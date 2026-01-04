Bir kavşağın eşiğinde…

Fevziye Sayılan

Giden 2025 küresel düzeyde yükselen radikal sağ dalganın altında kadınlara ve cinsiyet kimliklerine yönelik hak gaspları, şiddet ve sömürünün arttığı bir yıl oldu. İçeride ve dışarıda demokratik alanı daraltan otoriter hamlelerin hak ve özgürlük alanlarındaki sonuçlarından kadınların payına daha fazlası düştü. Aynı zamanda kapitalizmin iktisadi krizinin, iklim krizi ve savaşların etkisiyle artan en kötü etkilerine ve sonuçlarına (katliam, ırkçılık, göç, kıtlık, açlık gibi) yine fazlasıyla kadınlar maruz kaldı. Küresel ölçekte, feminizmin tüm kazanımlarını, özellikle Pekin Deklarasyonu ile gündeme gelen ‘kadının insan hakları’ altında toplanan kazanımları hedef alan bir sağ dalga yükseldi. Bu küresel ‘feminizm karşıtı’ dalga ‘aile’ odaklı sağcı paketlerde somutlanıyor. Bu “geri tepme” karşısında kadınların direnişi de küresel özellikler kazandı. Kadınların kazanımlarını geri almaya ve özgürlük taleplerini “aile paketleri” altında susturmaya yönelik bu yönelime kadınlar dünyanın her yerinde karşı duruyor.

Buradaki feminist hareket, 1980’lerde ortaya çıktığından bu yana bağımsız kadın hareketini ve kadınlar arasındaki dayanışmanın önemini savundu. Kadın hakları için mücadele eden farklı kadın grupları ve hareketleriyle başlangıçta ortaya çıkan gerilimli etkileşimin kimi zaman olumsuz ve ayrıştırıcı yanları öne çıksa da, feminist söz ve talepler zaman içinde kadın hareketi tarafından içselleştirildi. Özellikle kadınlara yönelik şiddet, haklar ve özgürlükler konusunda feminist söylem bu alanlarda sürdürülen mücadelelerin ufkunu genişletti. Ancak bu alandaki çok parçalılığın ve yüksek gerilimin feministleri ve kadın hareketinin kapsamını aşan boyutları da vardı. Feminist olsun olmasın kadın hareketi, 1990’lı yıllardan itibaren harareti giderek yükselen kimlik siyaseti (dinsel-çağdaş-laik-etnik) geriliminden fazlasıyla etkilendi. Siyasal bağlamın bu özelliğini algılama ve kadınların hak ve özgürlüklerine yönelik tehdidin kaynağını görme konusunda pek de başarılı olamadı.

Ardından gelen ve iktidar tarafından uzun yıllardır sürdürülen kutuplaştırma siyasetinin odağındaki konular da zaten doğrudan kadınlarla ve aileyle ilgili. İktidar toplumu yeniden biçimlendirmeye yönelik kutuplaştırma siyasetini kültür savaşlarıyla sürdürüyor. Kadınların yaşam dünyası ve toplumsal cinsiyet ilişkileriyle ilgili eğitim-okul-aile-kimlik gibi ‘hayat tarzı’ etrafında somutlanan alanlarda sert kutuplaştırma siyasetine karşı zaman içinde kapsayıcı birlikteliklerin önemi fark edildi. Özelikle son on yılda bu konuda daha belirgin bir özellik kazanan toplumsal cinsiyet ve feminizm karşıtı politika karşısında, kadınlar arası dayanışmayı öne çıkaran kapsayıcı feminist söylem buzların erimesine katkı sağlamış görünüyor. Şimdi artık tehdit karşısında “Karanlığa Teslim Olmayacağız” diyen bir uzlaşma var. Dayanışmayı büyütmeye yönelik çağrılar var; “haklarımız ve hayatlarımız” için 10 Ocak’ta Tandoğan’da Kadın Mitinginde buluşuyoruz.