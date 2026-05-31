Berkin; on dört yaşında bir şiir

Okan TOYGAR - Prof. Dr. -Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi - Araştırmacı, Yazar

28 Mayıs 2013 sabahı, Taksim Gezi Parkı’nda birkaç ağacı korumak için nöbet tutan çevreci grubun çadırları polis tarafından yakıldığında, bunun yalnızca birkaç çadırı değil, yıllardır bastırılan bir toplumsal itirazı da ateşlediğini henüz kimse bilmiyordu. İstanbul’dan başlayarak ülkenin meydanlarına, sokaklarına ve mahallelerine yayılan o direniş dalgası kısa sürede adalet arayışının sembolüne dönüşecekti.

1 Haziran’da, OSTİM işçisi yirmi yedi yaşındaki Ethem Sarısülük Ankara’da polis kurşunuyla başından vurularak ağır yaralanmıştı. O akşam Okmeydanı’nda, İdil Kültür Merkezi’nin önünde toplanan kalabalık, bu olaya tepki gösteriyordu. Konuşmalar yapılıyor, sloganlar atılıyor, öfke ile hüzün kalabalığın içinde birbirine karışıyordu. Tam o sırada, ufak tefek, esmer, gür kaşlı, kara gözlü bir çocuk annesinin yanından bir ok gibi öne fırladı ve mikrofonu alıp bir şiir okumaya başladı:

“Ölenler dövüşerek öldüler; güneşe gömüldüler / Vaktimiz yok onların matemini tutmaya!”

Nazım’ın dizelerini haykıran o çocuk Berkin Elvan’dı.

Henüz on dört yaşındaydı!!!

O akşam, anne Gülsüm Elvan, “Artık vurmaya başladılar; dikkat edin!” dediğinde Berkin’in cevabı şaşırtıcı derecede yalındı:

“O vurulanlardan bizim ne farkımız var? O da bir ananın çocuğu değil mi?”

Oyun oynaması, sokaklarda koşturması, hayatın kaygısız tarafını keşfetmesi gereken bir çocuğu bu kadar erken bilinçlendiren; ona, faşizme karşı mücadelenin en etkili yolunun örgütlülük olduğunu sezdiren neydi? O şiiri ne zaman ve niçin ezberlemişti? Ve belki de en önemli soru: Çocukların, kalabalıkların ortasında bir direniş şiiri okuyarak büyüdüğü bir ülke nasıl bir ülkeydi? Coğrafya kaderse Berkin’in coğrafyası; Okmeydanı’ydı, Küçük Armutlu’ydu, Gazi Mahallesi’ydi, Sarıgazi’ydi, Çayan Mahallesi’ydi, Gülsuyu’ydu; çocukların oyunlardan önce adaletsizliği, eşitsizliği ve ayrımcılığı öğrendiği mahalleler… çoğu, zorunlu göçle toprağını bırakıp büyük şehre savrulmuş işçi ailelerinin çocuklarıydı; yoksuldular ve itirazları vardı. Gecekonduların duvarlarında devrimcilerin isimleri yazılıydı; sokaklarında yürüyüşler, anmalar, cenazeler eksik olmuyordu. Gaz kokusu bazen mahallelerin rüzgârına karışırdı. Belki de bu yüzden Berkin, yaklaşık beş ay önce annesinden kendisini Metin Göktepe anmasına götürmesini istemişti.

Bir başka coğrafyada, Berkin gibi on dört yaşında, cılız bir çocuk olan Nemeçek’in hikâyesini anlatır Ferenc Molnár, “Pal Sokağı Çocukları”nda. Gerektiğinde tereddütsüz öne çıkan cesur bir çocuktur o da. Budapeşte’de yoksul bir mahallenin çocukları, oynadıkları boş bir arsayı zengin çocuklarına karşı savunurlar. Kendilerine ait son özgürlük alanıdır orası. Haksızlığa boyun eğmeyeceklerdir. Çünkü küçücük görünen bir arsa, onlar için onur demektir; dayanışma demektir; var olabilmek demektir. Ve o çocukların en küçüğü, en kırılganı olan Nemeçek, bu uğurda en ağır bedeli öder. Gezi Parkı protestoları da ilk bakışta küçük bir itiraz, sıradan bir park tartışması gibi görülmüştü. Ama kısa sürede anlaşıldı ki orada savunulan yalnızca ağaçlar değildi. Pal Sokağı çocuklarının korumaya çalıştığı yer nasıl bir arsadan ibaret değilse, Gezi Parkı da yalnızca bir park değildi. Orası, insanların kent üzerinde söz sahibi olma hakkını, özgürlük talebini ve adalet arayışını temsil ediyordu.

