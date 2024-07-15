Bertuğ sosyalist olmuş

Haber mahallede bomba gibi patladı. Çoğunluğu abla ve annelerden oluşan bir grup kadın Bertuğ’un annesinin çevresine toplandı. Kadıncağız ne diyeceğini bilemezken sorular peş peşe sıralandı:

“Ah yavrucak, daha da pek genç, sahiden de mi sosyalist olmuş?” dedi biri.

Bir başkası: “Belki de bir hevestir geçer, ne dersin?” dedi.

“Hani şu Avrupa tipi cici cici sosyalistler gibi mi oldu?” diye safça sordu biri. Bu soruyu başka bir kadın yanıtladı: “Ne Avrupa tipi ayol? Burası Avrupa mı? Sesini çıkarsa tepesine binerler, üniversiteye de yeni başlamış. Bunun daha iş hayatı var, Silivri’si var... Ah Bertuğ’cum ah...”

“Peki Bertuğ ne diyor size?” diye sordu bir kadın.

Bertuğ’un annesi “Konuşmuyor hiç. Zaten konuşanlara da gıcık oluyor. ‘Bir sosyalist kendini sözleriyle değil, eylemleriyle gösterir,’ diyor” diye yanıtladı. Kadınların çoğu istemsizce kafalarını sallayıp “vah vah” dediler.

“Semra’nın kızı Müge de hem sosyalist, hem de feminist olmuş.” dedi biri Bertuğ’un annesini avutmak için.

“E kadın olmak her zaman daha zordur zaten,” diye fısıldaştılar.

“Hatta hem de lezbiyenmiş” dedi biri... “Yok artık!” dedi yaşlı bir kadın.

Bir sessizlik oldu. Komşu kadınlardan biri hem gururla hem de hafiften utanarak.

“Benim kızım da kapitalist oldu” dedi.

Bazı anneler, “Oh sen paçayı kurtardın, gözün aydın” dedi ama “Kapitalist öyle lafla olunuyormuş ki? Kapitalist olmak için kapitalin olması gerek, senin kız olsa olsa ‘kapitalizm sempatizanı’ olmuştur,” diye itiraz edenler çıktı. Grup bir süre “kapitalistim demekle kapitalist olunur mu?” konusunda ikiye bölündü.

“Sen yine iyisin,” dedi biri Bertuğ’un annesine, “Hem sosyalist, hem anarşist, hem de devrimci olanlar var”

Bertuğ’un annesi: “Öyle sosyalist diye genelleme yaptığıma bakmayın, Bertuğ tam sizin dediğiniz gibi, hem sosyalist, hem anarşist, hem de devrimci oldu... Zaten devrimci olmayacaksan ne işin olur sosyalizmle, girersin cehapeye tatlı tatlı iş kovalarsın.”

Gruba en son katılan bir kadın, “Benim oğlum Hakan’ı bilirsiniz. O da afedersiniz, faşist oldu” dedi.

∗∗∗

Bazı kadınlar anneliği fazla abartıyor. Bir iş evladın yararınaysa, o ne olursa olsun seviniyorlar. İşte bu tip kadınlardan bir sevinç çığlığı koptu...

“Aman efendim tebrikler, Hakan Bey çocuğumuzu bizim için öpün, maşallah maşallah...”

Faşist Hakan’ın annesi devam etti: “Çok sağ olun, biz de mutluyuz. Artık kendini kurtardı. Her zaman bir kabilenin körü körüne üyesi olmakla övünecek. Her zaman kendini haklı çıkartacak. Hiçbir şeyi sorgulamayacak, reddetmeye korktuğu için emretmeye şehvetle tutunacak. İnanılmaz çelişkiler ve ikiyüzlülükler içinde, dertsiz tasasız bir manda boku gibi yaşayacak.”

Bir kadın kibarca sordu: “Peki Hakan dinci faşist mi oldu, yoksa düz faşist mi?”

“Dinci faşist olmak istiyordu ama puanı tutmadı. Şimdilik düz, senin benim gibi bir faşist... İnşallah önce sentezci olur, sonra da dinci faşistliğe yatay geçiş yapar.”

“İnşallah inşallah” sözleri yükseldi.

“Hakan’la Bertuğ’u tanıştıralım, belki Hakan onu da faşist yapar,” dedi saf bir kadın. Buna herkes güldü.

∗∗∗

Gülüşler bitince keder yine geri geldi. Ne yapacaktı şimdi Bertuğ? Hayatı boyunca onu sevmeyen insanlar için mücadele edecekti. Bu mücadelelerle elde edilen kazanımlar için kimse ona teşekkür etmeyecekti. Muhtemelen yaşantısını bir türlü düzene sokamayacak ve genç yaşta ihtiyarlayacaktı.

O ana kadar susan Nuray Teyze, bir anda parladı:

“Ehhh yeter artık. Sosyalizm olmasa şu an hepimiz köle gibi haftada 80 saat çalışıyorduk. Bu dünyada tüm haklar birileri bahşettiği için değil, sosyalistler, komünistler, anarşistler direndiği için elde edildi... Bertuğ’un anası hey, sana söylüyorum, kaldır o başını, dimdik dur. Senin oğlun başkasının derdini dert edinmiş, başkaları mutlu olsun diye mutsuzluğu göze almış asil bir insan.

Ben de bu yaşında bir kadınsam, eminim ki, başkaları için mücadele eden insanın mutluluğu başka bir şeye benzemez. Evet zordur sosyalist olmak ama bir yandan da en güzel şeydir. Bu dünyada sadece sosyalistler, komünistler, anarşistler, yani devrimciler kendileri için değil başkası için iyilik ister ve diğer tüm şarlatanlar, tüm o zibidiler, tüm sidikli faşistler, mafya bozuntusu güce tapan dallamalar ve g.telek kapitalistler bunun tam tersidir, tam tersi... Böyle bir oğlun olmuşsa, gurur duy be kadın.”

Bertuğ’un annesi başını dikti ve tam da Nuray Teyze’nin istediği gibi gururla baktı. “Bertuğ sosyalist oldu komşular, ne mutlu bana” dedi titreyen bir sesle. “Darısı herkesin başına...”