Berkin Elvan Güzelbahçe’de unutulmadı

BirGün/EGE

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulmasının ardından 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, İzmir Güzelbahçe’de bulunan Berkin Elvan Parkı’ndaki heykeli önünde anıldı. Anmaya Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.

12 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının hâlâ taze olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, şunları söyledi:

“Berkin Elvan yalnızca bir ailenin değil hepimizin evladıydı ve 15 yaşında aramızdan koparıldı. Uzun zaman geçti ama acısı hâlâ taze. Onun hikâyesi, adalet arayışının ve vicdanın simgesi haline geldi. Bugün burada Berkin’i anarken çocukların özgür ve güven içinde büyüdüğü, adaletin herkes için eşit olduğu bir ülke için mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Berkin’i unutmadık, unutturmayacağız; adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadelemizi büyüteceğiz.”

“KÖTÜLÜKLER ÇOĞALDI”

Berkin Elvan’ın ölümünden bu yana geçen yıllarda ülkede yaşanan acıların arttığına dikkat çeken CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise şöyle konuştu: “Aradan 12 yıl geçti. Bu 12 yılda çok şey değişti ama değişmeyen bir şey var:

Hâlâ öldürülüyoruz, hâlâ adalet arıyoruz. Biz ise fidan dikmeye, barış istemeye, yaşamı savunmaya devam ediyoruz. 15 yaşında bir çocuğa yapılan bu kötülüğü unutmayacağız. Bu kötülüğe karşı direncimizi büyüterek adalet ve barış talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki iyi olan biziz ve sonunda mutlaka biz kazanacağız. Yalnızca Gezi Parkı’nda hayatını kaybedenleri değil; yarın yıl dönümü olan Gazi Mahallesi’ni, Madımak’ı, Maraş’ı ve Çorum’u da unutmadığımızı söylemek için buradayız. Bu acıları hatırladıkça ne yazık ki her yıl yenilerinin eklendiğini görüyoruz. Kurucumuza, Cumhuriyetin değerlerine ve laik eğitime yönelik saldırıları da görüyoruz. Bu pervasızlığa karşı susmayacağız. Çünkü biliyoruz ki mücadelemiz birbirimizle değil, bu kötülükledir.”

Seyrek şu ifadeleri kullandı:

“Gezi Parkı’nda insanlar birbirine sahip çıktı, dayanışma gösterdi. O dayanışmayı örnek almalıyız. Gezinin başına gelenler başka bir mahallenin başına gelmesin diye, bir daha hiçbir çocuğun hayatı kararmasın diye birlikte durmalıyız. 15 yaşında bir çocuk, yalnızca muhalif olduğu için herkesin gözü önünde hayatını kaybetti. Bu nedenle yarınların Berkinleri, Ali İsmail Korkmazları ve bu kötülüklere maruz kalan herkes için tek bir sözümüz var: Adaletin, barışın ve demokrasinin hâkim olduğu bir ülkeyi kurma iradesi.”

Konuşmaların ardından Berkin Elvan’ın büstüne karanfiller bırakıldı.