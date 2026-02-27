Bertolt Brecht’in ‘‘Arturo Uı’’ oyunu İzmir sahnesinde: Çerçeve değişmedikçe sonuç hep aynı kalır

Mahir KANAAT

Otoriterleşmenin, çıkar ilişkilerinin ve sessiz kalmanın nasıl adım adım bir felakete dönüştüğünü sahneye taşıyan Bertolt Brecht klasiği Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı, 26 Şubat itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda seyirciyle buluştu. Seyirciyi yalnızca bir hikâyeye değil, bir düşünme biçimine davet eden oyunun yönetmeni Ümit Aydoğdu ile bu sahnelemenin ardındaki yaratıcı tercihleri, İzmir’de üretmenin kendisi için ne ifade ettiğini ve tiyatronun bugüne söyleyecek sözünü konuştuk.

İzmir Şehir Tiyatroları çatısı altında “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı” oyununu sahnelenmeye başlandı… İzmir’de olmak, bu oyunu İzmir’de sahneye taşımak size nasıl hissettiriyor?

İzmir’de olmak ve İzmir Şehir Tiyatrosu’nda oyun sahnelemek çok heyecan verici bir deneyim. Kültür ve uygarlık tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bu şehrin sanat yaşamına dâhil olmak gurur verici. Ayrıca son derece güzel bir çalışma ortamı ve harika bir ekiple birlikte olmak da bu deneyimi daha da güzelleştiriyor. Bunu olanaklı kılan herkese çok teşekkür ediyorum.

Seyirciyi sahnede ne bekliyor?

Tarihsel olayların toplumsal boyutlarının ortaya konduğu ve oluş gerekçelerinin ironik biçimde gösterildiği oyunumuzda, çıkar ilişkilerinin insani değerlerin önüne geçtiğinde nasıl bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz. Brecht tiyatrosunun eğlenceli ve sarkastik anlatım olanaklarını sonuna kadar kullanarak seyircimize keyifli ve heyecan verici bir oyun izletmeyi hedefliyoruz.

İzmir Şehir Tiyatroları’nda ekip olarak nasıl bir hazırlık süreci geçiriyorsunuz?

Pek çok parametrenin yan yana gelerek karmaşık ama o ölçüde de etkili bir bütün oluşturduğu bir yapıyı sahnede kurmak elbette zorlu bir çalışma sürecine neden oluyor. Bu zorluğun, tüm çalışma arkadaşlarımın harika katkılarıyla bir keyfe dönüşmesini mutlulukla ve gururla izledim. Karmakarışık bir yapboz koydum önlerine; herkes kendi parçasını büyük sabır ve hassasiyetle yerine koydu. Bu tam anlamıyla bir ekip çalışması.

“BİRER TAŞ DÖŞEMEKTEDİR”

Son dönemde dünyanın pek çok yerinde kontrolcü ve baskıcı yönetimlerin güç kazandığını görüyoruz. Oyunun bugünün dünyasıyla kurduğu bağı nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsanlık tarihi her zaman acının, baskının ve savaşların tarihi olmuştur. Antik dönemlerden günümüze dek insanlar hep birilerinin baskı ve zulmünden yakınmış, kendilerini kurtaracak kahramanlara dair efsaneler üretmişlerdir. Ne var ki sorunu birine ya da birilerine yüklemek, en basit tabiriyle kolaya kaçmaktır. Sorunun kaynağı her zaman bu baskı ortamına yol açan koşulları yaratan çıkar ilişkileri olmuştur. Herkes küçük ya da büyük çıkarlarının peşinde giderken, bilerek ya da bilmeyerek bu baskı ortamına giden yola birer taş döşemektedir. Oyunumuz, bu çıkar ilişkilerinin yarattığı koşullara ışık tutarak, koşullar değiştiğinde sonucun da farklı olabileceği ihtimaline dair bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kişilerin yoktur bir önemi; çerçevelerdir o dönemi var eden. Resimler değişebilir ama onu içine alan çerçeve değişmedikçe sonuç hep aynı kalacaktır.

Oyunda müziğin nasıl bir yeri var, bu alanda nasıl bir yaratıcı yol izlendi?

Oyunumuzda müzik başlı başına bir etki unsurudur. Sevgili Oktay Köseoğlu, oyunun anlamını son derece güçlendiren bir müzikal katkı ortaya koyarak tiyatro müziği konusundaki ustalığını hepimize gösteriyor. Ayrıca oyuncuların müzikleri a capella yöntemiyle icra etmeleri de oyunculuk hünerini üst noktalara taşıyan bir unsur.

‘UMUDA İHTİYAÇ VAR’

Son olarak İzmirli seyirciye bir mesajınız var mı?

Sanatın iyileştirici gücü, pozitif düşünceyi ve umudu artıran etkisi bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri. En temel ihtiyaçlar konusunda endişe yaşayan toplumların sanata olan ihtiyacı fark etmeleri kolay olmayabilir; ancak bu durum toplum psikolojisinin bozulmasına ve mutsuzluğun artmasına yol açar. Ne mutlu ki İzmir seyircisinin şehir tiyatroları başta olmak üzere pek çok sanatsal etkinliğe erişimi mümkün. Bu kıymetli olanağı en iyi şekilde değerlendirmeleri ve daha fazlasını talep etmeleri dileğiyle.