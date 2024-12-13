Bir Düş Belgeseli İzmir ve Uşak’ta gösterilecek

BirGün EGE

BirGün’ün 20 yıllık bağımsız gazetecilik mücadelesini anlatan Bir Düş Belgeselinin gösterimleri devam ediyor. Bir Düş, bu kapsamda İzmir’de, Uşak’ta BirGün okurlarıyla buluşacak.

13 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleşecek olan gösterime BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve BirGün Yazarı Barış İnce katılacak.

14 Aralık Cumartesi Günü Uşak’ta gerçekleşecek olan gösterime BirGün Yazarı Zeynep Altıok Akatlı ve BirGün Muhabiri İsmail Arı katılacak. Uşak’ta yapılacak olan gösterim ve okur buluşması saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi 2 No’lu Salon’da yapılacak.