Bir ihtimal daha var, her zaman

Mehmet ÖZÇATALOĞLU

Yaşamın ve zamanın hızına yetişmek olanaklı değil artık. Durunca düşecekmişiz korkusuyla her an bir uğraşın peşindeyiz. Bir miktar yavaşlayınca da anılara dalıyoruz. Anılar canlanmaya başlıyorsa zihinde ya da göz önünde yaş konusuna da dikkat etmek gerek sanırım. Bir ortamda 90’lardan söz edilmesi beni çok eskilere götürüyor örneğin. Yakın geçmiş zaman 2000’lerin bile gençlikte kaldığını görmek içimde tuhaf duygular yaşatıyor. Oysa bugünde durup düşününce daha ne yaşadık ki demekten alamıyorum kendimi. Oysa gerçeğin böyle olmadığına kitaplar, diziler, filmler dikkat çekiyor. Konusu 90’larda geçen kitaplar benim için de birer anı kitabı niteliğinde artık. Bunlardan biri de ‘Gerçeğe Değen İhtimal’ oldu son günlerde. Baki Can Ediboğlu’nun yazdığı ve İnkılâp Kitabevi markası olan Sayfa6 Yayınları tarafından yayımlanan kitap, bana bir kere daha yaşımı ve yaşadıklarımızı anımsattı. Ne güzelmiş o günlerimizle, ya biz neler yaşamışız arasında gittim geldim 920 sayfalık kitapta.

Kitabın çıkış noktası 1993 yılı. Ülkenin darbenin getirdiği ağır koşullardan sıyrılmaya çalıştığı, demokratik gelişmelere durmaksızın koşmaya çalıştığı yıllar. Siyaset dünyasındaki rekabet ise en üst seviyede. Eser ile Ekim’in hikâyesi etrafında ülkenin kabuğunu kırma dönemini okuyoruz yoğun olarak. Bugünün okuru, o günleri yaşamadıysa şayet şunu da mutlaka söyleyecektir: “Hiçbir dönem rahat geçmemiş.”

Kitapta beni en çok etkileyen 90’lara dair unuttuğumu sandığım detaylarla karşılaşmam oldu. İlk özel televizyon kanalı ve onun çağrıştırdığı isimler ve yayınlar. Lacivert bir gece görüntüsü ve hâlâ kulağımda çınlayan o müziği ile pazar akşamlarının sinema kuşağını kim unutabilir ki? Türk Pop Müziği’nin patlama yaptığı ve 80’lerin yasaklı döneminden sonra nefes almaya başlayan arabesk müziğini kenara ittiği dönemdir 90’lar.

Tabii ki teknoloji de henüz bu kadar gelişmemişti. Bilgisayar, internet yaşamımıza bu denli yaygın bir şekilde girmemişti. Olanların da ne şekilde kullanabildiğini yine kitap anımsatıyor. Bugünün okuru her adımında cebinde taşıyabildiği için interneti ve ağ bağlantısını, okuduklarına inanmakta zorlanabilir.

Baki Can Ediboğlu, o yıllara ait her detayı anımsamış ve hikâyesine dâhil etmiş. Burada şunu unutmuş, söz etmemiş dediğim bir bölüm olmadığı gibi, ya bu da vardı bak nasıl hatırlamış dediğim çok nokta oldu. Dönem romanı özelinde değerlendirmek gerekirse bu kadar ayrıntıyı hatırlayıp kurguya dâhil etmesi o günleri yaşatabilmek adına fazlasıyla başarılı. Bununla birlikte kullandığı dil ve anlatım da keyifli. Aksi takdirde 920 sayfalık bir kitabı okutabilmek sonuna kadar ilerletebilmek kolay olmazdı. Yazar bunu da başarmış. Yaşadığımız hız çağında okurun seçtiği kitaplar da sınırlı bir hacme sahip. Tuğla gibi diye tanımladığımız kitaplar çokça tercih edilen türden değil artık.

Kitabı elime alıp da arka kapağını okuduğumda politik bir kurgu ile karşılaşacağımı düşünsem de okumaya başlayıp ilerlediğimde bunun böyle olmadığını gördüm. Arka fonda belli bir seviyede okuyoruz bunu. Bundan dolayı da mutlu olduğumu ifade etmeliyim. Siyasetin gri gölgesini 30 yıl sonra çocukluk yıllarımı okurken çok da hissetmek istemezdim.

Çiğdem Aldatmaz kitapla ilgili değerlendirmesinde “Büyümek bazen farkındalığı yüksek bir çocuk olan Eser gibi bizi erkenden varoluşun gerçekleriyle yüzleştirir bazen de sadece bir romana eşlik eder” diye yazmış. Gerçeğe Değen İhtimal benim gibi 90’larında çocuk olanlara bunu anımsatıyor. O günlerin sancısını tatlı bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiriyor.

Kitap için “iyi edebiyat kaygısı taşımış bir roman” demek hafifsemek olur. Güçlü bir Türkiye panoraması aynı zamanda. Özlem duyduğumuz, ne güzeldi çocukluğumuz dediğimiz yıllara ait bir belgesel de denilebilir. Çocukluğumuza dokunan karakterler, oyunlar, çizgi filmler, şarkılar ya da hepsi birlikte yüzümüzde bir tebessüm. Ve bunlara eşlik eden bir kavram, Entropi. Fizik bilimine ait bir terimin edebiyatta can bulması. Baki Can Ediboğlu’nu hacimli bir roman yazmasının yanında okuru sıkmadan, boşluğa düşürmeden bu sayfalarda sürüklemesinden dolayı da kutlamak gerekir.