Bir elit yozlaşması mı yoksa Amerikan siyasal sisteminin krizi mi?

Dr. Tolgahan Akdan

Jeffrey Epstein vakası, medyada çoğunlukla güçlü ve zenginlerin dahil olduğu karanlık bir cinsel istismar ve yozlaşma skandalı olarak anılıyor. “Lolita Express” uçuşları ve “Pedofil Adası” ziyaretleri etrafında şekillenen bu sansasyonel anlatı, işlenen suçların korkunç boyutlarını ve kurbanların yaşadığı yıkımı teşhir ederken; bu iğrenç suç ağının asıl politik ve yapısal zeminini perdelemektedir.

Kuşkusuz Epstein vakası, en yalın haliyle dehşet verici bir suç silsilesidir. Ancak bu suçları yalnızca bireysel sapkınlıklar olarak okumak, on yıllar boyunca nasıl bir dokunulmazlık zırhı içinde sürdürüldüklerini gözden kaçırmak anlamına gelir. Tam da bu nedenle, sansasyonel skandal anlatısına hapsolmak, vakayı anlamayı değil, onu siyasal olarak etkisizleştirmeyi beraberinde getirmektedir. Medyanın “kim, kiminle, nerede?” sorularına odaklanan yüzeysel çerçevesi, bu suçların nasıl bu ölçekte, bu süreklilikte ve bu dokunulmazlık zırhı altında işlenebildiği sorusunu sistematik biçimde perdelemektedir. Böylece kamuoyu tartışması, olgunun en görünür ama en zararsız katmanına hapsolmaktadır.

Oysa Epstein vakası, bireysel ahlaksızlıkların ya da münferit suçların toplamı değildir. Bu vaka, ABD’de hukukun seçici biçimde işletilmesinin, elit dokunulmazlığının kurumsallaştırılmasının ve devlet otoritesinin egemen sınıf ağları lehine araçsallaştırılmasının somutlaştığı yapısal bir meşruiyet krizine işaret etmektedir. Dolayısıyla mesele, yalnızca bir “skandal” değil; sermaye, siyaset, akademi ve istihbarat alanlarının kesişiminde işleyen, servet, nüfuz ve dokunulmazlığa dayalı bir düzenin aşırılaşmış bir tezahürüdür.

Epstein vakasını önemli kılan husus, bu tür suçların yalnızca “arizi” olarak var olması değil; benzer güç, servet ve denetimsizlik koşullarının, farklı ülkelerde ve farklı biçimlerde yeniden üretilebilecek bir yapısal zemine işaret etmesidir. Epstein vakası bu anlamda evrensel bir model değil; fakat kapitalist sistem içinde, aşırı servet yoğunlaşması, denetimsiz güç birikimi ve kurumsal dokunulmazlık koşullarının neleri mümkün hale getirdiğini en çıplak biçimde gösteren aşırı bir örnektir. Amerikan bağlamı, bu dinamiklerin küresel ölçekte en yoğunlaştığı ve en görünür hale geldiği bir laboratuvar işlevi görmektedir.

Bu nedenle esas soru, “kim, kiminle, ne yaptı?” değildir. Asıl soru, eski bir ABD başsavcısı (Alexander Acosta) ile eski bir İsrail başbakanı (Ehud Barak) gibi figürlerin, bu ağ içerisinde ne tür temas ve müzakere zeminleri kurabildiğidir. Benzer biçimde soru, Ivy League üniversitelerinin (Harvard, MIT) yöneticilerinin ve akademisyenlerinin, fonlar karşılığında bilimsel prestiji nasıl bu ağa tahvil ettikleridir. Soru, küresel finansın önde gelen kurumlarının (JPMorgan Chase, Apollo Global Management) yöneticilerinin, bir suçlunun servetini hangi “yasal” mekanizmalarla yönettiği ve bu ilişkilerden ne tür nüfuz devşirdiğidir.

Bu tablo, Epstein dosyasını tekil bir suç hikâyesi olmaktan çıkararak, farklı güç odaklarının çıkar ve nüfuz ağlarıyla örülü bir piyasa düzeni olarak düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle mesele, bu denli farklı aktörleri bir araya getiren bu ağın bir “anomali” olup olmadığı değil; sistemin olağan işleyiş mantığının, belirli koşullarda nasıl aşırılaşarak böylesi karanlık ve yıkıcı sonuçlar üretebildiğidir. Epstein vakası, düzenin dışına taşan bir sapkınlık değil; sistemin kendi olağan sınırlarını zorladığı bir eşiği temsil etmektedir. Bu bağlamda asıl sorun, liberal kapitalist devletin bu kolektif suç ortaklığını neden engelleyemediği değil; aksine, bu aşırılaşmış yapıyı dahi yargısal ve siyasal zırhlarla güvence altına almayı nasıl sürdürebildiğidir.

