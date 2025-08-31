Bir çocuk demiş: “Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna”

Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa

Biyografi filmleri yalnızca bir insanın yaşam öyküsünü sahneye taşımakla kalmaz; aynı zamanda onun eserleri, başarıları, mücadeleleri ve çağının ruhunu da görünür kılar. Sanat, edebiyat, siyaset alanlarında iz bırakmış ya da sıradan insanların hikâyeleri, kimi zaman arşivler, kimi zaman tanıklıklar, kimi zaman da dönemin yazılı, sözlü ya da görsel-işitsel belgeleri aracılığıyla yeniden kurulur. Bu yönüyle biyografi, yalnızca bireyin yaşam hikayesini aktarmaz, yaşadığı dönemin toplumsal, kültürel ve tarihsel atmosferini de sunar.

Ancak biyografi yazarının/yönetmeninin esas görevinin belgelerde saklı kalan bilinci gün yüzüne çıkarmak ve geçmişi bugüne taşıyan bir köprü olarak belgelerin öznenin iç yaşamını açıklamak için yeterli olduğu anlayışı karşısında özneyi anlamanın yalnızca metinle değil, bizzat yaşamın kendisiyle başlaması gerektiği yönündeki görüş biyografi temelli filmlere ilişkin yaklaşımlarda da öne çıkar.

Bundan dolayı bir yaşam öyküsünü merkezine alan bir belgesel film, sadece belgelere mi sadık kalmalı, yoksa öznenin yaşadığı dönemin ruhunu ve iç dünyasını da yeniden kurma cesaretini gösterebilmeli mi? sorusu bu tartışmaların odağında kalıyor her daim. Tabi ki biyografi filmlerinin, yalnızca bir kişinin yaşamındaki dönüm noktalarını anlatmakla yetinmeyeceği; aynı zamanda o kişinin karakterini, sesini, dilini ve dünyayı algılayış biçimini de yeniden kurarak izleyiciye aktarabileceğini de belirtmek gerekiyor. Çünkü yazılı ya da görsel-işitsel her biyografi eserinin biyografiye konu olan kişinin yaşam öyküsünü tam anlamıyla nesnel olarak yansıtması beklenemez. Özellikle kişi hayatını kaybetmiş ise edebi eserler gibi tarih yazımının da kurgusal boyutu göz önünde bulundurulursa, arşivler, görüşlerine başvurulan kişilerin anılarındaki seçicilik gibi birçok değişken gerçekle kurgu, öznellikle nesnellik arasında ince bir çizgide hareket eder. Biyografi filmleri de yalnızca öznenin yaşamını aktarmakla kalmaz; yönetmenin bakış açısını ve yorumunu da görünür kılar. Çünkü o kişinin eserleri veya kişisel belgeleri üzerinden kurulan anlatı, zorunlu olarak bir seçimi ve yorumlamayı içerir. Böylece her biyografi filmi, aynı zamanda yönetmenin dünyasına ve estetik anlayışına dair de ipuçları taşır. Biyografi belgeselleri ister tanınmış ister sıradan bir kişiyi merkezine alsın, aslında tek bir hayat üzerinden daha geniş toplumsal ve tarihsel bağlamları yorumlama olanağı sunar. Bu nedenle iyi işlenmiş bir biyografi, bireysel bir hikâyeyi görünür kılarken, çağının ruhunu kayda geçiren güçlü bir belge niteliği de taşır.

