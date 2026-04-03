Beslenme desteği 8 bin çocuğa ulaştı

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik “Beslenme Desteği” projesinin çalışmaları sürüyor. İlk etapta 185 öğrenciyle başlayan uygulama, bugün 8 bin çocuğa ulaşarak sosyal destek alanında rekor bir kapasiteye ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nuri Çavuşoğlu, ulaşılan kapasitenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için gerekli ürünlerin beslenme paketinde olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Bu projeyle 8 bin evladımızın sofrasına bereket, yarınlarına umut oluyoruz” dedi.