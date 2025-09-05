Bir aydır Karşıyaka emekçisi direnişte

Mahir KANAAT

Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan memurlar, sosyal denge tazminatlarının haziran ayına kadar ödenmeyeceği açıklamasına karşı 21 gündür eylemlerini sürdürüyor. Belediye yönetiminin, eyleme katılan personele yönelik tutanak tutma kararına rağmen, memurlar taleplerinden geri adım atmadı.

Disk Genel-İş 10 No’lu Şube üyesi işçiler ile Tüm Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen’e bağlı memurlar, her gün saat 10.30 ile 12.30 arasında belediye binası önünde toplanarak haklarını savunuyor. BirGün’e konuşan bir memur, “Biz burada sadece kendimiz için değil, tüm emekçiler için mücadele ediyoruz. Haklarımızı alana kadar durmayacağız. Belediye, bu kadar insafsız olamaz. 30 yıldır devlette çalışıyorum, emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Kimse bizim gözümüzde küçük değil, herkes hak ettiği değeri almalı. Bu adaletsizliğe son verilmesini istiyoruz” dedi.

Memur, aynı zamanda belediyenin kendilerini yok sayarak en temel haklarını dahi ödeme konusunda sınıfta kaldığını belirterek, şunları dile getirdi: “Sosyal denge tazminatları, bizlerin yaşam standardını iyileştiren tek şeydi. Şimdi bu da kesildi. Geçmişe dönük ödenmeyen maaşlar, sosyal güvencemizi zorluyor. Bu sadece bir ödenek meselesi değil, aynı zamanda bir onur meselesidir. Herkesin emeklerinin karşılığını alması gerek. Bugün burada direnişimizin amacı sadece bu değil, tüm işçi ve memurların haklarının teslim edilmesidir.”

ADALETSİZLİĞE SON

Karşıyaka Belediyesi’nde bağlı Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. bünyesindeki işçiler, maaş ödemeleri ve alacakları konusunda yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yaklaşık bir aydır direnişe devam ediyor. Bir işçi, söyle konuştu: “Belediye para yok diyor, ama biz aylarca emek verdik ve haklarımızı alamıyoruz. 5 ay geriden geliyor maaşlar. Bir işçinin her ay düzenli olarak maaş alması gerektiğini düşünüyorum, çünkü bizler de ailelerimizi geçindiren insanlarız. Her gün işimize gelirken, ‘bugün maaşımızı alabilecek miyiz?’ kaygısı taşıyoruz. Artık bu adaletsizliğe son verilmesini istiyoruz. Bizim haklarımızın ertelemesi ve göz ardı edilmesi kabul edilemez.”

İşçi, belediyenin finansal sorunları öne sürerek maaşları geç ödemesinin kendilerini büyük bir çıkmaza soktuğunu dile getirerek, “Belediye ‘para yok’ diyor ama her geçen gün daha fazla borçlanıyor. Bizim bu kadar emek verdiğimiz yerde, haklarımıza sahip çıkılmıyor. 5 ay geriden gelen maaşlarımızı almak için bu kadar beklemek, bizim için kabul edilemez bir durum. Bir çalışanın en temel hakkı olan maaş, zamanında ödenmeli. Bunun için mücadele ediyoruz” diye konuştu.