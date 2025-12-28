Bir feminist kahraman Nurser Öztunalı

Handan Koç

2025 biterken İstanbul Mimarlar odası Feminizm ve Mimarlık buluşması başlığı altında Nurser Öztunalı’yı andı. Türkiye Feminist Mücadelesine ilgi duyan herkesin tanıması gereken biri olan sevgili Nurser 1947 doğumluydu hayata 1999’da 20. Yy biterken çok erken veda etti.

Feminist davamız açısından bir kahramandı. Geçen yüzyılda dile getirilmesi yasaklanmış bir vahşetten evlerde erkeklerin karılarını dövmesinden bahsetmesini kahramanlık olarak tanımlıyorum. Velev ki kahramanlık cesaret ve birçok insanın yaşadığı büyük bir derdin çözümü için kendini öne atmak olsun. İşte öyleydi yaptığı, yapabildiği şey yaşadığı zaman içinde feministçe bir kahramanlıktı. Mimar olmayı başarmış bir kadındı, doktor olan eşinden onu düzenli şekilde dövdüğü için boşanmıştı. 1985 yılında olmalı bir gurup kadın onun sakince anlattığı bu zulmü dinlediğimizde yaşadığımız yıkımı tarif etmek zor. Oysa ne çok kitap okumuştuk, bir kısmımız da şiddetle devletin 12 Eylül işkencehanelerinde tanıştığımız için konuyu çözdük sanıyorduk. Bu başka bir şeydi ve feminist teorinin kurucu bilgisini gözler önüne seriyordu.

Kadın cinsinin eziliyor ve sömürülüyor olması tek tek erkeklerin cahil, vahşi veya feodal olmalarının veya erkek doğmalarının değil sistemleşmiş bir düzenin sonucu. Kadınlara ceza ev içlerinde kesiliyor. Bu düzen kadınları koruyoruz diyen bir aile ideolojisi içinde itaat koşuluyla pürüzsüz sürüyor, bu düzen her şey gibi toplumun ekonomik sistemi ile ilişkili, ama dışarıda emeğini satanlarla sermaye sahipleri arasındaki ilişkiyi tahlil etmek için üretilmiş bilgiler bu alanı tahlil etmeye yetmez. Değiştirmeye yol açamaz. Sömürü baskı ezilme aile yuvasında, birbirinin yakını olan kişiler arasında cereyan ettiği için çözüm yolları kendine özgü. Kadınlar birleşerek değişerek kendilerini kurtarabilir. Bunun için bağımsız bir feminist hareket var olmalıdır. Bu düzene biz erkek egemen sistem veya patriyarka diyoruz.

Bugün kadına yönelik şiddet devlet dahil herkesin karşı olduğunu beyan ettiği bir mesele. Kadınlar değişti, toplumu etkiledi. Artık feministler bir avuç değil. Nurser’in iki kızı olan bir kadın olarak boşanabilmek için verdiği uzun uğraşı feminist biyografi çalışan bir mimar olan Simla Sunay bizlere o gün aktardı. Nurser, erkek egemeninden kurtularak hayatını yeniden kurmaya çalışırken 1982 de Yazko kadın Sorunları Sempozyumuna konuşmacı olarak gelen Gisele Halimi’yi(1) dinlemiş. Somut kadın sayfasını çıkaracak ekiple daha da sonra hep birlikte Kadın Çevresini kuracak kadınlarla şöyle tanışmış. “Hadi!” demiş orada Feyza (Tulga), akşam Şirin(tekeli)’de bir toplantı var ona gelsene.

Anmada kız kardeşleri ve kızından Nurser’i dinledik. Arkalarındaki ekranda Nurser’in harikulade el yazısı ile aldığı değişik notlar akıyordu. Ne çok toplantıya katılmış, mimarlık üzerine ne çok düşünmüş ne kadar titizmiş. Evliliğini çok zor bitirebilmiş. Boşanma sonrası ajandasına “bu kadar süre buna nasıl katlanabildim “diye yazmış.

BASKIYA KATLANMAYAN KADINLAR

25 Kasım gecesi Erkek Şiddetine Karşı mücadele için pek çok şehirde gösteri yapıldı. Bu gösterilerin arkasında ne çok kadının emeği çalışması var. İstanbul’da erkenden metro kapatıldı, yollar kapatıldı, vali yasak üstüne yasak açıkladı, kadın erkek on binlerce polis köşe başlarını caddeleri demir bariyerlerle ördü. Buna rağmen binlerce kadın “öfkeni, isyanını, direncini al gel” çağrısına uyup bir araya gelebildi. Nursel yaşasa ve polis yolları tutmasa elbette Tünel de olurdu. Kısa bir süre önce Nurser’ i anarken tanışmış iki kadın olarak Tünel’de polis ablukası altında Simla ile karşılaşınca sıkı sıkı kucaklaştık. Onu da yanımızda hissettik. Sanki böylece 47, 61 ve 76 doğumlu üç kuşak feminist kadın bir arada olduk. Etrafımızdaki bizden daha genç ve daha da genç kadınlar vardı, hiç susmadılar, susmadık, bir arada olunca korkmadık.

İkinci dalga feminizmin İstanbul’daki bence yuvası olan Kadın Çevresi minik bir odadan ibaretti. Bu oda Nurser’in mimarlık bürosuydu. O çok güzeldi ve o yılların moda hakareti olan feministler çirkin olur ifadesinin yalanlanması gibiydi. Hayatını değiştirme cesareti olmadan feminist olunamayacağının vücut bulmuş haliydi. Nurser mutfakları karanlığa bakan bir ev projesini paraya çok ihtiyacı olduğu halde reddetmiş. Ev içinde kadınların en çok emek harcadığı yer olan mutfak tezgâhları ışık alsın diye inat etmiş. Yaşasaydı Dilovası’nda penceresiz, havasız, yangına karşı hiçbir tedbir alınmamış kaçak bir işyerinde, Zara firması için parfüm şişelerken ölen çocuklar ve kadınlar için, 25 Kasım gecesi meydanda olan feministler gibi nasıl kahrolurdu kim bilir.

