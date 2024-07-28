“Benim annem Cumartesi”*

Kedileri güneşten yapsınlar

köpekleri ikindiden

yazlardan yapsınlar yetimleri

ceylanları havadan

delileri kahkahadan yapsınlar

gül gül öldük demeleri

gül olduk, gülizar olduk

demelerden yapsınlar

abdalları kerpiçten

güzelleri kırmızıdan yapsınlar

yapraktan yapsınlar aşkları

evleri peki, evleri nelerden,

komşulardan yapsınlar evleri

akşamları gümüşten

çocukluk değil mi

hamurdan yapsınlar tanrıyı

sözcükleri sulardan

boşlukları mercandan

gülüşten yapsınlar sabahları

ya kimsesizleri kimden

kimseden yapmasınlar

kirpikleri uçurumdan yapsınlar

gamzeleri maviden

kızları elmalardan

oğlanları virgülden

meraktan yapsınlar denizleri

kuşları ıslıklardan

ve ışıktan yapsınlar kalpleri

kışları türkülerden

bahardan yapsınlar seslileri

ve sessizleri kurutulmuş biberlerden

unutmasınlar güzü

özlemekten yapsınlar

parkları serinlikten yapsınlar

arkadaşlıktan yapsınlar yumuşak g’yi

harfleri terzilerin kardeşliğinden

şarkıları tanrım şarkıları

nasıl yapıyorlar nasıl diye diye

hayretlerden yapsınlar

bir de devrimleri

devrimleri nardan yapsınlar

biricik ve çoooooook

bereketli olsun devrimler diye

simurgdan ne yapsınlar

otuz masal yapsınlar

özgürlüğe salsınlar

ülkeleri adalardan yapsınlar

su savaşı yapsınlar

savaşları naylondan yapsınlar

kurusıkı atsın tabancaları

ve Ülkü Tamer şiirleriyle doldursunlar

dayıları Che’den yapsınlar

yakışıklı ve karagözlü olsunlar

Deniz’den yapsınlar kahramanlığı

usul uzun korkusuz

dağlar diyorum dağlar

nelerden yapılmaz ki

yeşil soğandan yapsınlar

ekmeğe katık etsinler

kardeşleri rüyalardan yapsınlar

aşkları kırlardan

esmerleri rüzgârdan yapsınlar

kumralları dalgınlıktan

ağaçları gölgesinden yapsınlar

keçileri felsefeden

hazirandan yapsınlar şiirleri

tutsakları buluttan yapsınlar

avluyu gökyüzünden

bayrakları kuzulardan yapsınlar

tayları saflıktan

taşrayı sabırtaşından

vakti kehribardan

göçmenleri yerlilerden yapsınlar

zalimleri kömürden yapsınlar

katilleri odundan

yangında ilk kurtarılmayacaklardan

babaları yorgunluktan yapsınlar

babaları uykudan

babaları dağdan

karpuzdan yapsınlar babaları

kayıpları sesten yapsınlar

çağırınca ses versinler: -buradayız!

anneleri oğullardan yapsınlar

anneleri kızlardan

anneleri gülden

gözlerini üzümden

anneleri cumartesiden

yapmasınlar tek

annelere bunu yapmasınlar

artık!

*Bandista’nın şarkısının adı