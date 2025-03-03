Beyaz Yürüyüş izlenimleri

TTB, sağlık sisteminin çöktüğü tespitiyle şubat ayının başında ‘Başka Bir Sağlık Sistemi Başka Bir Hekimlik Ortamı Mücadele Programı’ başlattı. Mart ayının ortasına kadar sürecek programın bir ayağı da İstanbul’dan Ankara’ya Beyaz Yürüyüş olarak belirlenmişti.

Geçen hafta yollardaydık.

Beyaz Yürüyüş salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nın Kadıköy Bürosundan çıkıp Kadıköy İskelesine yürüyüşle başladı. Buradan hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emek, meslek örgütü temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasıyla uğurlandık.

“Daha iyi bir sağlık sistemi mümkün. Biz sağlık alanında her gün çalışanlar olarak bunu görüyoruz, biliyoruz. Bunun için sadece bize kulak verilmesi gerekiyor. Çünkü TTB on yıllardır sadece eleştiri ve uyarılarını dile getirmiyor, aynı zamanda daha iyi bir sağlık sisteminin nasıl kurulabileceğini bilimsel çalışmalarla, raporlarla, toplantılarla anlatıyor.

14 Mart Tıp Haftası’na giden süreçte halkın hastalanmadığı ve hastalandığında da sağlığa kolayca erişebildiği, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çok daha güvenli, güvenceli, mutlu bir biçimde emek verebildiği bir sistemin mümkün olduğunu anlatacağız. 14 Mart’tan sonra da kollarımızın ve çalışma gruplarımızın hazırladığı; birinci basamak sağlık hizmetlerinin, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin, koruyucu hekimliğin, özel hekimliğin, tıp eğitiminin başka nasıl kurulabileceğini basit, sade yöntemlerle herkese anlatacağız.

Biz, bu ülkenin kaynaklarının yeterli olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde katır sırtında köy köy gezerek hastalıkları bitirenlerden COVID-19 pandemisinde hayatı pahasına görev yapanlara kadar tüm hekimlerden ve sağlık emekçilerinden biliyoruz. Eksik olan tek şey niyet ve iradedir. TTB’de bu istek, irade ve birikim vardır.”

TTB Başkanı Dr. Alpay Azap yürüyüşün başlangıcında yaptığı konuşmada neden yollara düştüğümüzü, neden şehir şehir yürüyeceğimizi böyle açıkladı.

İkinci günün ilk durağı Türkiye’nin en büyük işçi kentlerinden Gebze’ydi. Böyle olunca hekimlerin, sağlık çalışanlarının yanı sıra Gebze Sendikalar Birliği, Birleşik Metal-İş, Nakliyat-İş’ten dostlarımız, grevci işçiler de destek için yanımızdaydı. Hekimlerle işçilerin yan yana, omuz omuza birlikte “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganı atması heyecan vericiydi.

Gebze’den İzmit’e geçtik. Şehrin merkezindeki eski demiryolu hattı olan İzmit Yürüyüş Yolu boyunca kalabalık bir kortejle sloganlar atarak yürüdük. Bir yandan da ‘AKP Sağlığa Zararlıdır’ bildirilerimizi halka dağıttık. Yürüyüş boyunca kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle İzmitlilerin alkışlarla, övgülerle verdikleri destek görülmeye değerdi.

İzmit Kent Meydanı’ndaki basın açıklamasından sonra Mimarlar Odası’nın Tarihi Taş Binasında hekimlerle forumda birlikte olduk.

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Çarşamba sabah adresimiz Balıkesir, yürüyüş güzergahımız şehrin merkezindeki Milli Kuvvetler Caddesi’ydi. Emniyetin ‘Yolu kapatmayın’ uyarısına dinciler, şeriatçılar Galata Köprüsü üzerinde miting yaparken yürüyüşümüzü engellemeye çalışmalarını kabul etmediğimiz bildirip devam ettik.

Yanımızda gene emek, meslek örgütünden, siyasi partilerden dostlarımızla şehrin merkezindeki Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda açıklamalarımızı yapıp devam ettik. Balıkesir’de de yürüyüşümüze halkın ilgisi ve desteği yüksekti.

Öğleden sonraki durağımız ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Buradaki konuşmalardan sonra hemen yola çıkıp akşam Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluştuk.

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Beyaz Yürüyüşün dördüncü günü programa Bursa Küçükbalıklı Aile Sağlığı Merkezi ziyaretiyle başladık. Oradan Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne geçtik. Bir bölümümüz hastanedeki hekimleri ziyaret ederken diğerlerimiz de hastane bahçesindeki hastalara bildirilerimizi dağıtıp sağlık sisteminin geldiği yer, yaşadıkları sıkıntılar konusunda sohbet ettik.

Bursa’dan sonraki adresimiz Eskişehir, ilk durağımız da Tepebaşı Belediyesi’nin COVID-19 pandemisinde ölen sağlık çalışanları için yaptırdığı ‘Varlığınız Sağlığımız Anıtı’ önüydü. Toplam 57 sanatçının 450 eserinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan anıtta bir kez daha salgında kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini görmek hüzün vericiydi.

Saygı duruşunda bulunup karanfillerimizi bıraktıktan sonra gene kalabalık ve uzun bir yürüyüşle Eskişehir Tabip Odası önüne geldik. Burada yapılan konuşmalardan, açıklamalardan sonra gene kortej halinde yürüyüşle Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki foruma geçtik. Beyaz Yürüyüşün bu en uzun yürüyüşünde de Eskişehir halkının sevgisiyle, desteğiyle karşılandık.

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Cumartesi sabah erkenden Eskişehir’den çıktık. Ankara’ya dört bir yandan gelen diğer hekimler ve emek dostlarıyla Kocatepe’de buluştuk. Gene pankartlarımız, sloganlarımızla Makine Mühendisleri Odası’nın Selanik Caddesi’ndeki Eğitim ve Kültür Merkezi’ne geldik. Beyaz Yürüyüş kalabalık bir hekim grubuyla yaptığımız Büyük Hekim Buluşması ile sona erdi.

Şimdi gözler 14 Mart Cuma gününde.

‘Başka Bir Sağlık Sistemi Başka Bir Hekimlik Ortamı Mümkün’ çığlığımızı o gün bütün illerde, bütün sağlık kurumlarında en yüksek sesimizle toplumla paylaşacağız.