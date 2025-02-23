Bilindik bir hikâye

Mehmet Torun - Maden Mühendisi

Şirin bir köyde beş kişilik bir aile kendi halinde kıt kanaat geçinmeye çalışır, kimseye muhtaç olmadan yaşarmış. Baba Haydar, ailenin geçim yükünü sırtında taşırken, Elif Ana hem ev işlerine hem de bağ bahçe işlerine yetişirmiş. Büyük oğlu Ali köyde hayvancılık yaparken, ortanca kızları Zeynep uzak bir şehirde üniversitede, en küçük oğlu Hüseyin de ilçede bir lisede okumaktaymış.

Günün birinde Ali tarlada çalışırken parlak irice bir taş bulmuş. Pek anlam veremediği taşı ilçede bu işlerle ilgilenen birisine göstermiş. Söylediklerine göre altın madeniymiş. Çok sevinmiş tüm aile. Işıltılı bu taş, geleceklerini kurtaracakmış. Zengin olacaklar, tüm borçlarını ödeyip bir eli yağda bir eli balda yaşayacaklarmış.

Bu taşla ilgilenenler haberi alınca üşüşmüşler hemen köye. Yabancılar da varmış gelenler arasında. Taştan numuneler alınmış, videolar, fotoğraflar çekilmiş. Sonuç olumluymuş dediklerine göre. Ama sondajlar yapılıp gerçek miktar ortaya çıkmalıymış. Aile her denileni yapmış, arazilerinde sondaj yapılması için büyük iş makinelerinin yol açmasına, yıllardır bin bir güçlükle yetiştirdikleri meyve ağaçlarının kesilmesine ses çıkarmamış. Ne de olsa sonunda rahata erecekler ya bu kadar sıkıntı neden çekilmesin!

Sondaj sonuçları beklenenden bile iyiymiş. Taş toprak altınmış. Hemen projeler yapılmaya başlanmış. Yurtdışından bir şirket bile ilgileniyormuş bu işle. Siyah lüks arabalar gelip gitmeye başlamış. Tabii elleri boş gelmiyorlarmış köye. Pahalı hediyelerle birlikte büyük vaatlerde bulunmuşlar. Evleri yenilenecek, çocuklarının okul masraflarının tamamı karşılanacakmış. Hatta çocukları yurtdışında bile okuyabilirmiş. Zengin madenin fakir bekçileri mi olacaksınız, deniyormuş.

Yabancı şirket; bu işin ne kadar önemli olduğunu ülkeye, yöreye ne kadar fayda sağlayacağını anlatmak için bazı uzman!! akademisyenlere raporlar hazırlatmış. Şirketin parası çokmuş. Parayı bastırıp birçok gazetede sayfalarca ilan vermiş. Sivil toplum örgütü yöneticilerini televizyonlara çıkarmış. İşlerini daha rahat yürütmek için köyün ileri gelen biriyle ortaklık yapmış. Muhtara da küçük bir pay vermişler. Köyde sevilen, hatırı sayılan Haydar’da ortak olmak istemiş ama bu işlerin çok sıkıntılı olduğunu anlatmış yöneticiler. En iyisi ya arazisini satması ya da şirkette iyi bir ücretle çalışması imiş dediklerine göre. Hatta kazançlarının yüzde ikisini de vereceklermiş toprağı karşılığı. Alacağı parayı bilir, başı ağrımazmış böylece. Ali’de şirketin nakliye ve küçük alım satım işlerini halledermiş, gerekli araçları gereçleri de vereceklermiş üstelik ücretsiz. Düşünmüş taşınmışlar, bugünden daha iyi olur diyerek kabul etmişler.

