Bir çaresi bulunur elbet yeniden yaşamanın

Beşiktaş, üç yıldır bitmek bilmeyen bir kaosun içinde yolunu bulmaya çalışıyor. Bu süreçte, yol gösterenlerin beceriksiz, işini iyi yapmayan, kötü kararlar alan ve en önemlisi kötü niyetli kişiler olduğuna defalarca şahit olduk. Sportif başarıdan ziyade kulübün kimliğinin yavaş yavaş eriyip yok olmaya yüz tuttuğu bu zor günlerde, siyah-beyazlıların sahada kaderine terk edilmiş bir görüntü sergilediği açıkça görülüyor.

Bu tablo, yaşananlar düşünüldüğünde anlaşılabilir bir durum. Ekran önünde bizzat yöneticileri tarafından acımasızca eleştirilen oyuncuların kulübe aidiyet hissetmemesi oldukça doğal. Tüm bu olumsuz koşullar altında haftalar geçiren Kara Kartal, bugün Bodrumspor karşısında yeni yönetimiyle birlikte yeni bir sayfa açmak için sahaya çıktı. Rakip zayıf görünüyordu, ancak Beşiktaş’ın son haftalarda yaşadıkları düşünüldüğünde, herhangi bir takımın İnönü Stadı’ndan puan çıkarmasını engellemek pek kolay bir iş gibi görünmüyordu.

Nitekim, ilk 20 dakikada Bodrumspor, istediklerini sahaya daha fazla yansıtan taraf oldu. Gol bulabilecek pozisyonlar da yakaladılar, ancak bu fırsatları değerlendiremediler. Beşiktaş ise ilk ciddi pozisyonunda ağları sarsmayı başardı. Golün getirdiği özgüvenle kısa sürede ikinci golü de bulan siyah-beyazlılar, uzun bir aradan sonra bir devreyi mutlu kapattı.

Ancak, ikinci yarıda ilk yarıda kazanılan özgüvenden eser yoktu. Yedikleri presle adeta şaşkın bir ördek yavrusuna dönen Beşiktaşlı oyuncular, Bodrumspor’un baskısı karşısında çözüm üretemedi. Özellikle hakem, VAR’ın uyarısıyla penaltıyı verse, muhtemelen Beşiktaş yine bir hüsran yaşayacaktı. Bodrumspor, elinden geleni yaptı ve ancak 90+4’te bir gol bulmayı başardı. Daha erken bir gol atabilselerdi, puan çıkarmaları oldukça muhtemeldi.

Sonuç olarak, Beşiktaş bir şekilde kazandı ve sezonun geri kalanı için bir nebze de olsa umutlandı. Ancak, yeniden yaşamanın bir yolunu bulmak için takımın çok daha iyi bir oyun ortaya koyması şart.