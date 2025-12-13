Bir emek tarihine verilen bir ödül

Murathan MUNGAN

TÜYAP Kitap Fuarı’nın beni bu yıl onur yazarı olarak belirlemesi elbette bir emek tarihine verilen ödüldür. Edebiyata, sanata, kültüre, düşünmeye, güzellik üretmeye adanmış bir ömrün ödüllendirilmesidir. “Görülmüş olmak” herkese iyi gelir, bana da iyi geldi tabii. Hele böyle okurundan akademisyenine, eleştirmeninden, farklı disiplinlerdeki sanat kültür insanlarına varasıya geniş bir onaşmayla “görülmüş olmak” insanın yaşamına farklı bir muhteva ve anlam kazandırıyor. Ayrıca benden önce onurlandırılan yazarlar içinde en genci olduğumu görmek de kalemime ömür kattı sanki. Bir de bu ödülün benim edebiyatçılığımın ellinci yılına ve yetmişinci yaşıma denk gelmesinin, bu zamansal kesişmenin bana ayrı bir keyif verdiğini söylemeliyim. 2025 yılı bana pek çok durum ve nedenle ve de Stefan Zweig’ın deyişiyle “yıldızların parladığı anlar” bahşetti. Bir de şunu eklemek isterim ki, TÜYAP’ın bu ödülle dolaylı da olsa 78 kuşağından yazarların, şairlerin edebiyat dünyasındaki varoluşlarına, bir kuşağın yazı serüvenine de işaret ettiği kanısındayım.

Son olarak hevesini, heyecanını, sanat ve edebiyat tutkusunu hiç yitirmemiş biri olarak bugüne kadar koruduğum değerler ve ölçülerle okumaya yazmaya, düşünmeye, düzeyden ödün vermeden üretmeye devam edeceğimi söyleyebilirim.

∗∗∗

"Edebiyatın Her Hali" temasıyla kitapseverlere merhaba diyen 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Onur Yazarı Murathan Mungan ile birlikte edebiyatın her halini keşfetmeye davet ediyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuar, 13-21 Aralık arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Edebiyatın çok yönlü ve özgün kalemlerinden Murathan Mungan, fuarın “Onur Yazarı” olarak belirlendi. Murathan Mungan'ın şiirden tiyatroya, hikâyeden romana uzanan zengin edebiyat dünyası, bu yıl fuarın merkezinde yer alacak. Fuar boyunca yazarın eserleri, edebiyata katkıları ve sanata bakış açısı çeşitli etkinliklerle ele alınacak. Tüyap tarafından, yazarın hayatına ve eserlerine odaklanan özel bir anı kitabı da hazırlanıyor.