Bir anti-yıldız mümkün mü?

Özge DOĞAR

Sibel Öz’ün yaklaşık dört yıllık bir çalışmasının ürünü olan bu kitap, Adile Naşit’in kim olduğu ve neden bu kadar sevildiği sorusuna özellikle sinema tarihinin içinden ve bu alandaki standartlara eleştirel bir bakışla bir cevap bulmaya çalışıyor. Yazar ve Editör Sibel Öz bizleri Adile Naşit’in dünyasına götürüyor.

Herkesin kendi Adile Naşit’i var; sevdiği, benimsediği, kendinden bir şey bulduğu. Sendeki Adile Naşit kimdir?

Bendeki Adile Naşit, öncelikle büyük bir sanatçı. Yolundan dönmeyen, engel tanımayan, içindeki insanlık sevgisini yansıtmayı ve bölüştürmeyi seven mücadeleci bir kadın aynı zamanda. Şunu da söylemeliyim ki, onu büyük bir sanatçı ve mücadeleci bir kadın olarak görmem, ona dair gözümdeki perdenin aralandığı kırklı yaşlarımı buldu. Ondan önce, herkes gibi ben de Adile Naşit’i hepimize yoğun sevgisiyle bir anne, hatta anneannemiz gibi görüyordum. Ancak perdeyi araladığımda onu objektif olarak görebilmeyi başardım.

Onu Anti-Yıldız yapan unsurlar neydi?

Kitabımın başlığını Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit olarak belirledim. Çünkü sinema tarihi alanında araştırma yapan bir akademisyenin, odağına Adile Naşit’in sanat yaşamını aldığında, onun bir anti-yıldız olduğunu görmemesi imkânsızdı. O, sektörün bir kadın yıldız için öngördüğü özelliklerin hiçbirine sahip değildi. Ancak endüstriyel yıldız imajının dışında var olmuş, kuşaklar boyu sanatçı bir ailenin modern tiyatro ve sinemadaki temsilini sürdürmüştü. Adile Naşit, fiziksel özelliklerinin yıldız imajına ters düşmesine rağmen sanatıyla devleşmiş, özel yaşamını popüler gözetleme alanının, yani magazinin dışında bırakmış, taşıdığı insanlık ve halk sevgisini yaşamında içselleştirmiş, Yeşilçam sinemasında çoklu etnik kimliği, sınıflar üstü insanlık anlayışıyla her yaştan seyircinin “sevgili Adile”si olabilmiş ve bu sayede Yeşilçam’ın klasik yıldız kalıplarını alt üst etmişti. Öyle ki 1976 yılında başrol oynamadığı halde, Uğur Dündar ve Hülya Koçyiğit’le oynadığı “İşte Hayat” filminde canlandırdığı Makbule rolüyle 1976’da 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı. Bu ödülle birlikte seyircinin bugüne dek süregelen sevgi ve takdiri de bu “anti-yıldız” olma konumunun tescili oluyor. Bu anlamda yaklaşık dört yıl süren araştırmanın sonucunda ortaya çıkan kitabın, gecikmiş de olsa bir “hakkını teslim ediş” olduğunu belirtebiliriz. Tabii “anti-yıldız” tanımı bilimsel bir tespit aynı zamanda. Adile Naşit özelinde yaptığımız bu tanımı sinema literatürüne de kazandırmış olduk.

Dönemin politik ortamından nasıl etkilendi?

Her insanın kişiliğini ve üretimlerini, içinde yaşadığı toplum ve politik süreçler etkiler. Adile Naşit açısından da bu durum geçerli. Kitapta, bunu gözetmeye çalışarak, bağlamından kopuk bir biyografi anlatımından kaçındım. Ülkenin politik bağlamları kitabın arka planında akarken, Adile Naşit’in sanatçı kişiliğine bu bağlamların etkisi de ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla kronolojik akışta; “1940’lı Yıllar: Adile Naşit’in Profesyonel Sinema Serüveni Başlıyor”, “1950’li Yıllar: Adile Naşit’in Tiyatroda Ustalaşma Süreci ve Sinema Oyuncusu Kimliği, “1960’lı Yıllar: Yeşilçam’ın En Parlak Döneminde Naşit Tiyatrosu ve Adile Naşit’in Ağır Kaybı”, “1970’li Yıllar: Adile Naşit Hızla Popülerleşiyor” gibi başlıklarda bu yılların genel atmosferini de anlatmayı tercih ettim. Burada kısa bir örnek vermek gerekirse 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs müdahalesinin, baba tarafından Türk, anne tarafından Rum olan Adile Naşit’i, o dönemin Yeşilçam’ında furya halinde çekilen militarist filmler de düşünüldüğünde ne derece etkilemiş olabileceğini, bu sürecin tam da Adile Naşit’in sinemada popülerleşmeye başladığı yıllara denk geldiğini, etnik kimliği konusunda hiç konuşmamış Adile Naşit’in bu ortamda yer yer ısıtılıp gündeme getirilen kimlik tartışmalarının dışında kalmaya çalıştığını kitapta detaylı olarak anlattık. Bunun gibi pek çok politik olgu var.

