Beslenme krizi Ortaca’yı vurdu

Halil ERTUNÇ

Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) Muğla genelinde on üç ilçeyi kapsayan kapsamlı araştırmaları sürüyor. Ortaca için açıklanan verilere göre, her dört kişiden biri sürekli geçim sıkıntısı yaşıyor. Gıda en çok artan harcama olurken, kentte yaşayanların üçte biri besleyici gıdaya ulaşamıyor. Kiracılar gelirinin büyük kısmını konuta verirken, konut artışı da turistikleşmeye ilişkilendiriliyor.

EN BÜYÜK YÜK GIDA

Araştırmaya göre Ortaca’da yaşayanlar için en büyük yük gıda. Yaşayanların yüzde 88’i son 10 yılda en fazla artan harcamanın gıda olduğunu söylüyor. Gıdayı yüzde 53 ile fatura izlerken, ulaşım ve eğitim harcamaları da artan yükler arasında yer alıyor.

Ortaca’da her üç kişiden biri uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya düzenli şekilde ulaşamıyor. Yine her üç kişiden biri ise uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya nadiren ulaşabiliyor. Her 10 kişiden yalnızca biri gıdaya düzenli şekilde erişebiliyor.

Yapılan araştırmaya göre Ortaca’da hanelerin yüzde 44’ü ev sahibi. Ancak kiracıların yarısından fazlası hane gelirinin yüzde 40’ından fazlasını konuta yani barınma maliyetine harcamak zorunda kalıyor. Ortaya çıkan tablo, Ortaca’da barınma maliyetinin ağırlığını gösteriyor.

Ortaca’da halkın yüzde 92,5’i artan konut maliyetlerine rağmen başka bir şehre ya da ilçeye taşınmayı düşünmüyor. Veriler yerinde yaşam isteğinin güçlü olduğunu gösterirken, yurttaşlar yalnızca yüzde 7,5 gibi bir oranda kentten ayrılmayı düşünüyor.

KONUT FİYAT YÜKSEK

Kentte yapılan araştırmada, Ortaca’daki konut maliyetlerinde artışın yüzde 88 gibi bir oranla dış yerleşim sebebiyle olduğu düşünülüyor. Kentte yaşayanlar tarafından Muğla’nın turistikleşmesi ve doğal özellikler de fiyat artışında belirleyici olarak görülüyor. Bunları yaşam kalitesi, uygun fiyatlı konut politikalarının eksikliği takip ediyor.

Ortaca’da konut maliyetlerini kontrol altına alma konusunda etkili olabilecek yöntemlerin ne olduğu sorusuna ise yüzde 87,5 oranında Muğla’ya dışarıdan yerleşme talebinin azaltılması olarak yanıt veriliyor. Kira desteklerinin sağlanması ve konut üretiminin artırılmasıyla da yüksek konut fiyatlarının kontrol altına alınabileceği ifade ediliyor.