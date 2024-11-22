Betçe İçme Suyu Projesi’ne devam

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir ve ikinci etabıyla birçok mahallenin su sıkıntısını ortadan kaldırdığı Datça Betçe projesinin üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumalı ve Yazı mahallelerine yapılacak 8 kilometrelik içme suyu hattının yaklaşık 3 bin 500 metresi tamamlandı.

Çalışmalar hakkında konuşan Yazı Mahallesi sakini Hüseyin Doğu Topuz, bu sene yaz aylarında çok büyük su sıkıntısı yaşadıklarını ve bunun çözülecek olmasından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Topuz, “Yazı köylüyüm ve uzun yıllardır burada yaşıyorum. Yaz aylarında çok fazla su sıkıntısı çektik. Böyle bir proje olması çok iyi, evlerdeki su sorunları çözülür. Yazın turist çok olduğundan suyumuz yetmiyor. Şu an belediye takviye ediyor. Önceden nüfusumuz azdı, kuraklık veya yağış sıkıntımız yoktu. Şimdi bu sorunlar başladı. Bu sorunların çözümü için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“KUYU BİLE KURUDU”

35 yıldır Yazı Mahallesi’nde esnaf olduğunu ve ilk defa bu yaz bu kadar büyük bir kuraklık gördüklerini söyleyen Selda Topuz, “35 yıldır bu mahallede işletmeciyim. Bu çalışmayı çok iyi buluyorum, bu sene çok susuzluk çektik ve çok kurak geçti. Hiç yağış olmadı. Bahçedeki kuyumuz bile kurudu. Çocukluğumuzda hep kuyulardan karşılardık su ihtiyacımızı, tabi şimdi herkesin evinde su var. Ancak şimdi kuyular da kuruyor. Buna önlem alan Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz” dedi.