Beşiktaş’ın 2023-2024 sezonun özeti: ‘Bataklıkta çiçek’

Süper Lig’de zirveden tam 43 puan fark yiyen Beşiktaş’ın tesellisi Türkiye Kupası oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar için bir kâbusa dönen; 1 yönetim, 5 hocanın değiştiği sezonu kupayla bitiren Kara Kartal gelecek sezon için ümitli.

Beşiktaş için 2023-2024 sezonu fiilen olmasa da önceki gün kazandığı Türkiye Kupası finali sonrası noktalandı. Birçok defa dile getirilen ve bu ifadeyi söyleyenlerin de pek de haksız sayılmadığı bir gerçek var o da siyah-beyazlılar için bu sezonun tarihin en kötü sezonlarından biri olduğu. Beşiktaş zirveden şu ana kadar tam 43 puan fark yediği bu sezondan kupayla çıkmayı başardı. Geride kalan tuhaf sezon için ise en iyi tanımlamayı Kara Kartal’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan yaptı: ‘‘Bizim için bu kupa bataklıkta açan bir çiçek oldu.’’

Evet Beşiktaşlı oyuncular Trabzonspor’u yenerek bataklıkta çiçek açtırmış oldu ancak hem onlar hem de kulübün içinde yer alan herkes için çok fazla ders çıkarılması bir sezondu.

Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin hâlâ anlamakta güçlük çektiğimiz transfer politikasıyla kurduğu garip kadroyu, görev yapan teknik direktörlerin hepsinin birbirinden bambaşka profilde olduğu sezon ülke futbolunun net bir özetini ortaya koydu.

SANTOS NEDEN YANLIŞTI?

Çebi’den sonra başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat yönetiminin geride kalan altı aylık bölümdeki performansını bence şu an detaylı bir şekilde değerlendirmek doğru değil. Çünkü dağılmış bir takımı, büyük bir kaosun içinde devraldılar. Elde kalan tek hedef olan kupa da kazanıldı. Odağın burada kalmasında bazı doğru hamleler yapıldı. Fernando Santos konusunda hatalı bir karar alındı. Portekizli teknik direktörün belki CV’si çok etkileyici ancak bu durumdaki takıma verecek pek fazla şey yoktu.

Genç ve antrenörlük kariyerinde daha iyi yerlere gelmeye çalışan Serdar Topraktepe’yle devam edilmesi daha doğru bir tercih olabilirdi, nitekim Santos gittikten sonra Topraktepe’nin sergilediği performans hiç de fena değil.

MUSRATİ VE MUÇİ

Onun dışında devre arasında yapılan Al Musrati ve Ernest Muçi takviyeleri çok fazla tartışıldı özellikle harcanan paralar fazlasıyla eleştirildi. Musrati özelinde yapılan sert eleştiriler kupa finalinden sonra tersine dönse de bir maçla bir oyuncuyu yüceltmek ve aşağılamak doğru bir tavır değil.

Musrati dün de kötü bir oyuncu değildi, kupa finalindeki performansı sonrası olağanüstü bir oyuncu olmadı. Libyalı orta sahanın kalitesi hep oradaydı. Avrupa’nın futbolcu fabrikası liglerinden biri olan Portekiz Ligi’nin en istikrarlı 6 numarasından birinden bahsediyoruz. Fakat oynadığı pozisyon itibariyle bir şeyleri tek başına değiştirebilecek bir oyuncu değil. Etrafında oluşturulacak doğru yapıyla farkını gösterebilecek bir oyuncu. Nitekim kupa finalinde Serdar Topraktepe’nin Gedson’u Salih’i doğru kullanımı, oyunun kanattan genişlemesi Musrati’nin nasıl bir pas kalitesine sahip olduğunu bir daha ortaya koydu. Gelecek sezonun temel unsurlarından biri olması gereken oyunculardan biri Al Musrati. Daha doğru yapıda daha iyi bir performans sergileme ihtimali fazlasıyla mümkün.

MUÇİ’NİN GELECEĞİ

Muçi ise bir yatırım transferi. Beşiktaş önemli bir potansiyele ciddi bir yatırım yaptı ve bunun karşılığını almayı bekliyor. Arnavut oyuncunun sergilediği performans da böylesine dağınık bir takımda hiç de fena değil. Sonuç olarak yapılan transferlerin profili uygun. Şahsi kanaatim Musrati’ye ödenen bonservis bedeienin biraz fazla olduğu yönünde. Ancak tecrübeli futbolcu bu bedeli kalitesiyle kapatabilecek kapasitede. Musrati’nin varlığıyla kazanabilecek maçları, kupaları düşününce bu alınabilecek bir risk.

Muçi transferinin ise eleştirilebilecek pek fazla bir yanı yok. Evet 10 milyon avro ciddi bir para ancak oyuncunun potansiyelini ve kalitesini düşününce uzun vadede Beşiktaş, Muçi’den çok daha fazlasını kazanabilir. Bu transfer politikasının yeni sezonda da devam etmesi ve Çebi yönetiminin ‘bonservis vermeyelim kariyeri düşüşte olan futbolcuları yüksek maaştan getirelim’ politikasına dönülmemeli.

Beşiktaş özellikle kupayı kazanmasıyla iyi bir kadro oluşturmak için de önemli bir süreye sahip. 22 Ağustos’ta ilk resmi maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar temmuzun ilk-ikinci haftasına kadar yeni kadrosunu şekillendirebilir, iyi bir antrenörle anlaşabilir biz de Hasan Arat yönetiminin sportif yöndeki hamlelerini çok daha rahat değerlendirebiliriz.

Son olarak bu işin sportif olduğu kadar idari ve temsiliyet kısmı da var. Özellikle Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarının siyah-beyazlı kulübe en fazla zarar verdiği alanlardan biri buydu. Hasan Arat bu konudaki imajı düzeltmeye gayret ediyor ve bu yönden önemli bir çaba sergiliyor. Kupa finalinde sporcuların kutlamasına girmeden onları kenarda izlemesi bile önemli bir ayrıntı. Özetle Beşiktaşlıların gelecek sezon için makul seviyede umut etmek için birçok sebebi var, zaman her şeyi gösterecek bekleyip görelim.