Beslenme çantaları dolu dolu

Kuşadası Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin 6-14 yaş arası okula giden çocuklarına haftalık beslenme desteği sağlamaya başladı. İçerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu beslenme çantaları, belirlenen noktalarda öncesinde başvurusu olan velilere imza karşılığında teslim ediliyor. Beslenme paketlerini teslim alan aileler, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Her hafta 1440 çocuğa ulaştırılan beslenme çantası desteği, sosyal belediyeciliğin kentteki en önemli uygulamalarından biri. Artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik bu destek, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Hiçbir öğrencinin okula aç gitmesine izin veremeyeceklerini vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şunları söyledi: “Okula aç giden bir çocuktan derslerine odaklanmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle eşit fırsat yaratmayı hedefleyen Beslenme Çantası Projemizin kapsamını gelecek eğitim döneminde daha da genişletmeyi planlıyoruz.”

Yetersiz beslenmenin önüne geçmek ve çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan paketler, her çocuk için ayrı ayrı düzenleniyor. Destek programının tüm 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca süreceğinin açıklanması, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Aileler, beslenme paketlerini her pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında belirlenen dağıtım noktalarından teslim alabiliyor. Beslenme çantası desteğiyle ilgili tüm sorularınız ve talepleriniz için 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı üzerinden Kuşadası Belediyesi’ne ulaşabilirsiniz.