İzleyen günlerde İstanbul’un sokaklarındaki gerilim dinmedi. Polis müdahaleleri, çatışmalar, gaz bulutları ve siren sesleri gündelik hayatın bir parçasıydı artık. 2 Haziran’da Ümraniye’de Mehmet Ayvalıtaş, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı gün Eskişehir’de henüz on dokuz yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, sivil giyimli kişiler ve polisler tarafından ağır şekilde darp edildi. Ertesi gün Hatay’da, polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Okulların kapandığı 14 Haziran’da ise Ankara’da günlerdir ölüme direnen Ethem Sarısülük’ten acı haber geldi. Aynı akşam Gezi Parkı protestoları’na yönelik yeni operasyon başladı ve Başbakan, direnen halka Gezi Parkı'ndan çekilme çağrısı yaptı. Taksim Dayanışması’nın, bu çağrıyı reddetmesinin ardından, 15 Haziran Cumartesi akşamı TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri Gezi Parkı’na biber gazı ve tazyikli suyla girdi. Gece boyunca meydanda ve İstanbul’un birçok semtinde çatışmalar sürdü.

O günün sabahı Elvan ailesi farklı bir mutluluğun arifesindeydi. Üç gün sonra Berkin ortaokul diplomasını alacaktı. Öğle saatlerinde ailece yakın bir mağazadan mezuniyet kıyafetini aldılar. Ablası Gamze, “Salı günü kavalyen ben olayım, kızlar kapmasın seni,” diye takılıyor; Berkin ise yeni ayakkabılarıyla sevinçten içine sığamıyordu. Annesi ve ablası eve, Berkin de sokaklarındaki internet kafeye gitti. Dönüş yolunda annesinden istediği iki lirayla karnını doyuracak, mezuniyet töreninden sonraki kutlamada patlatmak için kızkaçıran alacaktı. O yaştaki bir çocuk için hayat hâlâ küçük sevinçlerden, hayallerden ve yaklaşan bir mezuniyet heyecanından ibaretti.

Akşam yemeğinden sonra Gülsüm Hanım, kızları Gamze ve Özge’yle birlikte Okmeydanı’ndaki eyleme çıktı. Bir süre sonra Berkin de evden ayrıldı. Gece yarısına doğru kızlar eve dönmek isteyince Gülsüm Hanım, “Siz gidin, ben Berkin’e bakayım,” dedi. Kısa süre sonra Darülaceze civarında oğlunu görünce rahatladı. Berkin, bir yıl önce ayağı kırılan ve hâlâ tam iyileşmeyen annesinin koluna girip, “Bu ayakla nereye gidiyorsun topal topal?” diye takıldı. Gülüştüler. Eve yaklaşırken annesini öpüp “İyi ki benim annemsin” diye fısıldadı.

Gazi Mahallesi’nden gelenlerle Okmeydanı’nda sokaklar dolup taşmıştı, o akşam. Taksim ve Gezi Parkı polisin sert müdahalesiyle boşaltılırken, İstanbul’un başka noktalarında ve ülkenin birçok kentinde çatışmalar yaşanıyordu. Ertesi gün Başbakan, Kazlıçeşme’de “Milli İradeye Saygı Mitingi” düzenleyecekti.

Mahalleye çöken yoğun biber gazı yüzünden sıcağa rağmen günlerdir pencereleri açamıyorlar, sabahı zor ediyorlardı. O gece de öyle olmuş, kimse doğru düzgün uyuyamamıştı. Gün ağarırken Gülsüm Hanım kahvaltıyı hazırlamaya başladı. Çay demleniyor, Berkin’in sevdiği yumurtalar cezvede kaynıyordu. Evde ekmek kalmadığını fark eden Gülsüm, fırına gitmek için hazırlanıyordu ki Berkin, “Senin ayağın sakat, bir şey olursa kaçamazsın; ben giderim” diyerek annesinin elinden aldığı beş lirayla kapıya yöneldi. Çıkarken, “Sokakta birilerini görürsem kahvaltıya getireyim mi?” diye seslendi. O evde böyle soruların cevabı zaten belliydi; duraksamadan koşarak uzaklaştı. Bu, Gülsüm'ün, oğlunu son kez işittiği an olacaktı.