Her şey çok güzel giderken üniversiteli Zeynep’in köye gelişiyle işler karışmış biraz. Zeynep, itiraz ediyormuş bu duruma. Okumuş, araştırmış dünyadaki benzer çalışmaları. Sonun iyi olmadığını söylüyormuş okudukları. Bağ ve bahçelerinin talan edileceğini, yabancı şirketin maden bittikten sonra çekip gideceğini ve büyük bir pislik yığını bırakacağını söylemiş. Üstelik yanında bir sürü belge, rapor getirmiş üşenmeden. Bunları gösterip gelecekle ilgili kaygılarını ortaya döküyormuş uzun uzun. Köylüler, komşular dikkatle dinliyorlarmış dediklerini ama… Aile içinde de tartışmalar başlamış. En çok itiraz eden Ali olmuş. Böyle bir şans kaçırılmaz demiş geleceklerinin kurtulacağına çok emin bir şekilde. Elif Ana’nın yüreği kızından yana olsa da çok fazla müdahil olamıyormuş duruma. Baba ise çocuklarının geleceği için her şeye razı olduğunu dile getiriyormuş. Zeynep’in bu itirazlarını hoş karşılamamış şirket yöneticileri. Kimi Zeynep’in tuzu kuru diyormuş. Gerçekleri göremiyormuş hatta beyni yıkanmış, dış güçlerin etkisinde kalmış. Belki de yasadışı örgütlerle ilişkisi olabilirmiş. Kimi de gençlik itirazı, zamanla alışır bu işlere diyormuş.

Zeynep itirazlarında ısrar ederken şirket yöneticileri yasal izinleri almış bile. Çevre raporu, ruhsat, izin, vb bir sürü prosedür hızla halledilmiş. İlk kazma vurulmuş, makineler çalışmaya başlamış. Kurbanlar kesilmiş, ilçenin müftüsü dualar okumuş. Şantiye olmuş her yer. Yoğun bir koşuşturma, toz bulutu sarmış köyü. Yabancı şirketin yetkilileri boşaltılan köy ilkokulunun taş binasını ofis olarak kullanınca Zeynep çok içerlemiş bu duruma. O okulda okuyup mezun olan nice öğrenci meslek sahibi, bürokrat olmuş. Şimdi kapısında şirketin özel güvenlik görevlileri nöbet tutuyormuş. İşin ilginci okulun tabelası hâlâ yerinde duruyormuş. Milli Eğitim Müdürlüğünden kiralanmış bina. Zeynep’te orada okumuş, bahçesinde koşmuş, oyunlar oynamış arkadaşlarıyla. Şimdi şirket yetkilileriyle görüşmek istediğinde randevu ve izin almalıymış. Gittiği eski okulunun kapısından çevirmiş güvenlik görevlisi, yetkililer uygun değilmiş. Çünkü daha önemli konulara kafa yoruyorlarmış.

Elif Ana’nın evini yıkıp daha uzakta yeni bir ev yapmış şirket. Eski evlerine göre villa gibiymiş yeni evleri. Ama ne Elif Ana ne de Hüseyin sevememiş yeni yuvalarını. Beton tabuta benziyor diye yakınırmış Elif Ana komşularına. Hüseyin, ilkbahar sabahları uyandığında gördüğü yemyeşil yapraklı dalbastı kiraz ağacını özlüyormuş. Pencereden uzanıp kopardığı kıpkırmızı kirazları.

Şirket, işi büyütmüş büyük çapta üretim yapar olmuş. İlişkilerini iyi götürmek için köy camisine yardım etmeyi ihmal etmiyormuş. Köy çeşmesini de onarıp şirketin adını yazmışlar taşına. Köyün eski havası kalmamış, ilişkiler değişmiş. Her sabah köy kahvesine uğrayıp köylülerle çay içen, sohbet eden muhtarın uğrak yeri şirket olmuş. Nadiren yapılan sohbetlerin konusu da köy merası, köyün su kanalı, köy yolu değilmiş artık. Eski traktörünü satmış, yenisini almış. Arabasını da yenilemiş. Haydar, son zamanlarda dalgın dolanır kimseyle konuşmazmış. Şirketin işleri kafasını fazlasıyla meşgul ediyor, evde kendisine söylenenlerin çoğunu duymuyormuş. Torununun çok sevdiği kuzularla oynama isteğini bile öteliyormuş. Hatta bugüne kadar hiçbir kötü söz söylemediği eşini bile sudan bahanelerle kırmış.

