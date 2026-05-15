Beni cezaevinde ayağa kaldıran o mektup

Gazetecilik yapmamı engellemek için beni 54 gündür Sincan Zindanı’nda tutuyorlar. Skandalları ortaya çıkarıp yolsuzlukları, hırsızlıkları ve hukuksuzlukları gün yüzüne çıkardığım için bana eziyet ediyorlar. Beni gözaltına almak için eş zamanlı operasyonla akrabalarımızın kapısına dayandılar. Soruşturma dosyamın büyük kısmını 24 saatlik gözaltı sürecinde oluşturdular. Sonra da yatarı bile olmayan uydurma bir suç iddiasıyla beni cezaevine tıktılar. Ben onlar için "tehlikeli" gazeteciydim çünkü. Hem benim burnumu sürtmeleri hem de dışarıdakilere gözdağı vermeleri gerekiyordu! Bunu yapmak için de bayram gününü seçti muktedirler!

Bu sefer daha farklı bir yazı yazmaya karar verdim. 29 Nisan’da Ankara Adliyesi’ne bir duruşma ve savcılık ifadesi için götürüldüm. Cezaevinden çıkarken jandarma soğuk kelepçeyi vurdu bileklerime… "Vay be" dedim, "ülkeye bak". Azılı bir suçluya, katile, mafya liderine kelepçe takar gibi, elinde sadece kalemi olan bir gazeteciye kelepçe takıyorlar. Ailem, arkadaşlarım duruşma salonu önünde beni bekliyorlardı. Beni ellerim kelepçeli, 10’a yakın jandarmanın ortasında görünce şaşırıp kaldılar… Beraat ettiğim duruşmadan yine ellerimde kelepçeyle çıkarken onlara "Dimdik ayaktayım, dimdik!" diye seslendim. Beni tanıyanlar bilir, doğru bildiğimden ölürüm de şaşmam. Çok inatçıyımdır, pes etmem. Dirençliyimdir ancak cezaevinde insan yine de memleketin haline, yaşadığı zulme ve haksızlığa zaman zaman üzülüyor. Bazen bu düşüncelere dalıp giderken Bayram abi, "İsmail düşme, düşme!" diye sesleniyor, sağ olsun, beni daldığım yerden çıkarıyor. Burada yanındakinin düşmesine, yıkılmasına izin vermeyeceksin; Bayram abiden bunu öğrendim. Mektuplar cuma günleri veriliyor. Mektuplara bakıp yine derinlere dalarken bir zarfın üzerindeki isim dikkatimi çekti. Mektubu gönderen depremzede İrem Türkmener Karslı’ydı. Hemen açıp okumaya başladım ve mektubu sizinle paylaşmak istiyorum:

"6 Şubat depremlerinde annem, babam ve biricik kardeşim Kerem’i kaybettim. Siz acıma en yakından şahitlik eden gazetecilerden birisiniz. O günden bugüne hem kocaman bir yasla hem de adalet arayarak yaşamaya çalışıyorum. Bu süreçte en zor şeylerden biri, yaşadıklarımızın çoğu zaman görmezden gelinmesi ve sorumluların hesap vermemesi oldu. Sizin yaptığınız haberler sayesinde artık görmek ve duymak zorunda kaldılar. Bu yüzden her haberiniz bizim için çok kıymetli. Çünkü siz sadece mesleğinizin gereğini yapmakla kalmadınız, bizim sesimiz oldunuz…

Lütfen şunu unutmayın: Yaptığınız işin manevi olarak çok fazla unsuru var, çok çok kıymetli. Sizi takip eden, emeğinizi gören ve değer veren binlerce insan var; ben de onlardan biriyim. Mesleğinizin önemini ve kıymetini en güzel şekilde yaşayanlardanım. Yaptığınız haber sayesinde yakalanan, ailemin katillerinden biri olan Ali Babaoğlu şu anda hapiste. Ve bu, benim adalet mücadelemde yoluma devam edebilmem için çok önemli bir adım oldu… Sizin de sık sık gazeteye taşıdığınız Palmiye Sitesi’nde 152 canımızın ölümüne sebep olmaktan 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Hacı Mehmet Ersoy hâlen yakalanmamışken ailesiyle, sevdikleriyle 3 yıldır keyif sürerken bir bayram günü size yaşatılanlar bizlerin adalete olan inancını derinden sarsıyor."

İrem Hanım’ın mektubuna dair iki noktaya açıklık getirmek isterim. 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve 152 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Hacı Mehmet Ersoy nasıl oluyor da hâlâ yakalanmıyor? Bir suç örgütü liderine operasyon düzenler gibi beni gözaltına almak için operasyon düzenleyenler, Ersoy’u yakalamak için bir şey yapıyor mu? Yoksa Ersoy, AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı’nın babası diye mi yakalanmıyor? Bu soruları sormak hem depremzedelerin hem de gazetecilerin hakkı.

Bir diğer nokta ise şu an cezaevinde olan Ali Babaoğlu’na dair. Babaoğlu da 152 kişinin ölümünden sorumlu tutulmasına rağmen elini kolunu sallayarak geziyordu. Firari olduğu halde İzmir’de bir notere gidip sonra da elini kolunu sallayarak çıkıp gittiğini öğrendik. Son haline dair vesikalık fotoğrafını da noter evrağına koydurmuştu! Hemen bu utanmazlığı haberleştirdik. Kısa sürede de "Ali Babaoğlu yakalandı" diye bir bilgi aldım. Bunu teyit etmek için akşam 21.00’e kadar gazeteden çıkmadım ve sonunda İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarım "Doğru, yakalandı" dedi. Hemen bunu da bir haberle duyurduk. Telefonla İrem Hanım’ı aradım, yaşadığımız duyguları birbirimize tarif etmekte, anlatmakta zorlandık. Kolay mı, 152 kişinin ölümünden sorumlu tutulan bir firari, haberimiz sayesinde yakalanmıştı. O gün bir haberle telefonla ayağa kalkan İrem Hanım, cezaevinde beni ayağa kaldırmıştı bir mektupla…

Hangi dağ efkarlıysa orada durmaya devam edeceğim. Dimdik ayaktayım!