Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu: Laiklik mücadelesi her geçen gün önem kazanıyor

Etki Bolatcan

Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu, Türkiye’de laiklik tartışmaları, siyasal İslamın yükselişi ve Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye siyasetine etkilerini değerlendirdi.

Son zamanlarda laikliğe yönelik saldırılar artıyor. SOL Parti üyelerinin gözaltına alınması ve partiye yönelik saldırılar, Cumhurbaşkanı Danışmanının Şeriat desteği açıklaması, tarikat, cemaat ve cihatçı yapıların gövde gösterileri, kentlerin gericileştirilmesi, kamu mekanizmalarından laikliğin tasfiyesi göz önünde bulundurulduğunda gericilikle rejim arasındaki ilişkilenme biçimi şu an ne boyutta? Gerici adımlar hız kazanmış gibi mi gözüküyor?

İktidar artık rıza üretme potansiyelini yitirdi. Toplumun çoğunluğunu kapsayacak bir toplum sözleşmesi arayışı içinde değil artık. Cumhuriyetin kazanımlarını, laikliği, bilimsel eğitimi savunan ve halkın çoğunluğunu kapsayan kesimi karşısına alıyor ve düşman hukuku uyguluyor. Muhalefeti bastırarak ve bir korku imparatorluğu yaratarak iktidarını ve rejimini korumaya çalışıyor. Öte yandan kendi tabanını konsolide etmeye uğraşıyor.

Bu strateji AKP-Erdoğan iktidarını daha da gericileştiriyor ve faşizan uygulamaları artırıyor. Bu anlamda gerici adımların hız kazandığını söyleyebiliriz. Ama bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde ise Türkiye’nin aydınlık yüzünün direnişini görüyoruz. Baskılar ve gerici adımlar arttıkça, halk içinde cumhuriyetin kazanımlarına, simgelerine sarılma ve gericiliğe direnme eğilimi de artıyor.

Ne yaptılarsa cumhuriyetçi ve seküler birikimi eritemediler, yok edemediler. Baskıyla susturmaya çalışıyorlar. Böyle keskin bir mücadele yaşanıyor Türkiye toplumunda.

İktidarın bölge ve ABD ile kurduğu ilişki değerlendirildiğinde bölgedeki gericilik dalgasının siyasal alanda karşılığı nedir?

Son yıllarda ABD-İsrail Ortadoğu’da kendilerine direnebilecek unsurları (Hamas, Lübnan Hizbullah’ı, Esat iktidarı) tasfiye etti. Suriye’de şeriatçı bir terörist yeni bir imaj kazandırılarak iktidara getirildi. Erdoğan iktidarı da ABD’nin politikalarına destek verdi, hatta fiilen katkı yaptı.

Türkiye, ABD-İsrail’e göbekten bağımlı cihatçıların yönettiği ve her türlü şeriatçı-selefi terör örgütünün serbestçe cirit attığı bir ülke ile komşudur artık. Suriye resmen bir terör üretim ve ihraç ülkesidir; tabii ABD ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda. “Terörsüz Türkiye” derken, teröristlerin yönettiği bir ülkeyle komşu olduk. Bu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkı için çok büyük bir tehlikedir ama aynı soydan gelen AKP iktidarı için ciddi bir avantaj anlamına geliyor. Böyle bir Suriye’nin ülkemizin cumhuriyetçi ve ilerici birikimi için ne gibi tehlikeler barındırdığını hızla anlayacağız. Çünkü cumhuriyetçi Türkiye, Suriye’nin içinde değildir ama cihatçı ve şeriatçı Suriye Türkiye’nin içindedir. Hem de İstanbul’a, İzmir’e, Yalova’ya, Sakarya’ya kadar içinde.

Türkiye, siyasal İslamcıların radikalleşecek bir zemin bulamadığı, küçük ve etkisiz gruplar dışında silahlı örgüt oluşturamadığı bir ülkeydi. İslamcıların Türkiye’deki esas stratejisi devlet içinde yuvalanarak, devlet olanaklarını kullanarak, emperyalistlerle işbirliğinden hiç sapmayarak iktidara ulaşmaktı. Başarılı da oldular. Ama şimdi ek bir tehlike var: AKP’nin çeyrek yüzyıllık iktidarının toplumsal yapıda yarattığı tahribat ve özellikle Suriye’deki gelişmeler, coğrafyamızda İslamcı terör örgütlerinin yeşermesi ve kitle tabanı kazanabilmesi için elverişli bir zemin yarattı. Türkiye’de son 5-10 yıla kadar şeriatçı terör diye ciddi bir tehlike yoktu. Artık vardır ve Suriye’deki siyasal tablo bu tehlikeyi kat be kat artırmaktadır.

Öte yandan, Ortadoğu’da ABD ile iş birliği, İran’a yönelik saldırılarının da aparatı olma tehlikesini barındırıyor. Bu ihtimalin Ortadoğu’da sonu gelmez yeni çatışmalara yol açacağı ve Türkiye’yi de içine çekebilecek bir terör girdabı oluşturacağı bellidir.

Bu dönüşüm ve inşaa sürecinde muhalefet nasıl konumlanıyor? Muhalefet şeriat düzeni tehdidine karşı hazırlıklı mı?

Türkiye’deki muhalefet, bu tür tehlikelere karşı hazırlıksızdır. Daha da ileri gideyim: Sosyalistler de dahil olmak üzere muhalefet bu konuda bir aymazlık içindedir. Bizim başta Türkiye toplumu olmak üzere bu coğrafyanın halklarına yapabileceğimiz en büyük katkı ülkeyi AKP-Erdoğan iktidarından kurtarmaktır. Kavranacak halka budur. Başarılı olunursa Ortadoğu’daki dengeler bile halkların çıkarı yönünde değişebilir.

Bu hedefe ancak tüm muhalif güçleri birleştiren “Saray iktidarına karşı birleşik cephe” ile ulaşılabilir. Eğer tehlikeyi ve zamanın daraldığını görebiliyorsak, Saray iktidarının kendi rejimini pekiştirme hedefli uygulamalarına karşı mücadele etmek, bunun için en geniş cepheyi kurmaya çalışmak ve bu cephenin tabanını halk örgütlenmeleriyle genişletmek nesnel bir zorunluluktur. Bir temenni değil, olgudur. Hem de bizzat Saray iktidarı tarafından halka dayatılmış bir olgu.

Zaten bu ihtiyacı sıradan emekçiler de meydanlarda ve çeşitli hak mücadelelerinde sürekli haykırıyorlar. En fazla ve en coşkuyla atılan sloganlardan biri “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” değil mi? “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” gibi sloganlar da aynı ihtiyacın farklı biçimde dile getirilişi. Kitleler, devlet mekanizmasını ele geçirmiş ve devletin tüm olanaklarıyla halka saldıran bir iktidara karşı mümkün olan en geniş birlikteliği sağlamak gerektiğini kavramış durumdalar. Öznel gerekçelerle “yan yana gelmeme” lüksleri yok emekçi kitlelerin. Tehlikeyi görüyorlar, daha doğrusu dibine kadar yaşıyorlar ve Saray iktidarına karşı vurulacak en küçük fiskeyi bile değerlendirmeye çalışıyorlar, doğal ve içgüdüsel olarak. Bu ihtiyacı göremeyen veya görse bile adım atmamakta direnenler, bazı sosyalist örgütler de dahil olmak üzere politikacılardır. “Aymazlık” derken kastettiğim bu. Umarım toplumsal zorunluluklar en kısa zamanda bu ihtiyacı bize de kavratır ve adım atmamızı sağlar.