Fırın yakındı. Kestirme yola sapacakken arkadaşlarının seslenmesi üzerine onların yanına gitti. Meydandaki TOMA’nın çevresinde bekleyen polisler çocukları izliyordu. Arkadaşları, gaz fişeği atıldığını söyleyip dikkatli olması için onu uyardılar. Berkin, karşı kaldırımı daha güvenli bulmuş olacak ki koşarak oraya geçti. Ancak bu kez de oranın daha açık bir hedef olduğunu fark edip yeniden karşıya geçmek isterken, polislerden birinin silahından çıkan gaz fişeği başının sağ arkasına isabet etti. Bir anda yere yığıldı. Saat 07.07’ydi. Arkadaşları yanına vardığında Berkin çoktan ayağa kalkmış, sağlık ocağına doğru koşmaya başlamıştı. Başına saplanan gaz fişeğini eliyle çekip attı; “Beni eve götürmeyin, babam görmesin… şeker hastası!” diye bağırıyordu.

Pazar gününün erken saatleriydi. Şehir, geceden kalan gazın ve gerginliğin içindeydi hâlâ. Berkin, arkadaşlarıyla birlikte koşarak sağlık ocağının önündeki kaldırıma oturdu.Onlar çocuktu ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Tam karşılarında İdil Kültür Merkezi vardı. Onu oraya taşıdılar. Bilinci kapanmaya başlamıştı. Yardım hâlâ gelmiyordu. Bir süre sonra mahalleden bir kamyonet bulundu. Berkin’i arka tarafa yatırdılar. Şoför, dörtlüleri yakıp korna çalarak hastaneye ulaşmaya çalışıyordu. Ancak Berkin’i vuran polisler bu kez araca gaz sıkıyor, geçmesine izin vermiyordu. Az önce bir çocuğu nişan alarak başından vuranlar, şimdi de onun hastaneye yetişmesini engelliyordu. Üç, dört dakika sürmesi gereken yol, on beş, yirmi dakikayı buldu. On dört yaşında bir çocuk, göz göre göre ölüme sürükleniyordu.

Sonrası, bütün ülkenin tanıklık ettiği zorlu bir yaşam mücadelesiydi. Berkin, dokuz ay boyunca komada kaldı. Hastane önündeki kalabalık her gün biraz daha büyüyor, ilk günlerin umudu yerini giderek boğucu bir belirsizliğe bırakıyordu. Uzun ve hüzünlü bir bekleyişin ardından, 11 Mart 2014’te yaşamını yitirdiğinde, on altı kiloya kadar düşmüştü Berkin. Ölümünün ardından Okmeydanı Cemevi önünde on binler toplandı. Kalabalık, saatler süren yürüyüşle Berkin’i Feriköy Mezarlığı’na götürdü. O yürüyüş, yalnızca on dört yaşındaki bir çocuğun uğurlanışı değil; yıllardır biriken acının, çaresizliğin ve adalet arayışının sokağa taşmasıydı sanki.

Elias Canetti, “Günleri Sayılı Olanlar” adlı oyunuyla, insanların kader sandıkları şeylerin aslında iktidarın kurduğu hegemonik düzenin bir parçası olduğunu anlatır. Oyunda, insanlar doğdukları anda kaç yaşında öleceklerini bilirler. İsimleri de buna göre verilir: “50”, “32”, “4”… Her insan, ömrünün sayısıyla çağrılır. Berkin’in adı da işte böyle yazıldı bu ülkenin hafızasına.

On dört…

Ve Berkin, 1 Haziran 2013 akşamı okuduğu şiirde şöyle devam ediyordu: “Akın var / güneşe akın! / Güneşi zapt edeceğiz / güneşin zaptı yakın!”

O dizeleri yazan genç şair, bundan yüz yıl önce bu toprakların yoksullarını ve emekçilerini anlatıyordu. Ama bazı dizeler yalnızca yazıldıkları döneme ait değildir. Yıllar sonra yeniden yaşanırlar; Okmeydanı’nda, bir çocuğun sesinde olduğu gibi. Kurşunlar bir insanı öldürebilir. Gaz fişekleri de. Ama hiçbir silah bir şiiri öldüremez. Bu yüzden Berkin’in adı yalnızca bir çocuğun adı değildir;

O, on dört yaşında yarım kalmış bir şiirin de adıdır artık!

Dipnotlar:

Bu yazıdaki bilgilerin bir bölümü, Berkin’in annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ile 13.02.2026 tarihinde yapılan söyleşiye ve olay anını gösteren YouTube görüntülerine dayanmaktadır. Acıyı metanet ve onurla taşıyan Elvan ailesine, beni evlerinde konuk edip sorularımı içtenlikle yanıtladıkları için teşekkür ederim.

Yazının hazırlanmasında Levent Turhan Gümüş’ün derlediği “Haziran’da Bir Fidan Berkin için” ve Ali Osman Köse’nin derlediği “Onbeşinde Bir Fidan Umudun Çocuğu Berkin Elvan” kitaplarından da yararlanılmıştır.