Bingöllü Berivan Aymaz, Yeşiller’in Köln Büyükşehir Belediye Başkan adayı

Yeşiller, Almanya’nın dördüncü büyük kenti ve İstanbul’un “kardeş şehri” Köln’ün büyükşehir belediye başkanlığına partinin önde gelen isimlerinden, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz’ı aday gösteriyor.

Almanya, eyalet ya da yerel düzeydeki son beş seçimde de Köln’de birinci olan Yeşiller’in İl Yönetimi, Aymaz’ı 14 Eylül 2025’te gerçekleştirilecek seçimde büyük şehir belediye başkanı olarak göstermeye karar verdi. Aday belirlemek üzere kurulmuş olan komitenin oy birliğiyle yaptığı teklifi yine oy birliğiyle kabul eden il yönetiminin bu kararının önümüzdeki ayki genel kurulda da onaylanması ve adaylığın kesinleşmesi bekleniyor.

İl yönetiminin açıklamasında Aymaz’ın Yeşillerin değerlerini açıkça ve özgün bir biçimde savunduğu belirtiliyor ve siyasi tecrübesiyle başarılı bir seçim kampanyasına liderlik edeceği vurgulanıyor.

Daha önce Yeşiller’in Köln yönetiminde yer alan, partiyi belediye meclisinde temsil eden Aymaz da kendisiyle ilgili kararı şöyle değerlendirdi:

“Köln benim memleketim. Arama komitesinin oybirliğiyle belediye başkanı adayı olarak teklif etmesi benim için büyük bir onur. Ocak ayında adaylığım üyelerimizin onayına sunulacak. Şehrimizin geleceği için sorumluluk almaya hazırım. Birlikte Köln'ü geliştirebilir, adil, sürdürülebilir ve herkes için yaşanabilir hale getirebiliriz."

Bingöl’ün Genç ilçesinden dünyaya gelen Aymaz seçilirse Almanya’da ikinci Türkiye kökenli büyük şehir belediye başkanı olacak. 2019 yılında da yine Yeşiller partisinden Belit Onay, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’in büyük şehir belediye başkanlığına seçilmişti.

Almanya’da Türkiye kökenli göçmenlerin en yoğun olarak yaşadığı metropoller arasında yer alan Köln’ün şimdiki büyükşehir belediye başkanı Henriette Reker bu makama ilk kez 2015 yılında Yeşiller, CDU (Hıristiyan Demokrat Birlik) ve FDP’nin (Hür Demokrat Parti), beş yıl sonra da Yeşiller ve CDU’nun ortak adayı olarak seçilmişti. 2020 yılındaki yerel seçimlerde Köln’deki oyların yüzde 28.5’ini alan Yeşiller, bu tarihten sonraki tüm seçimlerde (2021’deki genel seçimde yüzde 28, 2022’deki eyalet meclisi seçiminde yüzde 30.6, bu yılki Avrupa Parlamentosu seçiminde yüzde 24.3) bu konumunu korudu. Yeşiller önümüzdeki belediye başkanı seçimine bu kez SPD’yle ortak bir adayla girmeyi planlıyordu, ancak bu doğrultudaki temaslardan sonuç çıkmamıştı.

Yeşiller’in bu kararıyla, tüm büyük partilerin kendi adaylarıyla seçime girmesi kesinleşti. Yaklaşık 10 yıldır Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten Reker’in yeniden aday olup, olmayacağı belli değil. Ancak daha şimdiden 2020’de olduğu gibi en az 10 adayın seçime girmesi kesin. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi büyük bir olasılıkla başkan ikinci turda belli olacak. Aymaz’ın ikinci tura kalan iki adaydan biri olması halinde – ki bu da büyük bir olasılık - ilk turu kaybeden diğer partilerin desteğini alması gerekecek.

BABASI DA BELEDİYE BAŞKANIYDI

1972 yılında Bingöl-Genç’te doğan Berivan Aymaz, 1978 yılından beri Almanya’da yaşıyor. Asıl mesleği eğitimcilik olan babası Sait Aymaz, 1973 yılanda CHP’den Bingöl Belediye Başkanlığı’na seçilmiş ve 1977’ye kadar bu görevi yürüttükten sonra, 1978 yılında Eğitim Ataşesi olarak Almanya’ya atanmıştı. Bu yılın Mart ayında yaşamını yitiren Sait Aymaz, 12 Eylül askeri darbesinden sonra görevinden alınınca Türkiye’ye dönmeyi kabul etmeyerek, eşi ve çocuklarıyla Almanya’da kalmaya karar vermişti.

Ailesiyle önce Paderborn ve 1980’den sonra da Köln’de yaşayan Berivan Aymaz, öğrencilik yıllarından bu yana insan hakları, barış ve ırkçılıkla mücadele hareketlerine katıldı. Köln ve Duisburg üniversitelerinde hukuk ve siyasal bilimler bölümlerinde öğrenci oldu. Serbest tercüman ve moderatör olarak çalıştı. Almanya Kürt Toplumu’nun kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı. 2009 yılında Yeşiller partisine girdi, federal meclise aday oldu, partinin ilk yönetiminde yer aldı, Köln Belediye Meclisi’ne seçildi ve parti grubunun başkanlığını üstlendi, 2017’de Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi’ne Yeşiller eyalet listesinden seçildi. 2022 yılında ise Köln’den direkt seçildi ve ardından da Eyalet Meclisi Başkan Yardımcılığı’na seçildi. Yeşiller Meclis Grubu’nun uluslararası ilişkiler ve Avrupa konularında sözlüğünü yürütüyor.