıkar, “Original Shine from Ethiopya”...

Dünyada yağmur ormanlarına sahip arazilerin %85’i kahve üretiminin tehdidi altında ama bunun konumuzla ilgisi yok. Kahve üretiminden insan emeğine düşen pay satılan her kahvenin %1’i kadar bile değil ama bunun da konumuzla ilgisi yok. Kahve çocuk işçilerin en yoğun kullanıldığı sektörlerden biri, sömürü kahve mağazalarındaki servis işçilerine dek devam ediyor ama bunun da konumuzla ilgisi yok. Kahve tüketiminde yoğun olarak kullanılan kağıt bardaklar polilaktik asit ile kaplanan direkt kanserojen bir madde, ayrıca bu kağıt bardaklar geri dönüşümlü değil ve her yıl yarım milyon ağacın kesilmesine yol açıyorlar ama tahmin edeceğiniz gibi, bunun da konumuzla ilgisi yok. Yukarıdaki reklamı bu köşe yazısını yazarken serbest bilinç akışıyla uydurdum, gerçekte böyle bir reklam yok ama olabilir de, en azından binlerce benzeri mutlaka yapılmıştır. Reklamlar pazar araştırması yapan ekiplerin raporlarına göre üretilir. Bu reklam da böyle bir araştırma sonucunda yapılmış olmalı. 30 saniyelik bu masum reklamda çok sayıda şeytani yönlendirme görmek mümkün, konumuz da tam olarak bununla ilgili.

Çok sık duyduğumuz bir cümle var: “Biz ürün satmıyoruz, deneyim satıyoruz.” Bu aslında Gibi’deki Yılmaz’a giydirilmek istenen açık yakalı tişört gibi bir cümle. “Deneyim” denilen ustaca tezgahlanmış bir algı manipülasyonu. Satılan şey gerçekten de ürün değil, ürün olsa reklamdaki kahveyi evimizde çok daha uygun fiyatla yapabiliriz. Oysa kat kat yüksek bir para verip, kahvemizi zincir dükkandan almak isteriz. Bizi bu isteğe iten, yukarıdaki reklam gibi algı tuzakları.

Hedef kitle analizlerinde gençler her zaman favori grup. Gençler hem sayıca daha kalabalık, hem de içlerinde patlayan cinsel enerji nedeniyle ruhsal beslenmeye daha aç. Genç insan, dünya dediğimiz dış çevreye kendini göstermek kaygısında, “ben varım” demek istiyor, “beni fark edin” diye haykırıyor. Elinde kahve bardaklarıyla dükkandan çıkan delikanlı hayli yakışıklı ama onunla özdeşleştik kuramayacağımız oranda aşırı yakışıklı değil, hayallerimizdeki “ben” gibi, ne daha fazla ne daha az. Giyim tarzıyla ele verdiği sosyolojik konumu, aile desteği ile geçinen veya iş hayatına yeni başlamış (hala ailesinden destek alan) marka alışverişi yapmaya elverişli geniş bir kitleyi temsil ediyor.

Şimdi bu imgeyi bir kontrastla beslememiz gerek. Masada bira içen adam bir şişman ve gerçekte kimse şişmanları sevmez, şişmanlar yeryüzünün gizli lanetlileridir. Uzun saçları ve sakalıyla bir önceki nesilleri ve gençlerin oyun alanına girmeye teşebbüs eden densizleri temsil ediyor. O yalnız bir insan (şişko bir uzun saçlıdan başka ne beklenirdi ki?), güpegündüz bira içiyor (yağlı karaciğerine yağ katıyor, kendisine bile saygısı olmayan asalak), üstelik de gay (yapılan araştırmalara göre çeşitlilik miti markalara zarar veriyor, bu liberal saçmalıktan para kazananlara hayırlı işler dileyelim ama bizim markamız çok daha büyük hetero pazarı domine etmek zorunda... Bu arada gay profile uygun alt bir kahve markamız da mevcut, orada buradaki miti tam tersine çevirerek başka bir reklam da yaparız, elimizden tutan mı var?) Alışverişi delikanlının yapması, kadının bekler durumda olması da profil işaretlememize uygun. Mekanı güneşli yaptık ama bunaltıcı sıcaktan da kaçındık, çünkü o bizi meşrubat kategorisine sokar ve çakılırız. Reklam filminden önce meydana bolca yapay ağaç ekledik ve eksik kalan yerleri de yapay zeka ile tamamladık, batı medeniyeti içinde komple yapay bir tropik havza, tam istediğimiz gibi. Filmde kadın erkeği, erkek de kadını beğeniyor, zaten tüm amaç da bu değil mi? Film boyunca kahveyi değil, sadece kahve bardağını görüyoruz, niye? Çünkü biz aslında bu kahve bardağını satıyoruz.

Görsel çok şey ama müzikal kodlama her şey. Şimdi tüm bu görüntünün üzerine kolektif bir rock ezgisini ekleyelim ama yapı bozumunu da ihmal etmeyelim. Bırak güneş içeri girsin, sıkıcı ebeveynlerimizin modası geçmiş hayallerinin şarkısı, bu zamansız harika melodiyi “güneşin tadını çıkar” diye dönüştürdüğümüzde jackpot’a ulaşmış oluyoruz. Hafif entelektüel bir haz katmak için kuyruk sloganımızı kahvenin doğduğu “Etopya’dan gelen ışık” olarak belirledik, anlayan anlar, anlamayana da anlatıp hava satar. Google’da beş saniye entelektüel görünmek için yeterli. Sonuçta hedeflediğimiz herkes memnun, hepsi ilk fırsatta kahve dükkanlarımızdan birine gelip büyülenmiş gibi kredi kartlarını uzatacak ki aslında sahiden de büyülendiler.

Maruz kaldığımız tüm reklamların özeti, hedef profile “beğenilme” simülasyonları vermek. Sen eksiksin, bunu sen de biliyorsun ama kahvemizi içer, ayakkabımızı giyer ve zamanı gelince tam sana göre otomobilimizi satın alırsan insanlar (kim bu insanlar, belirsiz) seni beğenir. Üstelik tam bu arada içten içe gıcık olduğun profildeki insanlar da seni kıskanır, sen bu alışverişi yaptığın için üzülürler ve komik duruma düşerler. Reklam tam olarak bu demek. Konu bardakta kahveyse gençlere, deterjansa ev kadınlarına, pahalı bir İsviçre saatiyse yetmişlik para babalarına, herkesin konumuna göre çeşitlenmiş tek bir ortak hissi yaşatmak: Beğenilmek.

Bu yazının başlığını, çok beğendiğim bir reklam yazarı sosyal medya ilk çıktığı zamanlarda profilinin altındaki bio cümlesi olarak yazmıştı. “Beni beğenirseniz sevinirim” yaşadığımız çağı özetleyen en ironik ve akıllıca cümle olabilir.

Beğenilme oburu benliğimiz de bir marka ve farkında olsak da olmasak da, kendimizi beğendirme telaşına boğulmuş ölümlüleriz. Her hareketimiz bir reklam kampanyası, hepimiz kendimizin reklamcısıyız. Bunu ışıltılı sahnelerde yapan bir pop starı küçümsemeyin, uhrevi bir sesle ağır ağır konuşan bilge bir akademisyen de az değildir. Hele siyasetçiler...

Bana gelince, bunca emek verip bir köşe yazısı yazdım, boş geçmeyin, beni beğenin. Beni beğenirseniz sevinirim.