BUGÜNÜN TÜRKİYE’Sİ

1987 de dayağa karşı yapılan yürüyüşle en büyük ilk adımını atan feminist mücadelemiz kendi usulleri ve öncelikleri ile geride bıraktığımız çeyrek yüzyılda çok ilerledi. Öte yandan uzun süredir edinilmiş vatandaşlık haklarının bile kadın erkek herkes için tehlikede olduğu bir saray rejimi altında yaşıyoruz. Bu iktidarı destekleyen kadınlar var. AKP’nin kadın örgütleri var seçilmiş kadın politikacıları var. Bunlar bir reis etrafında örgütlüler. Onu seviyorlar, bize düşmanlar.6 Ekim de Tokat ta Zara, Levis gibi firmalara üretim yapan Şık Makas tekstil fabrikasında başlayan ve hala devam eden direniş, bugünün bu cehennem Türkiye’si hakkında öyle net bir fotoğraf veriyor oldu ki. Baskıya katlanmayanların isyanı, kapalı fabrika kapıları altında neler yaşandığına kulak kabartmamıza sebep oldu. Bu büyük tekstil firmasının İşçilerin çoğunluğu kadın. Herkes asgari ücret alıyor. Kaç yıl çalışsan aynı. Patronlar ülkenin ilk 500 firması arasında. Firmalar sahibi, Kolunsağ ailesi artık fabrikasını Mısır a taşıyıp daha çok kar etmek istiyor. Ama işçilere alacaklarını vermek istemiyor. Şık Makas işçileri hakları olan maaş ve tazminatlarını almak için yeni bir sendika ile örgütlenmeye başlayınca işten atılıyorlar. Benim tavsiyem yıl bitmeden işçilerin anlatımlarını dinlemeniz. Biliyorum sandığınız şeyleri bilmediğinizi anlıyor olacaksınız. (1) Bu direnişle gelen ilk kazanımı üç aylık maaşların alınması oldu. Patronları onları bir daha iş bulamasınlar diye, işçilerin deyimi ile “kara çalıp”, kod 22 ile attığı için herhangi bir yerde işe de girememe tehlikeleri var. Bu kodu da Birtek-Sen’le yürüttükleri çalışma ile kaldırmak üzereler. Son hedefleri tazminatlarını almak. Yılbaşı etkinliği olarak onlarla dayanışmayı planlayabilirsiniz. Birtek-Sen uzmanı iki sendikacı ile yapılmış, uluslararası tedarik firmalarının kadın emeğini nasıl sömürdüklerini anlattıkları çok aydınlatıcı bir röportaj var. Baskının olduğu kadar hak arayanların koşullarını da gözler önüne seriyor. Orada şöyle diyor Halime Sancak “Her işçi kendi koşullarını ve mücadelesini yaratabilecek zekâ ve zihniyete sahiptir. Yani yapmak isteyeceksin o kadar. O çaresizlik duygusundan sıyrılman gerekiyor” (3). Şık-Makas işçileri Tokat ta iş imkânı yok denecek kadar az olduğu için asgari ücretlerine rıza göstermiş, firmanın ağır koşullarına bunca yıl katlanmışlar. Düşünün diye anlatıyorlar “3000 kişinin çalıştığı yerde 16 lavabo olur mu, kamera ile elini kaç dakikada yıkadığının hesabı tutulur mu, patron çocukları tuvalet kapısı yumruklar mı?”

YENİ YIL İÇİN NOTLAR

25 Kasım gecesi Tünel de polisin korkunç tavrına rağmen buluşan kadınlar gibi, Tokat’ta da insanlık dışı uygulamalara rağmen süren direnişin korkusuz kadınları var. Yıl biterken benim 2025 yılı direnenler albümümde onların fotoğrafları başköşede. İşçi temsilcisi Buse Kara’ya 20 gün yok yere ev hapsine koyduklarında Tokat’ın Tekel direnişinden sonra ilk defa gördüğü mitinge onun yerine ben gideyim diyen annesi unutulmaz. Tabi kindar bir feminist olarak bir de kara albümüm var: Oraya da başköşeye bir Tokatlı koydum. Özlem Zengin ilk ve ortaokulu bu şehirde okumuş, laik bir ailenin kızı, üniversitede örtünmüş, üç çocuğu ile kocasından boşanabilip siyasette de ilerleyebilmiş, kocasının değil kendi soyadı ile var olabiliyor. Erkek egemenliğinin dostu, sermaye güçlerinin sarsılmaz yandaşı, sarayın gözdesi Tokat Milletvekili elbette Şık Makas işçileri lehine kılını bile kıpırdatmamış. Bence bu yeri hak ediyor.

(1]https://catlakzemin.com/27-temmuz-1927-tunus-kokenli-feminist-avukat-gisele-halimi/

(2)Yeryüzü TV https://www.youtube.com/watch?v=tI1U5oDzlDY&t=2468s Sefalet dayatmasına direnenler . Şık Makas işçileri anlatıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=HC7M8qxQgiE Şık Makas ta “ekmek ve adalet “ isteğine ev hapsi

3) https://catlakzemin.com/uluslararasi-tedarik-zincirlerinde-karin-gorunmez-kaynagi-kadin-emegi-birtek-sen-ile-soylesi/