GİZLİ ANLAŞMALARDAN VERİ DUMPİNG’İNE: YARGISAL ZIRHIN İNŞASI

Jeffrey Epstein hakkında ilk kapsamlı soruşturma 2005 yılında Florida’nın Palm Beach kentinde başlatıldı. Soruşturma dosyaları, mağdurların örgütlü bir yapı içinde temin edildiğini, istismarın süreklilik arz ettiğini ve Epstein’ın çevresinde bu süreci kolaylaştıran bir ağ bulunduğunu ortaya koydu. Buna rağmen 2008 yılında, dönemin savcısı Alexander Acosta tarafından imzalanan ve kamuoyundan gizlenen bir savcılık anlaşmasıyla Epstein tüm federal suçlamalardan muaf tutulmuş; yalnızca eyalet düzeyinde, “reşit olmayanlara yönelik fuhuş” suçlamasından sembolik bir 18 aylık ceza aldı. Bu ceza, haftada altı gün “işe gitme izni”yle lüks bir cezaevinde geçirilen fiilî bir serbestliğe dönüştü. Anlaşma, Epstein’la bağlantılı olası suç ortaklarının ve ağın diğer unsurlarının federal yargı denetimi dışında bırakarak siyasal boyutları baştan etkisizleştirdi.

Hukukun güçlü aktörler söz konusu olduğunda askıya alınabildiği ve bu askıya alma hâlinin kurumsal düzeyde meşrulaştırıldığı bu tablo, Donal Trump tarafından Çalışma Bakanı olarak atanarak ödüllendirilen Acosta’nın yıllar sonra Epstein’a “istihbarat bağlantıları” gerekçesiyle dokunulmadığını ima eden beyanıyla daha da anlam kazandı. Bu iddianın hiçbir zaman bağımsız ve kapsamlı bir soruşturmaya konu edilmemiş olması, devletin dosyaya dair pozisyonuna ilişkin güçlü bir işaret sundu.

2019 yılında Epstein, reşit olmayan kız çocukarına yönelik istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılık iddianameleri ve tanık beyanları, yıllara yayılan ve farklı mekânlarda sürdürülen örgütlü bir istismar düzenini ortaya koydu. Ancak yargılama tamamlanmadan Epstein’ın federal gözaltı merkezinde hayatını kaybetmesi, süreci bir kez daha yarıda bıraktı. Resmî kayıtlara “intihar” olarak geçen ölüm, ciddi güvenlik ihlalleri ve çelişkili adli bulgular nedeniyle kamuoyunda derin kuşkular yarattı. Epstein’ın ölümüyle birlikte dosya resmen kapatılmasa da yargı süreci sanığın yokluğu gerekçe gösterilerek fiilen ilerletilmedi. Ghislaine Maxwell’in mahkûmiyeti, istismar mekanizmalarını kısmen açığa çıkarsa da, “müşteri ağı” sistematik olarak dava kapsamının dışında tutuldu. Yargı, suçun teknik boyutlarını aydınlatırken, onu mümkün kılan toplumsal ve siyasal ilişkiler ağını sorgulamaktan kaçındı.

Federal makamların soruşturma hakkında ikna edici açıklamalar sunamaması ve örtbas iddiaları karşısında artan siyasal maliyet, 2025 yılı sonunda Epstein Files Transparency Act’in yasalaşmasını sağladı. 2026 başında açıklanan yaklaşık 3,5 milyon sayfalık devasa meteryal; Epstein’ın siyaset, iş dünyası ve akademi dahil geniş bir elit çevreyle kurduğu ilişkilere dair çok sayıda kayıt sunmaktadır. Uçuş listeleri, ziyaret çizelgeleri, yazışmalar ve tanık beyanları, eski ve görevde bulunan siyasal aktörlerden küresel ölçekte etkili iş insanlarına uzanan karmaşık bir bir ilişkiler yumağına işaret etmektedir.

