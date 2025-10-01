Bir iktidar projesi olarak demokratikleşme

Gürkan AKGÜN*

Türkiye’de siyasi iktidar, giderek yoğunlaştırdığı “güç” mefhumu üzerinden kitlesine bir yön tayin etmeye çalışıyor. İçeriğinden bağımsız olarak dış politika temas ve temsiliyetinin içeriye sunulma biçimi, savunma sanayi üzerinden kurgulanan bağımsızlık/büyüme anlatısı, alternatifini sürekli kriz içerisinde tutmaya çalışarak ya da bu durumun söylemini inşa ederek; yönetim iradesini yalnızca kendinden menkul –tabii ki merkezi ve yekvücut halinde– göstermek bu dönemin alamet-i farikası.

Rıza üretmeyi tamamen yok saymamakla birlikte, birincil öncelik olarak görmeyen bir iktidar perspektifi bu. Gücün ve merkezileşmenin imkânlarını gözeterek zamanı kollayıp hareket kabiliyetini şekillendiriyor. O yüzden de ısrarla ciddiye alınmayı hak ediyor. Çünkü bu durum kitleyi, artmasa dahi, dağılmadan ve yoğunlaştırarak tutmayı sağlayabiliyor. Nitekim belirli bir süredir kamuoyuna yansıyan anket ve araştırmalar da bu sabitlik durumunu ortaya koyuyor.

Tam da bu noktada hem bu kitleye nüfuz edebilmek, hem de -daha önemlisi- alternatif bir iktidarı inşa edebilmek için hayatın tüm alanlarına yaygınlaşmış, sahici bir demokratikleşme projesine ihtiyacımız var. Seçim sonuçlarının yok sayılabildiği dönemden (-çünkü çaldılar!?), seçilenlerin yok sayıldığı, engellemeler, silkelemeler, kayyumlar, tutuklamalar derken asgari demokratik koşulların ortadan kalktığı bir vaziyete geçtiğimiz hepimizin malumu. Bu şartlarda asgari için direnmek elbette birincil öncelik. Ancak bununla beraber halkın kendi yaşamının iradesine sahip olabileceği, birbiriyle haşır neşir olabilecek dayanışma ve mesuliyet ilişkisi kurabileceği, demokratik bir yeniden yapılanma ötelenemez bir proje olarak önümüzde duruyor. Mevcut idari yapıların, denge ve denetleme mekanizmalarının her alandaki demokratik işleyişin çöktüğünü görüyorsak eğer, halkın iktidarı için yenilerini inşa etmeliyiz. Halkla birlikte somut modeller olarak ortaya koymalıyız.

∗∗∗

Konu çok boyutlu ve başta da belirttiğim gibi yaşamın tümüne yaygınlaştırılabilir. Biz şimdi burada kent yönetimi üzerine yoğunlaşalım. Kent yönetiminin; mevcut yapıların daha katılımcı, şeffaf ve etkin hale getirilmesinin ötesinde, bir demokratikleşme projesine tabi tutulması şu 3 temel ayak üzerine oturtulabilir: “Mekansal Örgütlenme / Temsiliyet, Emek ve Sivil Toplum.”

Şimdi bunların aygıtlarını kurgulayalım:

Mahalle Meclisleri: Halkın huzursuzluklarını, taleplerini, hayallerini doğrudan yerel iktidarın unsuru haline getirebileceği bir model için mevcuttakinden çok daha yaygın bir örgütlenme ve temsiliyet modeline ihtiyacımız var. Özellikle büyükşehirlerde Anadolu’daki birçok ilçeden daha büyük ölçeklere kavuşan mahallelerin, temsiliyet biçimi son derece sınırlı olan muhtarlıkla idare edilmesi, yerelin karar alma süreçlerine katılımı açısından son derece sınırlayıcı bir durum. Mahallelerde seçime dayalı; toplumsal cinsiyet eşitliğini, dezavantajlı kesimlerin ve gençliğin aktif katılımını gözeten Meclis yapısı kurulmalı ve kent yönetiminin asli bileşeni haline getirilmelidir.

