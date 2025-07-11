Bir Boğaziçi kurmacası

Suat KÖKNEL

Masallar, efsaneler, fantastik atıflar, kentin dehlizlerinde büyülü ve bazen korkutucu keşifler gibi sıraladıkça çoğalacak birçok türün iç içe geçtiği, gerçeküstü yanı da olan bir roman bu. Özellikle, final bölümünde iyice netleşen katmanlı kurgusallıkla beraber, postmodern bir çalışma çıkmış ortaya. Tolga Gümüşay ile sohbete böyle başladık.

Romanında klasik roman anlayışının ötesinde adeta tasarlanmış kurgusal bir “kargaşa” var. Kentin kargaşasını romanın üslubu olarak kurguya taşımışsın bence. Bir yerde, “…yanından hızla geçen bir trene dönüşüyor hayat, koşarken…” diyorsun. Sanki koşucu göreli olarak “duruyor” ve kendini korumaya alıyor hayatın o olağanüstü hızı yanında. Senin gündelik hayat pratiğinde de mevcut, koşu yapmak bildiğim kadarıyla. Kent hayatının karmaşasını benliğin dışına taşıma kaygısı mı sence koşmak?

Bilinçli ya da bilinçsiz, öyle olduğunu düşünüyorum. Modern yaşamın temposu, kargaşası arttıkça; benliğine biçtiği kalıplar çoğalıp ufaldıkça, senin de bu ataklara bir biçimde karşılık vermen gerekiyor. Benim kaçma yöntemim koşmak, kendimi ifade biçimimse yazmak. İster istemez yazdığım metnin üslubu da, temposu da hayatın kaosundan ve kimi zaman ona ayak uydurmaya çalışan, kimi zaman da isyan eden zihnin akışından etkileniyor.

Roman kişileri lakaplarıyla yer alıyor metinde. Bir nevi asli kişiliklerinden çekip almış, “kişiliksiz” kılmışsın onları. Bu da okuyucuya, okuduğu metnin –romanın kişileri gibi- kurmaca olduğunu sürekli hatırlatma niyeti sanki. Bu ve bunun gibi örnekler çoğaltılabilir… Sence günümüzde ağırlık taşıyan çağdaş edebiyat okuyucuyu okuduğu metnin dışında tutmak, içinde kaybolup gitmesini engellemek, metindeki her şeyin “hayali” olduğunu belirtmek ve nihayetinde okuyucunun kendi farkındalığını okuma süreci boyunca sık sık hatırlatmak için bilinçli bir tercih mi yapıyor?

Roman kişilerini, romanın işine yarayacakları sınırlarda kullandım. Kişilikleri değil romanın sesini, kurgusunu güçlendirmeleriydi asıl işlevleri. Haklısın, klasik roman karakterleriyle kıyaslandıklarında “kişiliksiz” olarak da tanımlanabilirler. Ama çoğunu gündelik yaşamdan, günümüz Boğaziçi halkı arasından seçtiğim için okur da onlarda eksik bulduklarını kendi gözlem ve belleğiyle doldurabilir isterse. Karakterlerim de romandaki diğer her şey gibi biraz “hayali”, biraz “gerçek”. Okurun kendini bir “gerçeklik” içinde hissederken “hayali” bir oyuna geldiğini, tam tersine bir kurmacanın içindeymiş gibi yol alırken, sert bir gerçekliğe toslamasını, bütün bu oyun ve tokatların onu sersemletmesini ve bir noktadan sonra olan bitenin aslında kendi zihin sahnesinde oynandığını fark etmesini, çağdaş edebiyat dediğimiz şeyin de aslında çağdaş okurla birlikte insan olma haline daha fazla yaklaşabilelim diye var olduğunu sezmesini isterim.