Belgelerde adı geçen isimler arasında yer alan ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’ın adasıyla ilişkilendirilmeyi reddetmiş; söz konusu belgelerin kendi onayıyla kamuoyuna açıldığını vurgulayarak bu süreci bir şeffaflık adımı olarak sunmuştur. Ancak açıklanan materyaller, bu beyanları hukuki açıdan ne doğrulayacak ne de çürütecek açıklıkta bir yargısal tablo sunmamaktadır. Aksine, ilişkilerin kapsamı ve niteliği, yargısal sonuç üretmeye elverişli olmayan bir muğlaklık alanı içinde tutulmaya devam etmektedir. Kamuoyuna yansıyan yazışmalar, uçuş kayıtları ve görsel materyaller ne denli rahatsız edici olursa olsun, nüfuzlu aktörler hakkında somut cezai süreçler başlatılmasını mümkün kılacak bir delil bütünlüğü ortaya koymamaktadır. Bu nedenle belgelerin açılması, sistemik bir şeffaflık iradesinden ziyade, elitler arası güç mücadeleleri içinde araçsallaştırılmış bir hamle olarak değerlendirilmelidir. Trump’ın bu süreci kendi siyasal konumunu güçlendiren bir “şeffaflık” anlatısı içinde sunması, vakanın özünden ziyade onun kamusal algısının ve siyasal etkilerinin yönetilmesine odaklanan bir stratejiye işaret etmektedir. Materyallerin hukuki sonuç doğurmayacak şekilde, kontrollü bir belirsizlik içinde dolaşıma sokulması ise, bu görünürdeki şeffaflığın gerçekte krizin yapısal boyutunu maskeleyen bir veri dumping’i pratiği olduğunu ortaya koymaktadır.

MEŞRUİYET KRİZİ VE İKİLİ PERDELEME STRATEJİSİ

Jeffrey Epstein vakası, basit bir skandal anlatısının çok ötesinde, yapısal bir meşruiyet krizine işaret etmektedir. Bu kriz, liberal kapitalist devletin meşru şiddet tekeline dayalı otorite zırhının aşındığı ve devletin tarafsız bir hukuk uygulayıcısı olduğu yönündeki yerleşik anlatının iflas ettiğinin açık bir kanıtıdır. Vaka, hukukun işlemediğini değil, aksine elit ağlarının çıkar ve dokunulmazlığını güvence altına almak için etkin bir araç olarak nasıl kullanıldığını göstermektedir. Epstein davası, bu araçsallaştırmanın artık meşrulaştırılamadığı ve açıkça görünür hale geldiği kritik eşiği temsil etmektedir.

Amerikan siyasal sistemi, bu derin krizi yönetmek ve yapısal bir sorgulamayı engellemek için, birbirini tamamlayan iki temel stratejiyi devreye soktuğu görülmektedir: krizi içeride bireyselleştirerek etkisizleştirmek ve krizi dışarıya, bir “düşman” unsura yönelterek dışsallaştırmak.

İlk strateji, vakayı bireysel ahlak ve sapkınlık anlatısına indirgemektir. Ana akım medya, vakanın görünür yüzünü teşhir ederken, hukukun seçici uygulanması ve dokunulmazlığın kurumsallaşması gibi yapısal meseleleri sistematik biçimde geri plana itilmektedir. Böylece, bu ölçekte ve süreklilikte bir suç ağının yargı ve siyaset tarafından nasıl dokunulmaz kılınabildiği sorusunun siyasal ve kurumsal boyutları bilinçli bir şekilde tartışma dışında bırakılmaktadır. Kriz, sistemin bir başarısızlığı olmaktan çıkartılıp, bir avuç “kötü elmanın” ahlaki çöküşü olarak sunulmaktadır.

İkinci strateji, krizin uluslararası ve istihbari boyutunun gündeme gelmesiyle, özellikle de İsrail bağlantıları ve Mossad ile olası ilişkiler etrafında dolaşıma giren iddialar söz konusu olduğunda devreye girmektedir. Bu iddiaların odağında, yabancı bir istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir aktörün, geniş bir siyasal, ekonomik ve entelektüel elit çevresi üzerinde kurduğu etki ve nüfuz yer almaktadır. Söz konusu iddiaların bugüne dek yargısal olarak doğrulanmamış olması -ve muhtemelen hiçbir zaman doğrulanmayacak olması- meselenin siyasal ağırlığını ve yarattığı meşruiyet sorununu ortadan kaldırmamaktadır. Aksine, bu iddiaların dolaşımda kalması, Epstein vakasını salt bireysel ahlaki çöküş ya da adalet sistemi tartışmasının ötesine taşıyarak; devletin egemenlik, dış politika ve istihbarat alanlarıyla kesişen, dolayısıyla meşruiyet krizini derinleştirme potansiyeli taşıyan bir düzleme yerleştirmektedir. Bu bağlamda, söz konusu iddialar karşısında geliştirilen siyasal ve söylemsel tepkinin, birbirini tamamlayan iki paralel hat üzerinden işlediği görülmektedir.

