Beni betona gömmek istiyor

30 Haziran’da görülecek CHP Kurultay davasından önce CHP kaynıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin mevcut yönetimiyle birlikte hareket etmiyor. Artık mutlak butlan kararını beklediği görülüyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kurultay davasını ve ‘mutlak butlan’ ile ilgili konuşmasını, birlikte bir yol haritası oluşturmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde de “Siz bizim Genel Başkanımızsınız. Özgür Özel ile bir yol haritası belirleyin. İsterseniz siz Özgür Özel’i veya o sizi arasın” dedi.

Özgür Özel “Ben defalarca gittim. CHP Genel Başkanı olarak ararsam ve olumsuz yanıt verirse hoş olmaz” karşılığını verdi. Bunun üzerine partide görev almış büyüklerin bir heyet oluşturulmasına karar verildi. Bu heyette Kılıçdaroğlu’nun yıllarca en yakınında bulunan Engin Özkoç da vardı.

HEYETTEKİ İSİMLER

Engin Özkoç, Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar partinin deneyimli siyasileri olarak Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu aldı. Heyet, 24 Haziran günü saat 15.00’te Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofisine gitti. Yıllarca Kılıçdaroğlu’nun yanında olan bir isim olarak Engin Özkoç’un ilk olarak konuşması istendi. Engin Özkoç, Sayın Genel Başkanım diye söze başladı. Ülkede ve dünyada çok kritik bir süreç yaşandığını anlattı. Kurultay davasına sözü getirdi ve Erdoğan’ın, iktidarın baskısıyla bir süreç olmasın. Bizim belirlediğimiz, genel başkanlarımız belirlediği bir istikamette süreci ilerletelim” dedi.

Bu sürecin partiye çok hasar vereceğini, liderlerin, belediye başkanlarının içeride olduğunu söyledi. Tekrar “Gelin, Özgür Özel ile bir araya gelin” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, doğrudan mahkemenin verdiği karara uyulmazsa kayyum atanacağını söyledi ve “Ben kabul edeceğim” dedi.

Bunun üzerine Vahap Seçer sözü aldı. “Siz bizim genel başkanımızsınız. Bu süreçle ilgili halkın hassasiyetleri var. Bu dava ile CHP’yi parçalamak istiyorlar. Biz de kayyum olmasın diye uğraşıyoruz. Özgür Özel ile bizimle beraber ya da baş başa bir yemek yiyin. Size bir teklifi olacak” dedi.

Kılıçdaroğlu çok netti. “Genel Merkez de genel başkan da oradadır. Hem genel başkan belli olduktan sonra nasıl yapacaklar. Atama yapamazlar, faturaları ödeyemezler, milletvekillerini atayamazlar. Nasıl yapacaklar” dedi.

Mansur Yavaş bu sözlerden çok etkilenmiş ve sinirlenmişti: “Bu süreç sizin dediğiniz gibi olursa, parti bölünür. Ben siyaset yapmaktan vazgeçerim.” Kılıçdaroğlu ise çok rahattı. Şöyle konuştu: “Özgür Özel’e söyleyin moralini bozmasın. Mahkemeden sonra görüşürüz.”

‘1-1.5 YIL SÜRER’

Heyet, Kılıçdaroğlu’nun mevcut parti yönetimi ile birlikte bu süreci yönetmesinden umudu kesmişti. Bu ara dönemin ne kadar süreceği büyük soru işaretiydi. Engin Özkoç, “Bu süreç ne kadar sürer, 10 ay sürer kurultay süreci” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise planını belli etmekten çekinmedi ve “1, 1.5 yıl sürer” dedi. Engin Özkoç da “Bu süreç partiyi çok yıpratır. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürer” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu aynı rahatlıkta devam etti: “Neden öyle olsun. Bizim gelmemiz kötü olmaz.”

Heyet bu görüşmeden sonra İmamoğlu’nun ziyaret etti ve bu sözleri aktardı. Ekrem İmamoğlu büyük hayal kırıklığı yaşadı ve çok üzüldü. “Beni burada betona gömmek istiyor” dedi.