Emek Meclisleri: Kentin rant ekonomisine bağımlı, kamusallığı ortadan kaldıran ve sermaye lehine eşitsiz gelişimine karşı; halkın gerçek sorunlarını çözen ve herkes için iyi bir yaşam sağlayan bir yere dönüşmesini istiyorsak Emeğin kent yönetiminde söz ve karar hakkını sağlamamız gerekiyor. Emeğin toplumsal yeniden üretiminde; yani barınma, eğitim, sağlık, beslenme, ulaşım gibi alanlardaki kentsel hizmetlerin sağlanması ve bunların mekansal organizasyonuna dair karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen yapılar, ilçe ölçeğinde kurgulanmalıdır. Sendikaların, meslek örgütlerinin ve yerelde çalışma yaşamının örgütlenmesine yönelik derneklerin temsilcileri üzerinden oluşacak Meclis, kent yönetiminin bir diğer temel unsuru olarak düşünülebilir. Bu yapılanma bugün sendikal örgütlenmenin yapısal krizlerini aşacak bir imkan oluşturabilir, emek mücadelesini ücret pazarlığından yaşamın tüm eksenine yaygınlaştırabilir.

Üretimin mesai saatlerinin dışına çıkıp zaman mefhumunu aştığı, formel ve enformel anlamda işyerinin tüm şehre yayıldığı bir çağda; üretim - yeniden üretimi bütünlüklü dert edinen bir emek mücadelesini kent yönetimiyle yani gündelik yaşamın kendisiyle buluşturabilecektir.

Kent Konseyleri: Kent yönetimlerine sivil toplumun katılabilmesi amacıyla kurulan kent konseyleri belirli bir süredir hayatımızda. Ancak gerek doğrudan karara etki edememeleri gerekse idari ve mali açılardan özerkliğe kavuşamamaları çok da etkin bir yapının oluşamamasını getirdi. İyi örnekler, deneyimler olsa da niyetlerden bağımsız hukuki bir norm kazanan, Kent Yönetimini doğrudan etkileyen ve altındaki tematik Meclislerle demokratik bir işleyiş kazanan Güçlendirilmiş Kent Konseyinin yapılandırılması son derece önemli. Sivil toplumun kendisinin demokratikleşmesi ise -tabii sendikaları da unutmamalıyız- ayrıca ele alınması gereken bir konu.

Bu üç yapı, doğrudan temsilcileri ile Belediye Meclisinde yer alacak ve karar alma süreçlerinde bizzat bulunacaklardır. Böylelikle Belediye Meclisi yani Kent Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri ile Mahalle Meclisi, Emek Meclisi ve Kent Konseyi Temsilcilerinden oluşacak; siyaset, emek ve sivil toplum ile bir araya gelecektir. Bu temsilcilerin ayrıcalıklı bir iktidar ve pazarlık alanı oluşturmaması, kendi yapılarından dönüşümlü bir temsiliyetin sağlanması da işleyiş açısından düşünülebilir. Kent yönetiminin aldığı kararların da bu yaygın ağ sisteminde derinleştirilmesi, tartışılması ve iradi olarak gerçekleştirilmesi yeni ve demokratik bir yerelleşmeyi beraberinde getirecektir.

Bizi nefessiz, geleceksiz, neşesiz bırakmaya hararetli bir gayretkeşlik gösteren bir iktidar biçimine karşı başka türlü ne koyacağımız üzerine daha çok düşünmemiz gerekiyor: “Yahu milletin derdi demokrasi falan değil.” demeden düşünmemiz, tartışmamız, üretmemiz gerekiyor. Bu pervasızlığı aşmak ve aynı yerde debelenip durmamak için gerekiyor. Modeller değişir, geliştirilir, bozulur, yeniden yapılır elbet. Yeter ki, daha adil, eşitlikçi, özgür, yaratıcı ve dayanışmacı bir toplum özleminin cevheri içimizde solmasın.

* Silivri Cezaevi 9 No’lu / C-64