Bilgi: Mücadeleyle geri alınan üniversite

Etki Can Bolatcan

Erdoğan’ın imzasıyla bir gecede kapatılmasına karar verilen, öğrencilerin inatçı direnişinin ardından yeniden açılan Bilgi Üniversitesi, özerk ve demokratik üniversite mücadelesinin farklı nüvelerinin ortaya çıktığı yeni bir örnek oldu.

Bir gecede alınan hukuksuz kararların ardından “Ferman tek adamın, üniversiteler bizimdir” diyerek kampüslerinden sokaklara taşan Bilgi Üniversitesi öğrencileri hakları için omuz omuza verdiğinde en silinmez görünen imzaların nasıl gökyüzüne karışabildiğini bir kez daha gösterdi.

Bir sabah uyandıklarında üniversitelerinin kapandığını öğrenen; geleceksizlik korkusuna, eğitim kaygısına, belirsizliğe kapılan öğrenciler, çareyi yan yana gelmekte, omuz omuza direnmekte buldu. Gericileştirilen, sermayenin insafına bırakılan, tek adamın arka bahçesi yapılmak istenen üniversitelerde örgütledikleri nöbetlerle, katılımcı forumlarla, dayanışmanın en güzel örnekleriyle yeni bir deneyim yarattı Bilgi öğrencileri.

Bir gecede diploma iptal eden, bir gecede onlarca üniversiteye kayyum atayan, bir gecede bir okulu kapatabileceğini sanan rejim; attığı her hukuksuz adımda daha güçlü bir öğrenci direnciyle daha güçlü bir muhalefetle karşılaşıyor. Öğrenciler, iktidarın her yeni saldırısında gençlik hareketinin bir başka direniş biçimini yeniden hatırlıyor.

Aynı günlerde iktidar eliyle okulsuz kalan öğrencilerle, lidersiz kılınmaya çalışan ana muhalefet partisinin destekçilerinin kaderi birleşik, meşru, militan bir direniş çizgisinde birleşiyor. Okulu kapatılmak istenen Bilgi öğrencileri Santral Kampüsü’nü duvarların ardından erzakların taşındığı bir direniş alanına çevirirken, muhalefet Ankara’da meclise giden, TOMA’yla donatılmış sokakları yol eyliyor.

Bilgi Üniversitesi’nin yeniden açılmasıyla sonuçlanan deneyim; bileşenlerin söz ve karar sahibi olduğu, somut talepler etrafında yükselen ve bir arada hareket edebilen bir mücadele hattının nasıl kazanımlarla sonuçlanabileceğini gösteriyor. Şimdiyse soru, bu mücadele hattının nasıl sürekli ve yaygın kılınabileceği.

Okulunu geri kazanan Bilgi Üniversitesi öğrencisi Elis ile Bilgi’de yaşananları, öğrencilerin direniş eğilimlerini ve okulun nasıl kazanıldığını konuştuk.

Bilgi Üniversitesi’nde neler yaşandı?

Üniversitemiz, bir gece yarısı siyasi iradenin tek bir imzasıyla, hiçbir hukuki ve akademik dayanağı olmadan antidemokratik bir şekilde kapatıldı. Bu tepeden inme karar, ilk andan itibaren hepimiz için büyük bir belirsizlik, kaygı öfke yarattı. Ancak öğrenciler, akademisyenler ve üniversite emekçileri olarak kampüste bir araya gelerek bu kararı tanımadığımızı ilan ettik. Eğitim hakkımıza, özerkliğimize ve üniversitemize sahip çıktık. Üç gün süren direniş, örülen nöbetler, herkesin söz aldığı forumlar ve güçlü bir toplumsal dayanışma sayesinde büyüdü. Sonunda bu hukuksuz karar aynı alındığı gibi yine bir gecede geri çekildi. Bilgi Üniversitesi’nde yaşananlar, örgütlü mücadelenin, omuz omuza verilen dayanışmanın ve birlikte hareket eden üniversite bileşenlerinin neler başarabileceğinin somut bir örneği oldu.

“ORTAK MÜCADELE HATTINDA BULUŞTUK”

Bilgi Üniversitesi’ndeki direniş potansiyeli nasıl ortaya çıktı?

Bilgi’deki direniş potansiyeli anlık bir refleks değil yıllardır biriken demokratikleşme, özerk-demokratik üniversite taleplerinin ve büyüyen gelecek kaygılarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. İktidarın üniversitemizi bir gece yarısı kararnamesiyle, hukuksuz bir şekilde kapatmaya çalışması, öğrenciler arasında biriken bu öfkeyi örgütledi, büyük bir tepki yarattı. Bu tepki kısa sürede verilen hukuksuz karara ve rejime karşı örgütlü bir direnişe dönüştü ve öğrenciler, akademisyenler ile üniversite emekçileri ortak bir mücadele hattında buluştu. Bilgi’de ortaya çıkan tablo, gençliğin antidemokratik uygulamalara karşı mücadele etme iradesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Kararın geri çekilmesi bir kazanım mı? Bu kazanımı sağlayan şey öğrenci direnişi miydi?

Kararın geri çekilmesi şüphesiz ki açık bir kazanımdır. Çünkü iktidarın tek gecede uygulamaya koymaya çalıştığı hukuksuz ve antidemokratik bir karar, tüm Bilgi Üniversitesi bileşenlerinin haklı ve kararlı direnişi sonucunda geri püskürtülmüştür. Elbette kamuoyunda oluşan güçlü tepki ve dayanışmanın da önemli bir payı vardı. Ancak nihayetinde belirleyici olan, Bilgi öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve emekçilerinin bu hukuksuz kararı kabullenmeyerek günler boyunca geri adım atmadan üniversitelerine sahip çıkmasıydı. Mücadele, diğer üniversitelerden gelen dayanışmayla daha da görünür oldu, sahiplenildi, büyüdü. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde yaşananlar; haklı, meşru, militan ve örgütlü bir mücadelenin en zor görünen koşullarda bile sonuç alabileceğini gösteren önemli bir örnek oldu.

“BİRLEŞİNCE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖRDÜK”

Bilgi Üniversitesi’ndeki protestolar geçtiğimiz günlerle sınırlı mı kalacak? Yoksa sürekli bir protesto kültürüne dönüştürmek mümkün mü?

Bunu zaman ve önümüzdeki gösterecek ama ben Bilgi Üniversitesi’nde yaşananların kısıtlı, birkaç günlük bir tepkiyle sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Son dönemde öğrenciler farklı süreçlerde bir araya gelmeyi, kendi sözünü üretmeyi ve haklarına sahip çıkmayı çok farklı koşullarda deneyimledi ve öğrendi. Üniversitemizin kapatılma girişimi sırasında ortaya çıkan direniş de biraz bunun üzerine kurulu denebilir. Bu süreçte belki birçok arkadaşımız ilk kez yan yana geldi, birlikte mücadele etti ve omuz omuza verince, birbirimizin gözlerindeki cesareti görünce aslında ne kadar güçlü olabileceğimizi gördü. Sürekli ve kesintisiz bir eylemlilik hali elbette mümkün değil ama bundan sonra üniversitemize, haklarımıza ya da geleceğimize yönelik bir saldırı olduğunda çok daha fazla öğrencinin birlikte ses çıkaracağını düşünüyorum.