Bir eylemdir hapiste evlenmek

12 Eylül’de Mamak’ta hapis yattığımı söylemekten utandığım zamanlar oldu! Çıktıktan sonraydı. “Ne kadar yattın?” diye soranlar oluyordu, bazen Batılı bir gazeteci arkadaş, bir Batılı diplomat. 3,5-4 yıl diyordum. Yüzlerinde bir hayret ve dehşet ifadesi beliriyor, benim için de ne yalan söyleyeyim, biraz havalı oluyordu.

Aynı soru arkadaşlarımın olduğu ortamlarda gelince iş tersine dönerdi. 8, 10, 12 yıl ve daha uzun yatanlarımız vardı. Onların yanında “3,5 yıl yattım” demeye utanır, mahcubiyetle geçiştirirdim soruyu.

Şimdi, dışarıdaki her demokratın omuzlarındadır o mahcubiyet!

Onurumuz dediğimiz Gezi Direnişi nedeniyle içerideki arkadaşlar; Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden… 3 yılı geçti hapislikleri! Ne yaptılar ki? Güya 12 Eylül gibi bir askeri diktatörlük de yok!

Haydi gel “3,5 yıl yattım” de onların olduğu ortamlarda, mahcubiyet yaşamadan!

Ya Osman Kavala? Müebbetlik, dile kolay! Hapishanecilik raconu koğuşun en kıymetli yerine oturtur onları. 2.769 (iki bin yedi yüz altmış dokuz) gündür içeride. 7,5 yıl yani!

Üstelik Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen içeride.

Neredeeen nereye?

AİHM, “İşkence ettiniz tazminat ödeyin” dedi diye, 12 Eylül’ün yaptıklarından dolayı bu devlet bana tazminat ödedi. Şimdi, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları beni bağlamaz diyor!

Ya Selahattin Demirtaş? O da AİHM kararlarına karşın 9 yıldır cezaevinde.

Bu insanların yanında kim mahcubiyet hissetmeden ben de hapis yattım diyebilir?

Şunu yapabiliriz ama; onların direncinden direnç, umutlarından umut, mutluklarından mutluluk, hayata sarılışlarından hayat devşirebiliriz.

Otoriter rejimler muhalifleri tutuklayıp seslerini kısmayı ve ömürlerini uzatmayı amaçlarlar. Hayatı onlardan çalmak, onları nefes alan ölülere dönüştürmek isterler. İçlerinde umuda, yüzlerinde gülümsemeye dair bir şey kalmasın isterler.

Bu yüzden “Gülmek devrimci bir eylemdir!” Karanlık ve baskıcı dönemlerde, dört duvar arasında yapayalnız kaldığınızda bile neşenin ve umudun yitirilmemesi devrimci bir eylemdir. İktidarın sizi teslim aldığını sandığı anda bile insan kalmak, direnmek, iktidarı sorgulamak ve dışarıdakilere de sorgulatmaktır.

“Miting değil eylem yapıyoruz” diyor ya Özgür Özel. Hapiste evlenmek de salt bir nikâh değil, eylemdir! Sevgili Buğra Gökce’nin hapiste evlenmesi son günlerin güçlü bir eylemiydi. “Hayatı bizden çalamazsınız” diyen devrimci bir eylem!

Cezaevindeki evliliklerin en ünlüsü Julian Assange’ın 2022 Mart’ında Londra’daki Belmarsh Hapishanesi’nde Stella Moris’le evlenmesidir.

Bilinen tarihin en gösterişli düğünü de Temmuz 2024’te Hindistan’ın Mumbai şehrinde Anant Ambani ve Radhika Merchant’ın maliyeti 1 milyar dolara ulaşan evliliği.

Mumbai’deki şaşaadan geriye ne kalmıştır bilmiyorum. Ancak, cezaevindeki evliliklerin eşinize derin sevgi ve bağlılık gibi kişisel, temel insan haklarına sahip çıkmak gibi hukuksal, direniş sembolüne dönüşmek gibi siyasal anlamları olduğunu biliyorum.

Nikâh davetleri ve ardından söyledikleri ile Buğra Gökce ve sevgili eşi Filiz Kahveci bunların tümünü somutladı. Bence en ünlü cezaevi evliliğini de en gösterişli Hint düğününü de gölgede bırakan bir eyleme imza attılar.

Silivri karanlığında bile hayallerinden ve hayatlarından vazgeçmeyerek bize de vazgeçmeyin dediler. Sevgileri ve umutlarıyla direnerek bize de direniş aşıladılar. Birbirlerinin yanında durarak bize de dayanışmanın kıymetini gösterdiler. Cezaevinde taktıkları yüzükle “kimse hayatı bizden çalamaz” dediler ve “ya hep beraber ya hiçbirimiz” duygumuzu pekiştirdiler.

Sevgili Buğra Gökce ve sevgili eşi Filiz Kahveci’ye, katılamadığım halde kendimi parçası hissettiğim bu muhteşem eylemleri için teşekkür ediyor, sonsuz mutluluk diliyorum.

Selam olsun içeriden dışarıya direniş, umut ve hayat taşıyanlara!