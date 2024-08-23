Beslenme çantanız hazır

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi geçen yıl başlattığı beslenme desteğine 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde de devam edecek. Ayda 1600 çocuğun yararlandığı beslenme paketlerinin içerisinde bu yıl da öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında mutlaka bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeği gibi gıdalar yer alacak.

Beslenme paketleri, belirlenen dağıtım noktalarında ailelere imza karşılığında teslim edilecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sağlıklı gelişim ancak doğru ve dengeli beslenme ile mümkün olabilir. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin beslenme çantalarını yine hazırlayarak kendilerine ulaştıracağız” dedi.