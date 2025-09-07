Beyazperdedeki kadınlar mücadelemizin sembolü

Işıl Çalışkan - Gazeteci

Ayvalık, taş sokakları, denizin tuzu ve rüzgârıyla bu yıl bir kez daha sinemaseverlere ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından beyazperdeye yansıyan hikayeler, festival kapsamında yeniden hayat bulacak. 16-21 Eylül tarihleri arasında dördüncü kez düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali, sinemaseverleri buluşturmaya hazırlanıyor. Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşen festival, yalnızca film gösterimleriyle değil; paneller, söyleşiler ve yan etkinliklerle de sinemayı tartışma, düşünme ve yeniden keşfetme alanı açacak. Festivalin açılış gecesinde Joachim Trier’in yönettiği ve Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’e değer görülen Manevi Değer / Sentimental Value, Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Yarışmasız yapısıyla dikkat çeken Ayvalık Uluslararası Film Festivali, öncekiler gibi bu yıl da bir yarış alanı olmaktan çok bir buluşma alanı yaratmayı hedefliyor.

Festivalin direktörü Azize Tan, bu yaklaşımın sinemayı tartışma biçimimizi dönüştürdüğünü söylüyor. Yarışma yerine filmler üzerinden güncel konulara ve dünya ahvaline odaklandıklarını söyleyen Tan, şöyle anlatıyor: “Biz paneller ve söyleşiler düzenliyor ve bir konuşma alanı yaratmaya çalışıyoruz. Ayvalık izleyicisi hem panellere fazlasıyla ilgi gösteriyor hem de filmlerden sonra yapılan soru-cevaplarda yönelttikleri sorularla dikkat çekiyor. Sinemacılar, Ayvalık’taki gösterimleri ve izleyicilerle sohbet etmeyi bekler oldu. Filmleri yapanlarla izleyicilerin en doğrudan iletişim kurabildiği festivallerden biri Ayvalık.”

Festivalin tek ödülü olan “Yeni Bir …” Ödülü, genç sinemacıları teşvik etmesiyle öne çıkıyor. Tan, ödülün festivalin yarışmasız ruhuna katkısını, “Yarışmadaki filmlere tüm dikkatin odaklandığı bir festival olmasını istemedik. Programdaki diğer filmler de hak ettiği ilgiyi görsün istedik. Ama kariyerinin başındaki genç bir sinemacıyı desteklemek ve onlara devam etme hevesi verecek bir ödül fikrini Diageo Türkiye’nin de desteğiyle hayata geçirebildik” sözleriyle ifade ediyor ve ekliyor: Son bir yılda çekilmiş tüm yerli filmler doğal adaydır ve başvuru yapmaya gerek yok. Ödülü festivalin açılış gecesinde verdiğimiz için baştan kutlamamızı yapmış oluyoruz. Festival boyunca bir beklenti olmadığı için herkes gönül rahatlığıyla film izliyor, söyleşilere katılıyor ve film aralarında bol bol sinema konuşuyor.

Ödül, kategori ayrımı olmaksızın yeni bir yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu veya ses tasarımcısı gibi teşvik edilmesi gereken bir sinemacıya veriliyor. Tan, jürinin çeşitliliğinin önemini şöyle anlatıyor: “Sinema kolektif yapılan bir iş. Yönetmenin senarist, kurgucu, görüntü yönetmeni, sanat ekibi ve oyuncularla birlikte kurduğu bir dünya var. Bu yüzden filmin her alanında çalışan farklı bakışlara jüride yer vermeye çalışıyoruz. Farklı disiplinlerden sanatçılar, sinemadan çokça besleniyor ve değişik bir perspektiften baktıkları için karar toplantılarında yeni pencereler açıyorlar. Formları farklı da olsa, kullandıkları malzeme farklı da olsa, sonuçta hepsi hikâye anlatmanın peşindeki insanlar bir araya geliyor.”

AZİZE TAN

ZENGİN FAKİR UÇURUMU FİLMLERE DE YANSIYOR

Festivalde Türkiye’den hikayelerin yanı sıra dünya sinemasının yaratıcı seslerini bir araya getiren filmler, izleyicileri farklı coğrafyalardan özgün hikâyelerle buluşturuyor. Tan, farklı coğrafyalardan gelen filmlerde ortak temaların olduğunu da ekliyor: “Dünyanın ahvali filmlere de yansıyor. Şili’de çekilmiş bir film Çin’de çekilmiş bir filmle şaşırtıcı ortaklıklar barındırabiliyor. Neo-liberalizmin çöküşü, zengin ve fakirler arasında giderek açılan uçurum, kadınların ister medeni ister daha az gelişmiş ülkelerde olsun yaşadıkları benzer kaderler, yaşlı insanların giderek toplumdan dışlanması, hakikatin bulanıklaştığı bir çağda insanın yeniden anlam bulma çabası, kimlik bunalımı… Tüm dünya sancılı bir dönemden geçiyor. Ama insan ruhunu sağaltan iki şey var: sevgi ve dostluk.”

Ayvalık Film Festivali Direktörü Azize Tan, festivalin her yıl kadın hikâyelerine özel bir bölüm açtığını belirterek, son dönemde Türkiye’de sinema sektörlerinde gündeme gelen cinsel taciz iddialarına dair görüşlerini paylaştı. Tan, “Kadınların sinemadaki hikâyelerinin artmasının sektördeki mücadelelerin bir sonucu olduğunu vurguladı: Bu tepkilerin önemi yadsınamaz. Kadın hikâyelerinin sinemada bu kadar çoğalmasının nedenlerinden biri de sinema sektöründeki kadınların verdiği mücadelelerin sonunda karşılığını bulması” dedi.

Sinema sektöründe setlerde ve prodüksiyon süreçlerinde cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi, etik kurulların oluşturulması ve sanatsal işbirliklerinde şeffaflığın artırılmasına yönelik tartışmalar sürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tan, şunları söylüyor: Setler de içinde yaşadığımız toplumun mikrokozmosu. Gücü ele geçirenin ‘güçsüz’ gördüğü üzerinde uyguladığı baskı ve istismarın toptan reddedilmesi gerekiyor. Kadınlara yapılan tacizin normalleştirilmesi, “olur böyle şeyler, büyütmemek lazım” diyerek üzerinin örtülmesi kadınların her alanda maruz kaldıkları bir davranış. Bu anlamda dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bahsedilen politikaların oluşturulması ve gerekli yapıların kurulması bu konuda bilincin artmasıyla ve bu tür davranışlara tolerans gösterilmemesiyle olabilir.