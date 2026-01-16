Beslenme paketi desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beslenme paketi desteğini bu yıl da aralıksız sürdürüyor.

“Çocuklarımız okula aç gitmeyecek" diyerek Türkiye’ye örnek olan bu projeyle dar gelirli ailelerin maddi yükünü hafifleten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için de tüm imkânları seferber ediyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan ve 2025-2026 yılı içerisinde de sürdürülen destekten faydalanmak isteyenler 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi’nden başvuru yapabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi en büyük sorumluluğumuz. Balıkesir’imizde hiçbir çocuğumuzun beslenme çantası boş kalmasın diye beslenme desteğimizi dar gelirli ailelerimize ulaştırıyoruz” dedi.

Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme paketleri, 20 ilçede ilkokul çağındaki çocukların evlerine teslim ediliyor.