NİLGÜN BELGESELİ

Tam da bu sebeple, Tolga Oskar’ın Nilgün (2025) belgeseli yalnızca Nilgün Marmara’nın yaşamını değil, aynı zamanda onun var olduğu toplumsal zemini de anlamamız için kıymetli bir fırsat yaratıyor. Nilgün Marmara (1958-1987) kısacık yaşamında derin edebi bir miras bıraktı ve şiirleri gibi, erken ölümüyle de sık sık gündeme gelen bir şair. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden, Sylvia Plath üzerine yazdığı bitirme tezi ile mezun olan Marmara’nın yaşamı, şiirleri ve intiharı arasındaki bağ onun şiirlerinde otobiyografik öğeleri de görünür kılar. Haydar Ergülen’in “bazı insanların aramıza bıraktığı bir ‘anı’dan fazla bir şeydir, başka bir şeydir. Hem ‘olma’yı hem de ‘olmama’yı seçmiş, demek ki aslında ‘olmayacak’ şeyi seçmiş insanların ‘anı’sı bir yolculuğa dönüşür. O şimdi herkesin ‘efsane’si, bizimse yalnızca arkadaşımızdı” diye tanımladığı Marmara’nın, şiiri teknik ve tematik açıdan önemli bir örnek olduğu gibi, feminist bir perspektiften de değerlidir. Özellikle Defterler, şairin iç dünyasını ve gerçek yaşamıyla şiirsel öznesi arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımında derinlikli okumalara olanak sunar ve onun Türk edebiyatındaki özgün yerini pekiştirir. Dolayısıyla “Nilgün Marmara’nın şiirlerinde yalnızlık, yabancılık ve aidiyetsizlik, görülmemek ve duyulmamak teması” iç içe geçer. Onun metinleri, yalnızca bireysel acıyı dile getirmekle kalmaz, aynı zamanda bu acının kendisini estetik bir meseleye dönüştürmesi ve şiirin imkânlarıyla varoluşsal bir deneyim olarak görünür kılmasını sağlar. Bundan dolayı Nilgün belgeseli yalnızca Marmara’nın bir portresini çizmekle kalmıyor, aynı zamanda edebiyat, hayat ve ölüm arasındaki o gerilimli ince çizgiyi de tartışmaya açıyor. Film, çoklu anlatı yapısı üzerinden ilerliyor ve Marmara’nın yaşamı, şiiri etrafında çok sesli bir biyografi kuruluyor. Belgesel önce bir kitabevinde düzenlenen Nilgün Marmara anmasına odaklanıyor. Şiirlerini okuyarak, onun şiirleriyle hikâyeleri ve Marmara’nın üzerlerinde bıraktığı izleri paylaşan okurlar, şairin yalnız edebiyat dünyasında değil, onların gündelik hayatlarında hala güncel etkisine de vurgu yapıyorlar. Bu bölüm, Marmara’nın şiirinin bireysel deneyimler üzerinden nasıl çoğullaştığını da açığa çıkarıyor. Ardından filmde Marmara’nın yaşayan şair dostlarıyla yapılan söyleşiler öne çıkıyor: Haydar Ergülen, Orhan Alkaya, Akif Kurtuluş, Cezmi Ersöz gibi isimler hem şairin yaşantısına hem de şiir dünyasına dair kişisel tanıklıklarını paylaşıyorlar. Bu anlatılar üzerinden Marmara’nın edebiyat çevresiyle kurduğu ilişkiler, Ece Ayhan, İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever gibi ustalarla bağları yeniden bugüne taşınıyor. Cemal Süreya’nın onu “Zelda Fitzgerald”a benzetmesi ve “hem Türk hem dünya şiirini iyi incelemiş biri olarak, dünyayı bir bekleme salonu gibi gördüğüne ilişkin” tespiti şairin yaşamının özeti gibi. Ece Ayhan’ın “şiir yazdığını söylemedi ama gizli gizli yazdığını biliyordum” sözleri, İlhan Berk’in adını anmadan Littera Amor yazılarında onu çağırışı, belgeselin şiirsel anlatısını daha da yoğunlaştırırken, Marmara’nın şiirsel kimliğini de yalnızca metinlerinden değil, çevresinin belleğinden de görünür kılıyor. Belgesel Nilgün Marmara’yı okul döneminden ölümüne değin yakından tanıyan dostları, arkadaşlarının tanıklıklarıyla devam ediyor. Feryal Çeviköz, Orhan Kahyalıoğlu, Gülseli İnal ve İnal’ın kızı Beliz, şairi hem bireysel dostlukları hem ailevi ilişkileri hem de gündelik yaşamları üzerinden hatırlıyorlar. Bu bölümde Marmara’nın şiirleri gibi, gerçek yaşamı arasındaki kesişim noktaları izleyiciye doğrudan aktarılıyor. Belgesel boyunca o yıllarda Nilgün Marmara’nın uğrak/yaşam mekânları-Hatay Restoran, İnci Pastanesi, Kadıköy Maarif Koleji, Kızıltoprak Ferah Apartmanı, Alirıza’nın Yeri, Sysyphos Pansiyonu- hem geçmişten görüntüler hem de bugünkü halleriyle perdeye yansıyor. Sysyphos Pansiyonu’nda hâlâ korunan kitaplığı, mekânda bıraktığı izler ve “zamana direnen” şiirleri pansiyonun misafirleri aracılığı ile bugüne taşınmaya devam ediyor. Bu mekanlar aynı zamanda Marmara’nın şiirindeki aidiyetsizlik, yalnızlık ve yabancılık duygularını da daha bir anlaşılır kılıyor.

Oskar’ın belgeselinde Nilgün Marmara’nın Libya’dan dönüşü, tedavi süreci, kırılganlıkları, çığlıklarının şiirlerindeki yankısı Nazan Kesal ve Tilbe Saran’ın seslendirdiği dizelerle filme eşlik ediyor:“Ey, iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben!” Belgeselde Marmara ve şair Sylvia Plath’ın şiirleri gibi, iki şairin acıyla kurdukları ilişkileri yalnızca bireyselliğin sınırlarına sıkıştırılmıyor, bilakis kadın olmanın geleneksel ya da modern toplumlarda değişmeyen meselesi de birbirine paralel canlandırmalarla ortaya konuyor. Marmara’nın “mor” renge olan tutkusu ve “mor sümbüller” onun acıyla örülü bir yaşamın içindeki direnç anlarını da gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak Nilgün Marmara belgeseli şairin biyografisi üzerinden ne bir yüceltme ne de bir yas anlatısına dönüşüyor. Belgesel Marmara’yı çelişkileriyle, acısıyla, sevinçleriyle, çocuksuluğuyla, kısaca varoluş sancılarıyla ortaya koymayı başarıyor. Tolga Oskar şairin biyografisini yalnızca ölümünün karanlığında değil, dostlarının seslerinde, mekânların hafızasında ve şiirlerinin yankısında yeniden kuruyor. Böylece şairin “hiç olmamış zaman” dediği yerde, sinema onun yokluğunu bir kez daha var ediyor.

“Nil’de gün ansızın battı” Küçük İskender.

