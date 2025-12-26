Beş yıl sonra akıllarına geldi

Berkay SAĞOL

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle’de bulunan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Sağlık Bakanlığı’nın yatırım planlamasına alındı ve yaklaşık 5 yıl önce okul tamamen boşaltıldı. 700’e yakın öğrencisi bulunan okul, bölgede bulunan 3 katlı Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu’nun 3’üncü katına taşındı.

Bu süreçte okul binası yıkılırken, yaklaşık 5 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun bulunduğu arsa yeni okul yapılmak üzere tekrar Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. Böylece boş alana yeniden okul yapılacak. Okul binası Şubat 2021’de boşaltıldı ve yıkıldıktan sonra yerine herhangi bir hastane binası yapılmadı. Bu geçen sürede alan tamamen boş bırakıldı. Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun birçok öğrencisi başka okullara nakledildi ve bu nedenle okulda görev yapan öğretmenlerin bazıları norm kadro fazlası olduğu için farklı okullara tayin oldu. Şu anda okulun öğrenci sayısının da 150’ye kadar düştüğü belirtildi.

OKUL MEVCUDU DÜŞTÜ

Eğitim İş Nazilli Temsilcisi Abdullah İçöz, “Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu bölgede bulunan 3 katlı Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu’nun 3’üncü katına taşındı birçok öğrencisi başka okullara nakil gitti ve orada bulunan öğretmen arkadaşlar da maalesef norm fazlası olup başka okullara tayin istediler. Şu an okulun öğrenci sayısı 150’ye kadar düşmüş durumda. Başka okullara nakil giden öğrenciler her gün kilometrelerce yol gitmek zorunda. Sendika olarak bu süreçte Yeşil Mahalle’ye yeni bir okul yapılması için girişimlerimiz oldu ama maalesef sonuç alamadık. Hâlbuki bölgede bulunan İmam Hatip Yaptırma Derneği’ne ait okul yapımına uygun bir arsa mevcut. Fakat bu derneğin yöneticisi konumunda bulunan ve çeşitli dini dernek ve vakıflara üye kişilerin engellemeleri ve bu yapılardan çekinen yerel idareciler yüzünden bu arsaya bina yapılamadı. Çünkü bu yapılara dokunan, karşısına alan yanar mantığı var insanlarda” dedi.

Şimdi gelinen durumda 5 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’nun eski yerine tekrardan yapılacağını duyduklarını belirten İçöz, “Sormamız gerek 5 yıla yakın bir zaman bu bölgede yaşayan öğrenciler ve aileleri neden mağdur edildi? Hastaneye bina gerekli değildi bu okul neden yıkıldı? Devletimizin kaynakları neden heba edildi? Bu mağduriyette sorumluluğu bulunan ve her türlü uyarılarımıza rağmen bizi muhatap almayan sorumlular utanır mı? Umarım utanırlar ve aynı hataları tekrarlamazlar. Bunca zaman geçmesine rağmen yeni okul yapılması ve bölgede bulunan öğrencilerin mağduriyetinin giderilecek olmasını olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.