Bilinçsizlik diz boyu!

1 Ekim’de ön yüzünde “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” yazılı Meclis açıldı. Açılışa, biri “ayağa kalkma”, diğeri de “tokalaşma” olmak üzere iki davranış damgasını vurdu. Hakimiyetin ya da egemenliğin milletin olduğu unutuldu; tam bir bilinçsizlik sergilendi.

Davranışlara değinmeden belirtilmeli; çok büyük bir bilinçsizlik kanıtı vardı: Meclis, “kesinleşmiş yargı kararlarıyla” suçsuzluğu kanıtlanmış olan üyesi Can Atalay’ın açılışta bulunmasını, üstelik önceki dönemin kapanışında bu nedenle kan dökülmüş olmasına karşın, bu yıl da sağlayamadı; böylelikle, gerçekte, kendi kendini yok saydı.

AYAĞA KALKMA

Kurtuluş Savaşı sürecinde egemenliğin gökten yere indirilmesi ve Cumhuriyet ile kurulan buna dayalı hukuk devleti, ilk meyvesini, çok partinin katıldığı tek dereceli ilk seçim ile 14 Mayıs 1950’de verdi. Cumhuriyet’in kurucu iktidar partisi CHP’nin, seçimlerde, muhalefetin “kamu olanaklarından eşit yararlanması” ve barış içinde bir iktidar değişimini sağlaması sonucu Demokrat Parti -DP iktidara geldi ve Genel Başkanı Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Bayar ant içmek üzere genel kurul salonuna girdiği zaman ne oldu biliyor musunuz? Kendi partisi DP milletvekilleri de ayağa kalkmadı. Gerekçelerinin şu bilinç düzeyine bakın: “Milli iradenin temsilcileri hiç kimsenin önünde ayağa kalkmaz!”(Demirkırat, Birand, Dündar, Çaplı, 2016,76)

Belirtmek gerekiyor. Kurtuluş Savaşını yöneten ve Cumhuriyet’i kuran TBMM, bugünkülerle karşılaştırılamayacak kadar “kişilikliydi”. Alman faşist Nazi rejiminden kaçıp ülkemize gelen ünlü hukukçu Ernst Hirsch anılarında Atatürk dönemi TMMB si için “Hitler’in Almanya’sının Reichstag gibi politik nüfuzu sıfır olan bir evet efendimciler topluluğu hiç değildi” diyor (Hatıralarım, 1985, 348).

Başa dönelim, yargı kararıyla suçsuz bulunan kendi üyesini bile hapisten çıkaramayan ve Başkan Erdoğan salona girince iktidarı ve muhalefetiyle el pençe ayağa kalkan Meclis, milletin egemenliğine dayalı yeni anayasa yapacak; öyle mi? Toplum olarak gülmeyi unuttuk; yine de “güldürmeyin”!

TOKALAŞMA: DEĞERLER ÜZERİNE OLMALI

Tokalaşmaya gelmeden bir gerçeğin altını çizelim. Ülkede, hukuktan ekonomiye, eğitimden dış siyasete 2007’den buyana adım adım oluşturulan ve ideolojik temeli Siyasal İslam olan bir düzen var.

Kanıt mı istiyorsunuz?

Türkiye’nin tarihi İslam ile başlatılıyor; halkın dili Türkçe yerini Osmanlıcaya bırakıyor; TV dizilerini geçtik, basın-yayından üniversiteye, siyasetten aile ilişkilerine dek kullanılan kavramlar, açıklama ve yorumlar İslam tarihinden alınan örneklere yerleştiriliyor. Bu ülkenin okullarında 2016’dan buyana Evrim Kuramı okutulmuyor; kadın-erkek eşitliği toplumun aklından çıkarılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı “her konuda” görüş açıklıyor ve o görüşler tartışılamıyor, uygulanıyor! Rüşvet ve yolsuzluk okyanusları aşıp New York Belediye Başkanına uzanıyor.

Bu ortamda kamu oyu oluşturan ve tarafsız geçinen kimi önde gelen (!) yazar ve yorumcular, CHP’yi dert(!) ediniyor. CHP’nin önceki genel başkanı “helalleşme” diye partiyi Cumhuriyet’in değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Değişim diyerek işbaşına gelen Partinin şimdiki yönetimi de onu tamamlarcasına bir “normalleşme” siyaseti izliyor. Meclis’in açılışı sırasında yaşanan “ayağa kalkma” ve “tokalaşma” davranışlarını bu bağlamda algılamak gerekiyor.

Tokalaşma, kimi tarikat ve cemaatler yasaklamış olsa da, bizim kültürümüzün barış değeridir. Ancak, Anadolu’da güzel bir söz vardır; “hırsızla el sıkışırsan parmaklarını sayacaksın”. CHP Genel Başkanı Özel iktidardakilerle Ankara’da ve New York’ta her tokalaşmasından sonra parmaklarını sayıyor mu? Bilmiyorum. Ancak, Özel’in, CHP, Halk TV ve dört gazeteciyi “ayağınızı denk alın” diye açıkça tehdit eden Bahçeli ile el sıkışması, CHP’nin yalnız basın özgürlüğünü savunmasıyla değil, temel ilkeleriyle de asla bağdaşmaz; doğru bulunamaz. Ayağa kalkma da savunulamaz. Ayrıca, normalleşme girişimlerinin ve tokalaşma türü davranışların CHP’ye yararlı olması yalnız ve ancak Cumhuriyet’in değerleri üzerinden olmalarına bağlıdır. Bu arada belirtelim ki, CHP’nin siyasal yelpazede “merkeze” gelip gelmediğinin sorgulanması Siyasal İslam’a hizmettir. Bu konuda yazan ve yorum yapanların bitmeyen derdi gerçekte CHP değildir; onların asıl sorunu bir türlü özümseyip savunamadıkları Cumhuriyet’in değerleriyledir.

Kimi CHP’lilerin biz merkezdeyiz diye yeri göğü inleteceklerine yapmaları gereken Cumhuriyet’in değerlerini sürekli olarak siyasetin gündeminde tutmaktır. Unutanlar için, bir “bütün oluşturan” o değerleri bir kez daha özetleyelim: Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü; laik, bilimsel eğitim; 4 Ekim’de yürürlüğe girişinin 98. Yıldönümünü kutladığımız Medeni Kanun ile temelleri atılan kadın erkek eşitliği; yerli üretime dayalı ekonomi; yurtta ve dünyada barış ve iktidarın ve muhalefetin kamu olanaklarından eşit yararlandığı seçimler. Bu kazanımların bir sonucu olarak 1960’larda egemen olan özgürlükçü, katılımcı demokrasi ve emeğe hakkını veren sosyal devlet.

CHP’nin tüm siyaseti bu değerlerin ülkenin bugünün koşullarında yeniden yaşama geçirilmesi ekseninde olmalıdır.