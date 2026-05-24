Bilgi bizimdir!

Etki Can Bolatcan

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılma kararı, akademi dünyasında ve kamuoyunda büyük bir soru işareti ve öfke yarattı.

23 bin öğrenci, 1500 akademisyen ve idari personel ile aileleri de dahil edildiğinde yaklaşık 100 bin insanı doğrudan etkileyen bu karar, anayasal bir hak olan eğitim hakkının gaspı olarak nitelendiriliyor.

Bilgi Üniversitesi’nin akademisyen ve öğrencisiyle bu kapatılma kararının kurumsal hafızaya vurduğu darbeyi, hukuki süreci ve akademinin geleceğini konuştuk.

BİR GECEDE EĞİTİM HAKKI ELDEN ALINAMAZ

Kararın ardından önünüzdeki hukuki süreç nasıl işleyecek, ne gibi adımlar atılabilir?

Dr. Öğretim Üyesi Mualla Buket Soygün: Her şeyden önce büyük bir belirsizlik içindeyiz ve belirsizlik herkes için kaygı yaratır. Hem öğrencilerin hem akademisyenlerin kendilerine dair kaygıları söz konusu ama tam da bu tuzağa düşmemek, bu hukuka aykırı karara karşı durmak lazım. Karara karşı yapılacak hukuksal yollar var; Danıştay’a dava açılabilir, yürütmeyi durdurma kararı alınabilir. Ancak bunlar süreç gerektiriyor. Burada 23 bin öğrenci, 1500 personel var. Öğrencileri aileleriyle beraber değerlendirdiğimizde 100 bine yakın insanın mağduriyeti, eğitim hakkının engellenmesi ve ekonomik mağduriyet söz konusu. Bu öğrenciler, Bilgi Üniversitesi’ni köklü yapısı ve vizyonu nedeniyle seçti. Başka bir üniversiteye geçmeleri bizatihi hak kaybıdır. Anayasayla verilen eğitim hakkı, bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir gecede elden alınamaz. Bu anayasaya aykırı, kesinlikle kabul etmediğimiz bir uygulamadır.

ÜNİVERSİTE ENTÜBE DURUMDA

Farklı üniversitelerden öğrenciler ve bileşenler karara karşı ortak bir direnç gösteriyor. Türkiye’deki mevcut akademi iklimini düşündüğümüzde bu birliktelik, piyasacı eğitim modeline karşı yeni bir demokratik üniversite algısı yaratabilir mi?

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu: Bu kritik bir soru. Benim kişisel inancım şu; kritik anlardaki taktik müdahaleler derinlikli yapısal dönüşümleri hemen gerçekleştirmez. Önce hayatta kalacaksın, önce ayakta duracaksın. Ondan sonra o dediğiniz daha derinlikli hedeflere ulaşılabilir. Bir 100 metre koşucusu düşünelim; koşması gerekiyor ama bir ayağı kırılmış. Önce o ayağın alçıya alınması lazım. Bugün burada tam olarak böyle bir durumdan bahsediyoruz. Üniversitemizin şu anda içinde bulunduğu durum aslında tam anlamıyla yaşam ünitesine bağlanması, entübe edilmesi gereken bir durumdur. Öncelikle canlanması lazım, çünkü Bilgi Türkiye için çok önemli.

AKADEMİ BASKI ALTINDA, GELECEK RİSKTE

Üniversitelerin idari ve siyasi kararlarla bu denli kırılgan hale getirilmesi, akademisyenlerin iş güvencesini ve bilimsel motivasyonunu nasıl etkiliyor? Geleceğe dair akademik kaygılarınız nelerdir?

Öğretim Görevlisi Sarper Durmuş: Bilgi özelinde gelecekle ilgili kaygılar söz konusu olduğunda, şu an henüz ne olacağını hala bilmiyoruz; rektörlükten ya da YÖK’ten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak genel olarak zaten kırılgan bir meslek grubuyuz; giderek iş olanakları azalıyor ve çalışma şartları zorlaşıyor. Bunun ötesinde de akademinin tamamen bir baskı ortamında olduğunu görüyoruz. O açıdan gelecekle ilgili kesin bir şey söylemek zor ama mesleğimizin tamamen risk altında olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

***

HÜZÜN ÖFKEYE SIRALAR BARİKATA

Tamara Öykü Bayar - Bilgi Üniversitesi Öğrencisi:

Gençliği test kitapçıklarına sıkıştıran, piyasacı ve yarış atı endeksli eğitim sisteminin basamaklarını öfkeyle tırmanarak adım attığım İstanbul Bilgi Üniversitesi, benim için yalnızca bir diploma aracı değil; özgür, bilimsel ve demokratik eğitim idealinin hayat bulduğu bir yaşam alanıydı. Amfilerde bizlerle eşitler arası ilişki kuran, dersliklerin sınırlarını aşarak eleştirel düşünceyi örgütleyen hocalarımız, iyinin ve ezilenin yanında durmayı hayat felsefesi olarak işledi. Gençliğin hak arama mücadelelerinde, akademik boykotlarda her zaman yanımızda duran, emek emek “bilgiyi” var eden o akademisyenler, başım sıkıştığında gittiğim, bir dersi almak için kapılarından ayrılmadığım, yazın beraber kampüsü diğer öğrencilere tanıttığım idari kadro bugün bir kararla güvencesiz ve evsiz bırakıldı. Her gün okula girerken mutlaka başını okşağıdığım Karpuz, kampüsün yaşlı kızı Hatice, derse yetişmek için koşarken çalışırken oyun oynadığımızı sanan ve benimle koşan Kadife, her bahar sayıları artarak büyüyen patili dostlarımız… onlar da evsiz ailesiz kaldı. Eğitim hakkının holdingleşme ve kâr hırsıyla gasp edildiği bu süreçte, tüm bileşenleriyle yaşayan koca bir ekosistem tasfiye edilmek isteniyor, biz öğrenciler ise kafamızda binlerce soru işaretleriyle senelerce dirsek direttiğimiz üniversitemizin elimizden alınmasının öfkesini nereye yöneltmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