Roman çok renkli ve canlı mecazlarla ilerliyor. Ama bence çok etkileyici olan bir başka yönü var; başka yazarlara, kitaplara, metinlere, şiirlere göndermeler, alıntılar gibi oldukça zengin referanslar içeriyor. Bunlar romanın bazı yerlerinde, karakterlerin düşünce akışlarına, hayat görüşlerine dair felsefi temellendirmeler oluyor. Romanı yazarken metinlerarası bu kurgulamayı tasarlamanın motivasyonu neydi senin için?

Ben de pek çok yazar gibi bu hayatla yetinemediğim için yazıyorum. Bunun için de gerçek hayatın, klasik anlatının sınırlarını aşan bir dile, dahası algı seviyesine ihtiyaç var. Olanla olabileceğin, arananla arayanın, güncelle geçmişin sınırlarını eritirken; ölülerle diriler arasında da ayrım gözetmemek gerekiyor. Sahiden de diğer insanların varlığımıza etkisini belirleyen ana faktör onların ölü ya da diri olması değildir çünkü. Ölü bir sevdiğimiz ya da asırlar önce bu dünyadan göçüp gitmiş bir yazar bizi yaşayan milyonlardan çok daha güçlü sarmalayabilir, büyütebilir, düşündürtebilir. Bu nedenle Kafka’ya, Hermann Hesse’ye, Schopenhauer’e, Nietzsche’ye hem belirttiğin gibi romanın felsefi temellendirmelerini güçlendirmek, hem de insan olmanın bazı hallerini anlamaya çalışırken beni en derinlere indiren merdivenleri tuttukları, fenerleri yaktıkları için saygı duruşunda bulunmak adına yer verdim. Bu bir Boğaziçi kurmacasıydı. Ve bir Boğaziçi kabristanı olan Aşiyan Mezarlığı da pek çok sevdiğim yerli yazar ve şairi misafir ediyordu. Orhan Veli’yi, Tezer Özlü’yü, Ahmet Hamdi’yi, Turgut Uyar’ı, Edip Cansever’i selamlamasam; Boğaz’ın ruhu da, kaçarak yeni ufuklar açabilmenin bu topraklardaki ölümsüz referansları da eksik kalmış olurdu.

Romandaki birinci şahıs, yani anlatıcının varlığı gittikçe bulanıklaşıyor kitabın akışında. Yatalak bir hastadan kayıp bir gence, diğer karakterlerin varlığına bürünüp farklı kişilik kalıpları yaratmaya kadar başka konumlarda kendini oluşturuyor bazen. Yer yer kendi benliğini kaybetmesine karşın, romandaki “koşucu cemaati”nin “pozitif dalga” adını verdiği medidatif trans süreçlerinde tamamen arınmış bir benlik olarak da kendine yer buluyor. Kendi gerçekliğimizde de reel olarak yaşadığımız çeşitli paradokslar “yabancı” ve “yalnız” kalmak gibi bir son mu getirir hayatımıza, yoksa romanın birçok yerinde geçtiği gibi, ağırlıktan kurtulmanın ve arınmanın kaçınılmaz bir süreci midir yaşadığımız sancılar?

Haklısın, okur genel okuma kalıplarıyla baktığında bulanık görebilir anlatıcının varlığını. Ama sayfalar ilerledikçe onun farklı kişilerle hatta yalnızca insanlarla değil, Boğaz’daki çakıl taşından, asfalttaki Vito’ya kadar sıradan nesnelerle de özdeşleşebildiğini görecek ve bütün bunların roman evreninde bir tutarlık ve bütünlük içinde ilerlediğini fark edecektir. Zaten tam da bu dünya için bulanık bir karakter olduğundan kendi netliğini aramaktadır o. Ve bunu gerçekleştirebilmek için iki yöntemi vardır: Koşmak ve yazmak. Koşarak ötekine ulaşmakta, yazarak da kendini onun yerine koyabilmektedir. Soruna gelince, evet ağırlıklarımızdan kurtularak özgürleşebilmek sancılı bir süreçtir ve bu yolculuk bizi kaçınılmaz biçimde yalnızlaştırır.