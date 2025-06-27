Bir gencin hayaline yol arkadaşlığı yaptılar

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ve hasta nakil hizmetleriyle kentte yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya devam ederken, eğitim gibi hayati alanlarda da sosyal belediyecilik anlayışıyla desteğini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Fethiye ilçesinde yaşayan ve yaklaşık iki ay önce geçirdiği düşme sonucu bel kırığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 20 yaşındaki İlayda Yenigün, hafta sonu gerçekleşen üniversite giriş sınavına Büyükşehir Belediyesi’nin nakil ambulansıyla ulaştırıldı.

Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava giren İlayda, sınav merkezine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılarak, geleceğine dair önemli bir adımı atma şansı buldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, sınav süreci boyunca da İlayda’nın yanında olarak her türlü ihtiyacına destek verdi.

İlayda Yenigün’ün Babası Halis Yenigün, “Kızım sınav öncesinde bayramda ağaçtan düştü ve beli kırıldı. Sınava yatarak girmesi gerekiyordu biz de nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Aklımıza Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmak geldi. İmdadımıza yetiştiler” dedi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İlayda’nın azmi hepimize ilham veriyor. Bizler, sosyal belediyeciliği yalnızca temel hizmetlerle sınırlı görmüyoruz. Bir gencin eğitim yolculuğunda yanında olmak, geleceğe duyduğumuz inancın bir göstergesi” dedi.