"MUTLAK BUTLAN" KARANLIĞINDA BİR GECE YARISI

Ankara koridorlarında da hukukun tamamen işlevsizleştirildiği başka bir tasfiye yaşanırken ne acı bir tesadüftür ki! saray rejimi de aynı saatlerde, hukuk tekniği açısından "mutlak butlan" hükmünde olan keyfi bir kararnameyle bir üniversitenin kapısına kilit vuruyordu. Finaller öncesi projelerimizi yetiştirmek için uykusuz geçirdiğimiz gecelerin birinde, telefonlarımıza düşen bir bildirimle sarsıldık. Tek adam rejiminin bir gece yarısı kararnamesiyle, 20 binden fazla öğrencinin ve binlerce üniversite emekçisinin geleceği bir imza ile ellerinden alındı.

Öğrenci gruplarında saatlerce dönen tartışmalar, erasmustaki arkadaşlarımızın vatansız kaldık esprileri arasında hepimiz bir açıklama bekledik. Gün ağarırken bu belirsizlik çığlığı karşısında ne bir açıklama vardı ne de YÖK’ten bir ses.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kampüse adım attığımızda, amfilerde ders anlatırken gözleri dolan hocalarımızın hüznü, çok kısa sürede kolektif bir iradeye ve net bir öfkeye dönüştü. Bilgi Üniversitesi’nin sermaye gruplarının kâr-zarar tablolarına, holding krizlerine ya da kayyumların inisiyatifine terk edilemeyecek bir kamusal hafıza olduğunu göstermek için binlerce sıra arkadaşımla omuz omuza geldik.

Kampüsteki hareketlilik hızla bir eylemliliğe evrildi. "Bilgi bizimdir, bizim kalacak", "Sermaye dışarı, bilim içeri" sloganlarıyla yürüyüşe geçen öğrenciler, rektörlük binasının önüne barikat kurarak alanı işgal etti. Rektörlük önünde kurulan kürsüde kelimelerimizi, haklarımızı ve geleceğimizi savunmak adına kitlesel forumlar başlattık. Akademisyenlerimiz tek tek söz alarak, tepeden inme bu kararnamenin akademiye vurulmuş bir darbe olduğunu vurgularken, bizlerin yanından ayrılmayacaklarını ilan ettiler. Ortak kararla kaleme alınan basın açıklamaları okundukça, Santralİstanbul koridorları "Müşteri değil, öğrenciyiz" sesiyle yankılandı. Ancak bu haklı öfke ve kararlılık, gençliğin direnme neşesini teslim alamadı. Kampüsün dört bir yanından ezgiler yükseldi, el ele verilip horonlar tepildi, şarkılar eşliğinde danslar edildi. Kampüsün patili dostları da forum sıralarının arasında, bizlerin yanından bir an bile ayrılmayarak bu kararlı duruşa ortak oldu. Çevik kuvvet polislerinin ve TOMA’ların kampüs kapılarına yığılmasına, yaratılmak istenen baskı iklimine karşı üniversitenin gerçek sahipleri direniş alanını terk etmedi. Rektörlük binası önünde okulda sabahlama kararı alındı ve bu direnişin, kararlar geri çekilene kadar kesintisiz bir eylemlilik süreci olarak ilerleyen günlerde de büyüyerek devam edeceği ilan edildi.

CEVAPSIZ SORULAR

Şu an önümüzde duran tablo, neoliberal eğitim modelinin ve tek adam rejiminin yarattığı tam bir belirsizlik ve kaos süreci. Gençliğin omuzlarına yüklenen can yakıcı sorular, kampüsün orta yerinde dalga dalga büyüyor, dönemin tam ortasında, finaller yaklaşırken bayram öncesi sınavlarımıza bile giremeden elimizden alınan bu eğitim hakkının ve finallerimizin akıbeti ne olacak? Garantör üniversite olarak ilan edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) Bilgi bünyesindeki birçok teknik ve sosyal bölüm bulunmazken, bu plansız, altyapısız geçiş nasıl formüle edilecek? Öğrenciler nereye, nasıl sığdırılacak? Binlerce öğrencinin geleceği olan diplomalarımıza ne olacak; holdinglerin borçları yüzünden bizim emeklerimiz mi haczedilecek? Yıllardır bu okulu var eden hocalarımız, idari personelimiz ve taşeron işçilerimiz dahil, işsiz bırakılan tüm üniversite bileşenlerinin güvencesi nasıl sağlanacak? Ve en önemlisi kentin göbeğindeki bu devasa, göz kamaştıran Santralİstanbul kampüsü kime peşkeş çekilecek, hangi yandaş sermayenin rant ve talan alanına dönüştürülecek?

Holdingleşen, piyasalaşan ve bir şirkete dönüştürülen eğitim sisteminin iflasını, bugün hayatlarımız ve gasp edilen geleceğimiz üzerinden bir kez daha deneyimliyoruz. Kamusal, nitelikli, özerk ve demokratik eğitim hakkının yaşamsallığı bugün Santral barikatında bir kez daha kanıtlanmıştır. Eylemliliğimiz, forumlarımız ve nöbetimiz kararlılıkla sürecek; bu ferman geri çekilene kadar kampüsü de geleceğimizi de terk etmeyeceğiz. Çünkü Bilgi, holdinglerin kâr marjlarına ya da kayyumların insafına bırakılamayacak kadar bizimdir!