Günler günleri kovalamış, şirketin işleri büyüdükçe dere kenarına döktükleri pasalar da artmış, suyu kirletmiş iyice. Eskiden bolca görülen kırmızı benekli alabalık görünmez olmuş. Dere suyuyla sulanan bağlar, meyve bahçeleri bozulmaya başlamış. Hüseyin’in dalbastı kirazı meyve vermeyi bırakmış. Dalları kurumaya başlamış. Köylü meyve ağaçlarının, bağ ve bahçelerinin ölümüne içerlenip duruyormuş ama artık ellerinden bir şey gelmiyormuş. Her yıl ilkbaharda köyü ziyaret eden gugukkuşu bile terk etmiş köyü. Rengârenk kelebekler de küsmüşler sanki, daha seyrek uğrar olmuşlar köye.

Devlet adına şirketi denetlemek için görevliler gelir gidermiş sık sık köye. Onlar da görürmüş manzarayı ama sonuç değişmezmiş. Bir vakit sonra köy kahvesinde yaşlılar yüksek sesle devlet memurlarının rüşvet yediklerini, şirketin adamı olduklarını söylemeye başlamış. Başka türlüsü olamazmış onlara göre. Görevlerini düzgün yapsalar, her şeye göz yumulmasa güzelim köyleri tarumar edilmezmiş.

İlçenin kaymakamı da ara sıra şirketin büro olarak kullandığı eski köy okuluna gelir, yetkililerin çayını içer, kapıya kadar uğurlanırmış. İktidar partisinin ilçe başkanı da eşlik edermiş bu ziyaretlere. Ne konuştuklarını Allah bilirmiş!

Şirketin yığdığı yığınlar bir dağ gibi yükseliyormuş. Dev yığıntı ara sıra hareketlenir, homurdanırmış içten içe. İşçiler duyar, şirket yetkilileri duymazmış, duyanlar da susarmış. Bir sonbahar sabahı işletmede yoğun bir hareketlilik yaşanmış. Bir telaş, bir koşturmaca. Yığın dağı sarsıldıkça sarsılıyor, sesi kızgın seller gibi akıyormuş. Sonradan anlaşılmış ki büyük bir kaza olmuş. Ölüler, yaralılar varmış. Tüm köy halkı akın etmiş ocak tarafına. Her ağızdan bir ses çıkıyormuş. Kimisi belliydi böyle olacağı, hiçbir önlem alınmadı derken, kimisi de takdiri ilahi diyormuş. Elif Ana da yüreği pır pır ederek korku içinde yanaşmış kalabalığa. Dün gece gördüğü kötü rüya aklını başından almış. Kafasına onlarca soru üşüşürmüş te Ali demeye dili varmazmış. Ama gel gör ki, kalabalık oğlunun adını ünlermiş. Ali, biriciği, oğlu ocağa malzeme götürürken kayan yığının altında kalmış. Hastaneye kaldırmışlar, ölmüş diyormuş birileri, nefes alıyordu diyormuş bir başkası. Elif Ana, bir yığına ileniyor bir yüreğini yumrukluyor, başındaki yazmayı yırtıyormuş. Zeynep de duyar duymaz koşmuş anasının yanına. Zeynep’i görünce tüm köy susmuş başını eğmiş. Kızcağız susmamış. Kararlı bakışlarıyla hesap sormuş herkesten sessizce.

Şirket işi durdurmuş. Devletin bütün gücü oraya akmış. Kurtarma ekipleri, denetim elemanları, kolluk kuvvetleri. Herkes uzman kesilmiş konuşuyor fikir yürütüyormuş. Tek konuşmayan Haydar imiş. Toprak yığınının dibine çökmüş, başı ellerinin arasında uzaklara bakıyormuş dalgın dalgın…