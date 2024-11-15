Binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim desteği

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, gençlerin eğitimde eşit fırsatlara erişmesi için Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi (BELGEM) aracılığıyla 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Çamdibi Merkez’in yanı sıra Naldöken ve Pınarbaşı şubelerinde yürütülen programlarla Bornova’nın dört bir yanına yayılan BELGEM, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, her ay düzenlenen deneme sınavları ve Rehberlik Servisi desteği ile öğrencilerin başarı durumları titizlikle izleniyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM ile sundukları eğitimin önemine vurgu yaparak, “Her gencimizin eşit eğitim olanaklarına ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Eğitim kalitesini artırarak gençlerimizi bilgiyle donatmak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. BELGEM sayesinde Bornovalı öğrencilerin yanında olmaktan ve onların geleceğe güçlü adımlarla yürümelerine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.