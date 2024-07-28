“Benim annem Cumartesi”*
Kedileri güneşten yapsınlar
köpekleri ikindiden
yazlardan yapsınlar yetimleri
ceylanları havadan
delileri kahkahadan yapsınlar
gül gül öldük demeleri
gül olduk, gülizar olduk
demelerden yapsınlar
abdalları kerpiçten
güzelleri kırmızıdan yapsınlar
yapraktan yapsınlar aşkları
evleri peki, evleri nelerden,
komşulardan yapsınlar evleri
akşamları gümüşten
çocukluk değil mi
hamurdan yapsınlar tanrıyı
sözcükleri sulardan
boşlukları mercandan
gülüşten yapsınlar sabahları
ya kimsesizleri kimden
kimseden yapmasınlar
kirpikleri uçurumdan yapsınlar
gamzeleri maviden
kızları elmalardan
oğlanları virgülden
meraktan yapsınlar denizleri
kuşları ıslıklardan
ve ışıktan yapsınlar kalpleri
kışları türkülerden
bahardan yapsınlar seslileri
ve sessizleri kurutulmuş biberlerden
unutmasınlar güzü
özlemekten yapsınlar
parkları serinlikten yapsınlar
arkadaşlıktan yapsınlar yumuşak g’yi
harfleri terzilerin kardeşliğinden
şarkıları tanrım şarkıları
nasıl yapıyorlar nasıl diye diye
hayretlerden yapsınlar
bir de devrimleri
devrimleri nardan yapsınlar
biricik ve çoooooook
bereketli olsun devrimler diye
simurgdan ne yapsınlar
otuz masal yapsınlar
özgürlüğe salsınlar
ülkeleri adalardan yapsınlar
su savaşı yapsınlar
savaşları naylondan yapsınlar
kurusıkı atsın tabancaları
ve Ülkü Tamer şiirleriyle doldursunlar
dayıları Che’den yapsınlar
yakışıklı ve karagözlü olsunlar
Deniz’den yapsınlar kahramanlığı
usul uzun korkusuz
dağlar diyorum dağlar
nelerden yapılmaz ki
yeşil soğandan yapsınlar
ekmeğe katık etsinler
kardeşleri rüyalardan yapsınlar
aşkları kırlardan
esmerleri rüzgârdan yapsınlar
kumralları dalgınlıktan
ağaçları gölgesinden yapsınlar
keçileri felsefeden
hazirandan yapsınlar şiirleri
tutsakları buluttan yapsınlar
avluyu gökyüzünden
bayrakları kuzulardan yapsınlar
tayları saflıktan
taşrayı sabırtaşından
vakti kehribardan
göçmenleri yerlilerden yapsınlar
zalimleri kömürden yapsınlar
katilleri odundan
yangında ilk kurtarılmayacaklardan
babaları yorgunluktan yapsınlar
babaları uykudan
babaları dağdan
karpuzdan yapsınlar babaları
kayıpları sesten yapsınlar
çağırınca ses versinler: -buradayız!
anneleri oğullardan yapsınlar
anneleri kızlardan
anneleri gülden
gözlerini üzümden
anneleri cumartesiden
yapmasınlar tek
annelere bunu yapmasınlar
artık!
*Bandista’nın şarkısının adı