Yıldız kavramını, günümüz ortamında nasıl değerlendirirsin?

Yeni medya teknolojileri ile sıradan insanın da şöhrete kavuştuğu ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yeni medyanın kalabalık şöhret kadrosu için, Türkçe olmasa da günümüzde artık Türkçede de oturmuş olan “fenomen” kavramı kullanılıyor. “Fenomen”, şöhretin ya da starın Yeni Medyadaki karşılığı. Belli bir ün sahibi olan fenomenler, sosyal medya hesaplarından çeşitli ürünlerin reklam ve tanıtımlarını yaparak tanınmışlığı paraya dönüştürmeye, takipçi sayılarını artırmaya çalışıyorlar. Bazıları, -dönemsel de olsa- yıllarını tiyatroya vermiş pek çok sanatçıdan bile ünlü. Bu durumda günümüz koşullarında yıldızın yeni medya ile birlikte belli bir değişim geçirdiğini, yıldız yaratma mekanizmalarından olan basının ya da magazin basınının işlevini sosyal medyanın yerine getirdiğini belirtmek mümkün. Günümüz yıldızları ya da onların fanları dikkat edilirse sosyal medyayı çok etkin kullanarak ünlerini artırmak gibi bir strateji izliyorlar. Sinemada yıldız imgesi, dünyada sinemanın yeni medyaya dâhil olup olmadığı tartışılırken, yeni medyayla çok daha iç içe olan figürlere dönüşmüş durumdalar. Sıradan insanın da ünlü olabileceği düşüncesi ise Yeni Medya döneminin popüler kültürünü beslemeye devam ediyor.

Adile Naşit bugün yaşıyor olsaydı… Günümüz koşullarında Adile Naşit olur muydu?

Adile Naşit bugün yaşıyor olsaydı, yine Adile Naşit olurdu. Ama işi çok daha zordu. Dünya o yıllara kıyasla çok daha kötü bir yer. Sevgi ve iyilik gücünü kaybetmiş gibi görünüyor. Bütün bunlar, bugün daha fazla mücadele konusu. Kitap çalışması boyunca, nedense, 57 yaşında kaybettiğimiz Adile Naşit’in, bugün yaşasaydı feminist olacağını düşündüm hep. Bu kadar erken aramızdan ayrılmasaydı daha fazla konuşacağını bana düşündüren şey biraz kişiliği, biraz da arkadaşı ve komşusu Ayşen Gruda’nın yaşlılık dönemindeki pratiği oldu. Bayan Yanı dergisinde yazılar yazan, çocuk ve kadın hakları konusunda cesurca tavır koyan Ayşen Gruda, Yeşilçam’ın “Domates Güzeli” olarak değil, politik bir figür olarak hayata veda etti. Adile Naşit’in hayatında da böyle bir dönüşümün ipuçlarını bulmak mümkün.

Çocuklar onu neden çok sevdi, sadece neşeli olmasından değildir, diye düşünüyorum…

Çocuklar, içgüdüleriyle karşılıksız sevgiyi hissederler. İyiliği, kötülüğü ve saf sevgiyi sezerler. Onların doğasına müdahale edilmediğinde sezgileri güçlüdür. Sorunuzla alakalı olarak kendimi düşünüyorum, ben de onun kuzucuklarından biriydim. Neden onu çok sevdik, neden öldüğünü haber veren annemin yüzü kireç gibiydi, yokluğuyla neden bu kadar sarsıldık? Bütün bunlar bence sevginin gücü sayesinde oldu. Ama öte yandan o, bir sanatçıydı. Büyük küçük demeden oynadığı rollere kendinden kattığı şeyler, seyirciyi yakalıyordu. Varlığıyla yaydığı ışık, sinema perdesinden, beyaz ekrandan insanlara geçiyordu. Bu nedenle ülkesini, insanları, çocukları, hayvanları, doğayı, tiyatroyu ve sinemayı çok seven Adile Naşit’i hepimiz çok sevdik. En çok da çocuklar... Çocuklara özel davranan, her birini kaybettiği çocuğu gibi sahiplenen, sevgisiyle sarmalayan bu kadının insanlık sevgisi, onu bugüne dek yaşattı.