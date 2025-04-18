Bir Kadın Portresi: Nahit Hanım

Caner ALMAZ

Hem dönem hem biyografik hem de dinsel/ezoterik romanlarıyla ülkemizde çok okunan yazarların başında gelen Osman Balcıgil, üretken kalemiyle okurlarıyla buluşturduğu her romanında adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçen yıl yayımlanan Yağmur Çiseliyor romanıyla Türkiye’nin en karanlık dönemlerinde yaşanan Çorum Katliamı’nı odağına alan ve dönem romanlarına bir yenisini ekleyen Balcıgil, yeni kitabı Nahit Hanım’la yeniden biyografik kurmacaya dönüyor ve ülke tarihinin en önemli kadın figürlerinden birini odağına alıyor.

Ela Gözlü Pars: Celile, Yeşil Mürekkep (Bir Sabahattin Ali Romanı), İpek Sabahlık (Bir Suat Derviş Romanı), Nefesi Tutku Olan Kadın: Afife Jale, Kızıl Çengi (Bir Cahide Sonku Romanı) biyografi kitaplarından sonra, şimdi de bir aydınlanma dönemi kadınını Nahit Gelenbevî’yi anlatıyor okurlarına. Osman Balcıgil’in Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan yeni kitabı Cumhuriyet Gibi Bir Kadın Nahit Hanım, hem biyografik bir roman olarak hem de bir kadın uyanışının, dönüşümünün ve direncinin hikâyesi olarak dikkat çekiyor.

Edebiyatseverler ve tarih meraklıları için başlı başına bir hazine niteliğinde olan eser, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadın gözünden bir bakış sunarken aynı zamanda o dönemin entelektüel ruhunu, heyecanını ve sancılarını Balcıgil’in ince araştırma ve çalışmalarıyla gözler önüne seriyor.

Roman İstanbul’dan Ankara’ya öğretmenlik yapmak için gelen Nahit ve Nimet’in okullarına ulaşmalarıyla başlıyor. Kitabın merkezinde, felsefe eğitimi almış, idealist, entelektüel ve güçlü bir kadın olan Nahit yer alıyor. Henüz yirmili yaşlarının başında Ankara Kız Lisesi’nde öğretmen olarak görevine başlayan Nahit, Cumhuriyet’in çağdaş birey yaratma hedefiyle birebir örtüşen bir profil çiziyor. Onun bu dönüşümdeki rolü, sadece sınıflarda ders anlatmakla sınırlı kalmıyor; Nahit, aynı zamanda toplumda kadının yerini yeniden tanımlayan, önderlik eden, örnek teşkil eden bir figür haline geliyor.

Balcıgil’in anlatım tarzı, dönemin atmosferini yalnızca tarihsel verilerle değil, güçlü diyaloglar, detaylı betimlemeler ve karakter derinlikleriyle de çok boyutlu bir hale getiriyor. Ankara’nın değişen ve dönüşen yüzünü, bu dönüşümün sadece somut olarak değil toplumun ve hayatın her alanına etki eden inkılaplarla nasıl ilerlediğini adım adım görüyorum. Harf devrimin ilk günlerini, bunun topluma yansımasını ve devrimin ruhunun aydınlık bireylerde nasıl ışıldadığını karakterlerimiz nazarında görüyoruz. Nahit’in Ankara’daki ilk günlerinden, Cumhuriyet balolarındaki dönüşümüne, kadın kimliği üzerinden verilen toplumsal mücadeleye kadar her detay, dönemin ruhunu okura hissettiriyor. Bu bağlamda, Nahit yalnızca bir roman kahramanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kadın yüzü, modernleşme sürecinin sembolü oluyor.

Romanda dikkat çeken unsurlardan biri, dönemin siyasi ve sosyal figürlerinin doğal bir akış içinde hikâyeye konu edilmeleri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın gibi isimlerin eşleriyle Nahit’in yollarının kesişmesi, o dönemde kadının toplumsal hayata dâhil oluş sürecine dair sahici bir resim sunuyor. Bu karakterler, gerçek hayattan tanıdığımız isimler oldukları için romanı kurmaca ile tarih arasında kusursuz bir dengeye oturtuyor. Osman Balcıgil’in gazetecilik kökeni, kitabın arka planında kendini sıkça hissettiriyor. Dönemin politik atmosferi, Ankara’nın gelişimi, Latin alfabesine geçiş süreci, Millet Mektepleri gibi pek çok tarihsel olay, gerçek belgeler ve bilgiler ışığında aktarılıyor. Bu da Balcıgil’in daha önceki romanlarında başvurduğu bir yöntem olarak, romanın sadece duygusal ya da karakter odaklı bir hikâye olmadığını, aynı zamanda tarihî bir belge niteliği taşıdığını gösteriyor.

Ankara Palas’ta düzenlenen balolarda Nahit’in Atatürk’le dans etmesi gibi anekdotlar ise hem hayranlık uyandırıyor hem de okurun zihninde Nahit’i, balo ortamını, dönemin ruhunu, Gazi Paşayı ve etrafında yükselen umut dolu bir yolculuğu canlandırmaya yetiyor. Bu sahneler aynı zamanda Atatürk’ün kadına verdiği önemi, batılılaşma hamlesini ve Cumhuriyet devriminin toplumu dönüştürme çabasını da örnekliyor.

Cumhuriyet Gibi Bir Kadın Nahit Hanım, yalnızca bir kadının kişisel yolculuğunun romanı değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kadınla birlikte yürüttüğü bir devrimin anlatısı. Osman Balcıgil, Nahit Gelenbevî’nin kişiliğinde bir dönemi, bir ülkeyi ve en önemlisi bir ideali yazıya döküyor.