İlk olarak, İsrail bağlantılarına ilişkin iddialar karşısında kurumsal bir dirençle birlikte ana akım medyada dikkat çekici bir sessizliğin hâkim olduğu görülmektedir. Bu bağlantıları doğrudan ele alan analizlerin yokluğu, rastlantısal bir ihmalden ziyade seçici bir sansür pratiğine işaret etmektedir. Söz konusu sessizlik, tartışmayı stratejik bir müttefiki zorlayabilecek “riskli” bir hatta girmekten alıkoyarak, siyasal olarak daha “güvenli” bir hatta yönlendirmektedir. Bu “güvenli hat” ise büyük ölçüde Epstein’ın Rusya istihbaratıyla ilişkilendirildiği anlatılar etrafında inşa edilmektedir. Rusya merkezli “honey trap” (bal tuzağı) söylemi bu yönlendirmenin tipik bir örneğidir. Oysa Epstein vakasında olası bir “dış etkiden” söz edilecekse, mevcut sınırlı veriler (Ehud Barak gibi figürlerin merkezinde yer aldığı ilişkiler ağı) bu etkinin Rusya’dan ziyade İsrail odaklı bir nüfuz ilişkisine işaret ettiğine dair çok daha güçlü emareler sunmaktadır. Dayanaktan yoksun olmasına rağmen “Rusya parmağı” anlatısının dolaşıma sokulması, bir yandan İsrail bağlantılarını tartışma dışı bırakırken, diğer yandan elitleri “kandırılmış kurbanlar” olarak konumlandırmakta ve sorumluluğu dışsal bir “sızmaya” havale etmektedir. Oysa İsrail bağlantıları üzerinden gündeme gelen iddialar, sistemin dışından gelen bir müdahaleden çok; sistemin içine, stratejik müttefiklik ve elit çıkar ağları üzerinden eklemlenen bir çıkar ve nüfuz mekanizmasını işaret etmektedir. Bu ağın parçası olanlar bakımından mesele, dışsal bir “tuzağa” maruz kalmaktan ziyade, kendi arzuları, servetleri ve dokunulmazlık beklentileri doğrultusunda bu ilişki ağına bilinçli biçimde eklemlenmeleridir.

İkinci olarak, Rusya anlatısının da ikna edici olmadığı durumlarda, krizin kaynağı daha soyut ve ideolojik olarak “yabancı” bir düşmana yönlendirilmektedir. Epstein vakasını Sovyet dönemine atfedilen “blat” (kayırmacı ilişki ağları) gibi kavramlarla ya da genel olarak “sosyalist pratiklerle” açıklamaya çalışan söylemler bu bağlamda dolaşıma sokulmaktadır. Oysa burada ciddi bir kavramsal çarpıtma söz konusudur. “Blat”, tarihsel olarak kıtlık koşullarında, formel kurumların işlevsizliğini telafi etmeye yönelik gayriresmî bir hayatta kalma ağına işaret ederken; Epstein’ın faaliyetleri, kurumsal boşlukların zorunlu kıldığı bir “aracılık” pratiğini değil, liberal kapitalist devletin bizzat kendi işleyişi içinde serpilen, kurumsallaşan ve yargısal-siyasal zırhla güvence altına alınan bir çıkar ve nüfuz ağını temsil etmektedir.

Bu tür ilişkisel ağları çarpıtan ve kavramsal tersyüz etmelerle beslenen ikili strateji, vakayı Amerikan siyasal ve ekonomik sisteminin kendi iç dinamikleri ve stratejik müttefik ilişkileriyle ürettiği bir meşruiyet krizi olarak ele alınmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Bunun yerine mesele; bir yandan bireysel yozlaşmaya indirgenerek siyasal etkisi törpülenmekte, diğer yandan Rusya veya sosyalizm gibi ideolojik olarak “yabancı” ve “düşman” dış çerçevelere havale edilerek sistemin merkezinden ve asıl sorumluluk alanından uzaklaştırılmaktadır.

Sonuç olarak, Epstein vakası, liberal kapitalist devletin elit çıkarlarla yapısal olarak iç içe geçmiş doğasını teyit etmekle yetinmemekte; bu ilişkinin artık olağan hegemonik işleyiş sınırlarını aşan ve düzenin meşruiyetini doğrudan sorgulatan bir eşiğe ulaştığını göstermektedir. Liberal kapitalist devlet, tarihsel olarak egemen sınıf çıkarlarını görece evrensel hukuk normları, kurumsal tarafsızlık iddiası ve rıza üretim mekanizmaları aracılığıyla “genel çıkar” maskesi altında yönetilebilir kılmıştır. Oysa Epstein vakasında ortaya çıkan tablo, devletin her daim bir sınıf egemenliği aygıtı olduğu yönündeki yapısal gerçeğin, artık bu meşrulaştırıcı çerçeveler içinde gizlenemez bir yoğunlukta açığa çıktığını göstermektedir. Bu bağlamda vaka, devlet iktidarının hegemonik rıza üretme kapasitesinin aşındığı ve bu aşınmanın, elit dokunulmazlığını örten perdeleri işlevsizleştirerek yapısal meşruiyet krizi görünür kıldığı bir eşik olarak okunmalıdır.